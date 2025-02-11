شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشياء غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت مصابًا بمرض السكر من النوع الثاني، فأنت تعلم أهمية حساب الكربوهيدرات للتحكم في نسبة السكر في الدم، ولكن ليس عدد الكربوهيدرات في طعام معين هو الذي يحدد مدى تأثير هذا الطعام على مستويات السكر في الدم.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها CDC تلعب عدد من العوامل بخلاف الطعام دورًا في تحديد مؤشر نسبة السكر في الدم، وفيما يلى نعرض أبرز العوامل التي تؤدى إلى ارتفاع سكر الدم.

العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم؟

1. حروق الشمس : الألم يسبب التوتر، والتوتر يزيد من مستويات السكر في الدم.

2. المحليات الصناعية : هناك حاجة إلى مزيد من البحث، ولكن بعض الدراسات تظهر قدرتها على رفع نسبة السكر في الدم.

3. القهوة :حتى بدون المحليات، فبعض الأشخاص لديهم حساسية مفرطة تجاه الكافيين.

4. قلة النوم : حتى ليلة واحدة من قلة النوم يمكن أن تجعل جسمك يستخدم الأنسولين بشكل أقل كفاءة.

5. تخطي وجبة الإفطار: عدم تناول الوجبة الصباحية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الغداء والعشاء.

6. ظاهرة الفجر : ترتفع مستويات الهرمونات لدى الأشخاص في الصباح الباكر سواء كانوا مصابين بالسكري أم لا، بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، قد ترتفع مستويات السكر في الدم.

7. الجفاف : قلة الماء في جسمك تعني أن نسبة السكر في الدم تصبح أكثر تركيزًا.

8. بخاخ الأنف : يحتوي بعضها على مواد كيميائية تحفز الكبد على إنتاج المزيد من السكر في الدم.

9. أمراض اللثة : هي إحدى مضاعفات مرض السكر وارتفاع نسبة السكر في الدم.

10. احذر من المحفزات الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم. على سبيل المثال، قد تتسبب الحرارة الشديدة في تمدد الأوعية الدموية، وهذا يجعل امتصاص الأنسولين أسرع وقد يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، إذا كنت تمارس نشاطًا جديدًا أو تتناول طعامًا جديدًا، فتحقق من نسبة السكر في الدم قبل وبعد ذلك لمعرفة مدى استجابتك.