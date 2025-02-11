شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات مهمة لمريض الكلى قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

عند اقتراب شهر رمضان المبارك، يجب على مريض الكلى القيام ببعض الفحوصات الهامة التى يحدد من خلالها الصيام أم لا، فمن الضرورى إجراء بعض الفحوصات الطبية واستشارة طبيبك أولًا للتأكد من أن الصيام لن يضر بصحتك.

وتحدث ”الخليج 365” مع الدكتور محمد صلاح استشارى المساللك البولية والكلى فى جامعة القاهرة، الذى قدم أهم وأبرز الفحوصات الصحية اللازمة لمرضى الكلى قبل اتخاذ قرار الصيام فى رمضان، ومنها..

1. اختبارات وظائف الكلى

مستوى الكرياتينين (Creatinine).

معدل الترشيح الكبيبي (eGFR) لتقييم كفاءة الكلى.

نيتروجين يوريا الدم (BUN).

2. تحليل البول

لفحص وجود البروتين أو الدم في البول.

للكشف عن أي عدوى أو مشاكل في الكلى.

3. مستوى الأملاح والمعادن في الدم

الصوديوم (Na) والبوتاسيوم (K) لتجنب أي خلل قد يسبب مضاعفات.

الكالسيوم والفوسفور لمتابعة صحة العظام والمعدن.

4. مستوى السكر في الدم

خاص لمرضى السكري أو من يعانون من مشاكل في التحكم في مستوى السكر.

5. قياس ضغط الدم

لضمان استقرار الضغط وعدم تأثير الصيام علي صحة الكلي.

6. اختبارات وظائف الكبد

لأن صحة الكبد تؤثر على استقلاب الأدوية والسموم.

7. مستوى السوائل والجفاف

بعض التحاليل مثل الأسمولية في الدم (Serum Osmolality) يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الجفاف أثناء الصيام.

وأكد استشارى المسالك البولية والكلى، أن مرضى الكلى المصابون بالفشل الكلوي ويخضعون للغسيل الكلوي وأيضا مرضي سرطان الكلى ممنوعين من الصيام لاحتياج الجسم بشكل دائم للسوائل وتجنب تعرضهم لأي مضاعفات تترتب عليها دخولهم المستشفي.