شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة عيد الحب والشيكولاتة.. وهل تعتبر من الأطعمة الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل عام، عندما يقترب عيد الحب، تمتلئ كل المتاجر تقريبًا بتشكيلة متنوعة من الشيكولاتة على شكل قلب، ومع بذل الشركات جهودًا لجعل الشيكولاتة حلوى الحب، يبدو أن التأثيرات الصحية للشيكولاتة أصبحت في دائرة الضوء أكثر فأكثر، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.



عيد الحب

تقول بعض الدراسات أن الشيكولاتة يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية، على سبيل المثال، وفقًا لمقال صادر عن المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، تشير العديد من التحليلات إلى أن استهلاك الشيكولاتة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

ومع ذلك، تقول دراسات أخرى أنه على الرغم من ارتباط الشيكولاتة بفوائد صحية إيجابية، إلا أنها قد تكون لها بعض النتائج السلبية.

تشير إيميلي مايرز، أخصائية التغذية وعضو هيئة التدريس في قسم التغذية البشرية والأغذية والتمارين الرياضية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إلى أنه قد يكون من الأفضل التعامل مع الشوكولاتة بحيادية أكبر، بدلاً من تناولها كغذاء وظيفي .

وأضافت، إن الشيكولاتة طعام ممتع، وهو طعام نتناوله لأننا نستمتع به"، مضيفة، تحتوي على عناصر غذائية، مثل مضادات الأكسدة أو بعض المعادن التي يمكن أن تعزز الصحة، ولكن بشكل عام، نتناول الشيكولاتة لأننا نحب مذاقها، قد يكون من المفيد أن نحافظ على عقلية مفادها أنه سيكون هناك دائمًا مجال للأشياء التي نستمتع بها في توازن مع الأطعمة الأخرى التي تمنح أجسامنا الطاقة والعناصر الغذائية التي تحتاجها.

قالت مايرز، إن الشيكولاتة تحتوي على الماغنيسيوم والألياف، وهما عنصران غذائيان يمكن لأجسامنا الاستفادة منهما، لكنها تحتوي أيضًا على سكر مضاف ودهون مشبعة، وهي ليست مفيدة بنفس القدر، الفلافانول هو نوع من مضادات الأكسدة في الشيكولاتة التي ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على صحة القلب ووظيفة المناعة وإدارة نسبة السكر في الدم، ولكننا بحاجة إلى التفكير في الكمية التي نحتاج إلى استهلاكها لرؤية هذه الفوائد.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، فإنه من أجل الحصول على الكميات التي قد تكون ذات معنى، عليك أن تأكل الكثير من الشوكولاتة، مما سيؤدي بدوره إلى استهلاك المزيد من الطاقة مما يحتاجه جسمك.

وأضافت، إن هذا أمر غير منتج إلى حد ما وربما لن يكون جيدًا إذا كنا نستمع حقًا إلى الإشارات من أجسامنا، الإطار المفيد هو أن الأجسام تحب الاعتدال، و عندما يتعلق الأمر بالشيكولاتة في عيد الحب هذا العام.

وأوضحت إنه من المفيد أن نضع بعض الأشياء في الاعتبارعند تناول الشيكولاتة: تعرف على ما تأكله..

تحتوي الشوكولاتة على بعض مضادات الأكسدة والألياف والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، ولكنها قد تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، مما قد يفوق الفوائد المحتملة.

ركز على ما تشعر به..

انتبه لما هو لذيذ، واستمتع بالحلاوة، وكن حريصًا على ما تشعر أنه مناسب لك، عندما ننتبه حقًا لما نأكله، فمن المرجح أن نختار الأطعمة التي نستمتع بها حقًا ونتناول الكمية التي تشعر أجسامنا بالراحة معها.

تذكر قاعدة الاعتدال..

تناول الشوكولاتة باعتدال لن يؤثر على الحالة الغذائية لجسمنا.

قدمها لنفسك بانتظام..

لا يجب أن تكون الشيكولاتة من المحرمات، إذا سمحت لنفسك بالاستمتاع بها، يمكنك العثور على أنواع معينة من الشوكولاتة التي تستمتع بها أكثروالحفاظ على علاقة صحية مع الحلويات، يمكن أن يؤدي تقييد الأطعمة مثل الشيكولاتة إلى زيادة التعلق بهذا الطعام.

خصص مساحة للأطعمة "الممتعة"..

إن إعطاء الأولوية لصحتك لا يعني بالضرورة أن تكون غير ممتعة، تأكد من تخصيص مساحة في حياتك للأطعمة التي تستمتع بها، مثل الشيكولاتة.

ليست كل أنواع الشوكولاتة متشابهة..

فالأنواع المختلفة من الشيكولاتة تحتوي على عناصرغذائية ومكونات مختلفة.

