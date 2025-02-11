شكرا لقرائتكم خبر عن مدة صلاحية اللبن البلدى بعد غليه.. وإيه أفضل للطفل المبستر ولا البلدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

لبن بلدى ولا فى العلب؟ سؤال يدور فى أذهان الكثيرين، خاصة مع وجود أطفال، فتحتار الأم فى معرفة حقيقة وفوائد الحليب المقدم للطفل، وخلال التقرير التالى نتعرف على هذا الأمر، وفقا لتصريح من الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب المنصورة.

الحليب البلدى

أكد استشاري السمنة والنحافة أن الحليب "البلدي" أو الطبيعي هو النوع الذي لم يدخل في أي عملية صناعية كالبسترة، وهذا النوع من الحليب يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يساعد في مراحل نمو الطفل وتقوية أسنانه والعظام.

وأوضح أن الحليب البلدي يعتبر مصدرا غنيا بالبوتاسيوم ويساعد في تقليل ضيق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم هذا بالنسبة للكبار، كما أنه يساعد في بناء العضلات لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم.

الأطفال والحليب البلدى

أكد استشاري السمنة والنحافة أن الحليب بشكل عام سواء كان طبيعيا أو مبستر ممنوع على الطفل قبل إتمامه عامه الأول، وعند اتخاذ قرار إدخاله بعد العامة الأول يجب أن يكون بشكل تدريجي للتأكد أن الطفل غير مصاب بحساسية الحليب، لافتا إلى ضرورة شراء الحليب الطبيعي من مكان موثق، ويجب غليه عدة مرات للتخلص من البكتيريا الضارة.

ما مدة صلاحية اللبن البلدي بعد غليه؟

أشار إلى أن مدة صلاحية الحليب البلدي تعتمد في الأساس على طريقة تخزينه، فعند حفظه فى الثلاجة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية يبقى صالحًا لمدة 1-2 يوم فقط، أما حال حفظه في الفريزر -18 درجة مئوية، فيمكن أن يستمر حتى 3 أشهر، لكن قد تتغير نكهته بعد الذوبان.

الحليب المبستر

أوضح أن الحليب المبستر يعني خضوعه للتسخين على درجة حرارة عالية جدًا حيث يتم قتل البكتيريا الضارة، وتحدث في مصانع الألبان الكبيرة، ما قد يزيد من العمر الافتراضي للحليب، فارتفاع درجات الحرارة لا يؤثر على القيمة الغذائية للحليب، كما أن البسترة تجعل تاريخ صلاحيته أطول.

وبالنسبة لنوع الحليب الأفضل لطفلك، فأكد استشاري السمنة والنحافة أن الحليب المبستر هو الخيار الأكثر أمانًا لأنه يمر بعملية تسخين تقتل البكتيريا الضارة مع الحفاظ على العناصر الغذائية.

أما الحليب البلدي قد يكون غير آمن أحيانًا، حتى بعد الغليان، لأنه قد يحتوي على ميكروبات أو شوائب، ولذلك، الحليب المبستر هو الأفضل لطفلك، خاصةً إذا كان أقل من سنتين، حيث يكون معقمًا وأكثر أمانًا من الحليب المغلي، وإذا كنتِ تفضلين الحليب الطازج، احرصي على شرائه من مصدر موثوق وغليه جيدًا.