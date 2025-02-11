شكرا لقرائتكم خبر عن إحساس الفشل رغم النجاح.. ماذا تعرف عن متلازمة المحتال والان مع تفاصيل الخبر

الخوف من الفشل هو نوع من المشاعر الطبيعية التى تنتاب جميع الناس خلال مراحل حياتهم، خاصة عندما يكونون على مشارف إنجاز أمر هام، سواء اجتماعيا أو بمجالات الدراسة والعمل.

وكثيرا يكون الخوف من الفشل أمر صحى يدفع الشخص لمزيد من الإجتهاد للوصول إلى هدفه، لكن إذا زاد الخوف عن حده قد يصل الأمر إلى خوف الشخص من خوض التجربه نفسها، وبالتالى التوقف وعدم إكمال طريقه، لكن فى أحيان أخرى يحقق الشخص نجاحا كبيرا، وربما شهرة واسعة، رغم ذلك يشعر فى قرارة نفسه أنه شخص فاشل مهما بلغ نجاحه، وهو ما يعرف بـ"متلازمة المحتال".

ما هى متلازمة المحتال؟

متلازمة المحتال هى حالة يشعر فيها الشخص الذى حقق نجاحا فى أى مجال من المجالات، أنه شخص فاشل ولا يستحق المكانة التى وصل إليها، بمعنى أصح أنه "احتال" على الآخرين وأقنعهم بنجاحه رغم فشله، مما يجعله يشعر بالقلق وعدم الأمان، والخوف الدائم من أن يتم اكتشاف حقيقته.

ويعتبر النجم الأمريكى توم هانكس، ولاعبة التنس سيرينا ويليامز، والممثلة إيما واتسون، من أشهر الناجحين الذين يعانون من تلك المتلازمة، وذلك رغم تحقيقهم لنجاحات عالمية واسعة فى مجالاتهم.

أنواع متلازمة المحتال

وبحسب مقالة منشورة على موقع "Very well mind" يوجد 5 أنواع من الأشخاص المصابين بمتلازمة المحتال، وهم:

الكمال

يعتقد الشخص فى هذا النوع دوما أنه يمكنه فعل ما هو أفضل، لأن سمات "الكمال" لديه تجعله يعتقد أنه ليس جيدًا كما قد يعتقد الآخرون.

الخبير

يشعر الخبير وكأنه محتال لأنه لا يعرف كل ما يجب معرفته عن موضوع أو موضوع معين، أو لأنه لم يتقن كل خطوة في عملية ما وهناك المزيد ليتعلمه، لذلك لا يشعر وكأنه وصل إلى الخبرة اللازمة.

العبقرية الطبيعية

يشعر الشخص هنا أنه محتال لعدم اعتقاده أنه ذكى أو كفء بطبيعته، خاصة إذا لم ينجح فى شىء ما في المرة الأولى أو استغرق الأمر وقتًا أطول لإتقان مهارة ما.

العازف المنفرد

فى حالة اضطر الشخص إلى طلب المساعدة لتحقيق شىء ما، لم يتمكن من الوصول إليه بمفرده، عندها يشك فى كفاءته وقدراته.

الشخص الخارق

يعتقد المصاب بالمتلازمة هنا أنه يجب أن يصل أعلى مستويات الإنجاز الممكنة، وإذا لم يفعل ذلك، فهو محتال.

تأثير متلازمة المحتال على من يعانى منها

تؤدى متلازمة المحتال إلى بالقلق المستمر من الفشل، ويظهر ذلك إلى رغبتهم فى العمل أكثر من اللازم وفوق طاقتهم، لإنجاز المهام على أكمل وجه، والتأكد من عدم اكتشاف حقيقة احتيالهم، مما قد يؤدى فى النهاية لإصابتهم بالاكتئاب .

وتكمن المشكلة في متلازمة المحتال في أن تجربة النجاح بمجال ما قد لا تغير من إعتقاد الشخص نحو نفسه، بل يبدأ فى التساؤل عن مدى إستحقاقيته للوصول إلى تلك المكانة.

التغلب على متلازمة المحتال

من الضرورى طلب المساعدة من طبيب أو معالج نفسى متخصص، كذلك يوجد بعض الخطوات التى يمكن للشخص القيام بها للتغلب على مشاعره السيئة تجاه نفسه، مثل التحدث عن مشاعره مع الأخرين، خاصة من يعانون من نفس المشكلة، كنوع من العلاج الجماعى، ومحاولة تقييم قدراته بشكل عقلانى، والتوقف عن مقارنة النفس بالأخرين، كذلك عدم مقاومة المشاعر ومحاولة تفهمها.



