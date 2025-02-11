شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالتعرض لسبب الخوف أشهر طرق علاج الفوبيا.. أنواع وأسباب الاضطراب والان مع تفاصيل الخبر

الفوبيا أو "الرهاب" هو واحد من أشهر اضطرابات القلق، تتسبب فى الخوف الشديد من التعرض لموقف أو كائن حى أو التواجد فى مكان محدد، مثل الخوف من المرتفات والأماكن المغلقة أو من حيوان معين، ويوجد بعض الأنواع الأخرى التى يخاف فيها المريض من أشياء عادية يفعلها الجميع، مثل الخوف من استخدام المصعد أو السلالم المتحركة.

ورغم الغرابة، وأحيانا الطرافة، التى قد يبدو عليها الأمر، إلا أن الإصابة بالرهاب تمثل معاناة حقيقية لأصحاب المرض، لأنه يؤثر بشكل مباشر على ممارستهم لحياتهم الطبيعية، بسبب شعورهم بالخوف الشديد المصحوب بأعراض مزعجة عن التعرض الموقف أو الشىء الذى يخافون منه، تصل أحيانا إلى حد الإصابة بنوبات الهلع.

أنواع الإصابة بالفوبيا

ووفقا لمقالة منشورة على موقع "Medical news today"، يوجد 3 أنواع معروفة من الرهاب "الفوبيا" معترف بها من قبل الجمعية الأمريكية للطب النفسى، وهى:

الرهاب المحدد

وهو الخوف الشديد وغير عقلاني من محفز معين.

الرهاب الاجتماعى أو "القلق الاجتماعى"

يعانى مريض هذا النوع الخوف من التجمعات الاجتماعية، بسبب خوفهم من التعرض للإذلال العلنى أو الحكم عليهم من الآخرين

رهاب الخلاء

وهو الخوف من المواقف التي يصعب الهروب منها إذا تعرض الشخص للذعر الشديد، مثل التواجد داخل المصعد أو التواجد خارج المنزل.

ويعد القلق الإجتماعى ورهاب الخلاء من أنواع "الرهاب المعقد"، بسبب صعوبة التعرف على محفزاته، بمعنى الأشياء التى تدفع المريض للخوف، كذلك صعوبة تجنبها.

أعراض الفوبيا

ينتاب مريض الفوبيا أو "الرهاب" مجموعة من المشاعر عند التعرض لمصدر الخوف، مثل الشعور بالقلق الذى لا يمكن السيطرة عليه، والرغبة فى تجنب مصدر هذا الخوف بأى طريقة، وعدم القدرة على العمل بشكل صحيح عند التعرض للمصدر الخوف، وقد تظهر تلك المشاعر فى شكل مجموعة من الاعراض، أهمها:

- التعرق

- التنفس غير الطبيعي

- تسارع ضربات القلب

- رعشة الأطراف

- الهبات الساخنة أو القشعريرة

- الإحساس بالاختناق

- آلام الصدر أو ضيق الصدر

- الغثيان والدوخة

- الشعور بألم الوخز والصداع

متى تحدث الإصابة بالفوبيا وهل يمكن علاجها

فى العادة تبدأ الإصابة بالفوبيا خلال مرحلة الطفولة المبكرة أو سنوات المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ، ويمكن أن تحدث بيبب التعرض لتجربة سيئة أو حدث مخيف، أو أن أحد أفراد الأسرة يعانى من رهاب ما، عندها يبدأ الطفل بالخوف من نفس الشىء.

وفى حالة الرهاب المحدد، مثل الخوف من الأماكن المغلقة، غالبا يرجع الأمر إلى تعرض الطفل لتجربة مؤلمة من سن 4 إلى 8 سنوات، لكن فى حالة الرهاب المعقد، مثل رهاب الخلاء أو القلق الاجتماعى، فى الأغلب يرجع إلى التعرض إلى مجموعة من تجارب الحياة، بجانب كيمياء المخ والعوامل الوراثية .

علاج مرض الفوبيا

يوجد العديد من طرق العلاج لمرضى الفوبيا، لكن لا يوجد علاج واحد لكل الحالات، نظرا لاختلاف طبيعة المرض عند كل شخص، وهو ما يحدده الطبيب النفسى المعالج، إلا أنه يكون أسهل بالنسبة للأشخاص الذين يدركون مصدر مخاوفهم، حيث يهدف العلاج إلى تقليل أعراض الخوف والقلق ومساعدة الأشخاص على إدارة ردود أفعالهم تجاه سبب رهابهم.

وقد يوصي الطبيب النفسي بتناول الأدوية أو بالعلاج السلوكي أو علاج يجمع بين الخطوتين، وفقا لما تستدعيه حالة المريض ودرجة إصابته بالفوبيا.

العلاج السلوكى

يوجد عدد من الأنماط التى يمكن إستخدامها لعلاج مرضى الفوبيا، مثل

العلاج بالتعرض

يعنى العلاج بالتعرض هو تعريض المريض تدريجيا لسبب خوفه، مثلا أو الفوبيا من الطيران أو التواجد على متن طائرة، يتم تحفيز المريض على أولا التفكير فى الطيران، ثم النظر إلى صور الطائرات، ثم الذهاب إلى المطار، والصعود إلى الطائرة، بحيث يتمكن بشكل تدريجى من التعامل مع خوفه ومواجهته.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

فى حالة العلاج السلوكي المعرفي، يساعد الطبيب الشخص المصاب بالفوبيا على تعلم طرق مختلفة لفهم مصدر رهابه والتعامل معه، كذلك تعلم كيفية التحكم في مشاعره وأفكاره للسيطرة على خوفه.