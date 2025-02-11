تعرف على الفوائد المذهلة لخل التفاح.. من قتل البكتيريا إلى خفض الوزن

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القاهرة - سامية سيد - لقد حظي خل التفاح منذ فترة طويلة بإشادة من قبل خبراء الصحة باعتباره عنصرًا أساسيًا للصحة - وقد تم الآن دفعه إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فانه يقال أن خل التفاح يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر التسمم الغذائي، وحتى علاج السرطان.



وقال المشاهير إن السائل الحامض، الذي يكلف حوالي 2.50 جنيه إسترليني في متاجر الأغذية الصحية، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن .

تعرف على فوائد خل التفاح الصحية.. خل التفاح يقتل البكتيريا..

لقد تم استخدام الخل تقليديا لتنظيف الطعام وحفظه لعدة قرون، ولكن دراسة أجريت عام 2005 أشارت أيضاً إلى أنه من الممكن استخدامه لتقليل خطر الإصابة بالسالمونيلا، وهو نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.



قام الباحثون بمعالجة أوراق الجرجير الملوثة إما بالخل أو عصير الليمون أو بمزيج من الاثنين، ووجدوا أن خلط عصير الليمون والخل أدى إلى تقليل نمو السالمونيلا، ولكن لا ينصح بالاعتماد على ذلك لتجنب التسمم بالسالمونيلا.



وقال البروفيسور جونتر كوهنلي، وهو عالم أغذية في جامعة ريدينج: " قد يكون مضادًا للميكروبات.



وقال الدكتور دوان ميلور، أخصائي التغذية في جامعة أستون في برمنجهام، إن أي نوع من الخل من المرجح أن يقلل من نمو البكتيريا، لكنه أكد أن هذا يُرى في الاختبارات المعملية وليس في البيئة الداخلية لأجسام البشر.

يزعم أن خل التفاح، من الأطعمة الصحية، يمكنه أن يفعل كل شيء بدءًا من مساعدتك في التخلص من الوزن إلى علاج السرطان.

يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ..

أحد الادعاءات الصحية الأكثر شيوعًا حول خل التفاح هو أنه يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

أشارت دراسة أجريت عام 2004 ونشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للسكري، إلى أن تناول الخل كجزء من وجبة تحتوي على الكربوهيدرات، مثل البطاطس أو الأرز، قد يحسن مستويات الجلوكوز والأنسولين بعد تناول الطعام.

من الناحية النظرية، يساعد هذا على مكافحة ارتفاع مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل مرض السكري.

أعطى الباحثون المشاركين وجبة مكونة من الخبز مع الزبدة وكوب من عصير البرتقال، بعد تناول وجبة الطعام، تناول المشاركون 20 جرامًا من خل التفاح أو دواءً وهميًا.



تم بعد ذلك فحص مستويات السكر في الدم لجميع المشاركين بعد 30 دقيقة من تناول الوجبة، ثم مرة أخرى بعد ساعة.

وأظهر هذا أن أولئك الذين تناولوا الخل كان لديهم مستويات أقل من الجلوكوز في الدم، وتوصلت دراسات أخرى استخدمت البشر وليس فقط أنابيب الاختبار إلى استنتاجات مماثلة.

يقول الخبراء إن العديد من الادعاءات التي تم طرحها حول خل التفاح لم تثبت فعاليتها إلا في أنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات، وليس على البشر.

لكن الباحثين في دراسة أجريت عام 2016 وجدوا أن الخل أكثر فعالية لدى الأفراد الأصحاء مقارنة بمرضى السكري، ومع ذلك، فإن شرب القليل من خل التفاح بعد تناول الطعام لن يحل محل أدوية السكري.



وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات تشير إلى وجود بعض التأثير المفيد على نسبة السكر في الدم، فإن العديد من هذه الدراسات "قصيرة للغاية وغالبا ما تكون غير عمياء"، كما قال البروفيسور كوهنلي.



إن الدراسة العمياء تعني أن المشاركين فيها لا يدركون نوع المادة التي يتناولونها كجزء من التجربة.

يساعدك على فقدان الوزن..

يثق المشاهير بمن فيهم كيم كارداشيان وفيكتوريا بيكهام وجنيفر أنيستون في هذا المشروب لخصائصه في حرق الدهون.

أظهرت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة الأغذية الوظيفية أن شرب 15 مل (ملعقتان كبيرتان) من خل التفاح مع الغداء يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن.



تناول المشاركون في التجربة نظامًا غذائيًا يحتوي على 250 سعر حراري أقل من احتياجاتهم اليومية المقدرة.

فقدت المجموعة التي شربت خل التفاح في المتوسط 3 رطل (1.3 كجم) أكثر من أولئك الذين تناولوا فقط نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.

وأشارت الأبحاث التي أجريت في جامعة الروح القدس أيضًا إلى أن الخل يمكن أن يساعد في التخلص من ما يصل إلى أول 4 أرطال (8 كجم) في 3 أشهر فقط عن طريق شرب مقدار 15 مل واحد قبل الإفطار.

واعترف الباحثون اللبنانيون، أيضًا بأنهم لا يعرفون السبب وراء احتمال أن يكون خل التفاح مفيدًا في التخسيس، ومع ذلك، فقد أكدوا أن الدراسات على الحيوانات أظهرت أن ذلك يحسن حساسية الأنسولين ومستويات الطاقة.

وأوضح الخبراء أن فوائد إنقاص الوزن قد لا تكون مقتصرة على خل التفاح فقط، لذلك، على الرغم من أن خل التفاح قد يكون له بعض التأثيرات المتواضعة على فقدان الوزن، إلا أنه لا يوجد بحث كافٍ لإثبات أنه يجب عليك التوقف عن اتباع الحميات الغذائية والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.