شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. ماذا تفعل إذا نسيت الدواء فى الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

جميعنا نمر بتلك اللحظات التي ننسى فيها تناول أدويتنا، وقد يحدث لأي شخص أن يفوت جرعة من دواء ضغط الدم، فرغم أن الأمر قد يبدو وكأنه خطأ بسيط، إلا أن أدوية ضغط الدم ضرورية لإدارة القلب والأوعية الدموية، وقد يؤثر تخطي جرعة منها على فعاليتها، والخبر السار هو أن معرفة كيفية التعامل مع الموقف بمسؤولية يمكن أن يساعدك في تقليل أي مخاطر محتملة، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

وأدرجت الدكتورة ريتوجا أوجالموجل، قسم الطب الباطني، مستشفيات ووكهارت، في مومباي بالهند، ما يجب عليك فعله إذا فاتتك جرعة من دواء ضغط الدم.

غالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض، مما يجعل من الصعب على المرضى اتباع نظامهم الموصوف باستمرار وتجنب تفويت الجرعات، فاقمت دراسة أجراها فريجينز وآخرون، وجدت الدراسة أن 95% من مرضى ارتفاع ضغط الدم فاتتهم جرعة واحدة على الأقل في السنة، مع فقدان 57% منهم ليوم أو يومين متتاليين.

أشياء يجب عليك فعلها إذا نسيت تناول دواء ضغط الدم في الصباح 1. لا داعي للذعر

إن تفويت جرعة واحدة من دواء ضغط الدم من غير المرجح أن يسبب هذا ضررًا فوريًا، خاصة إذا كان ضغط الدم لديك يتم التحكم فيه جيدًا في الماضي، فيمكن أن يتقلب ضغط الدم بشكل طبيعي، وقد لا تؤدي الانقطاعات العرضية في تناول الدواء إلى عواقب وخيمة على الفور، ومع ذلك، فإن الاتساق هو المفتاح لإدارة ضغط الدم على المدى الطويل.

2. التحقق من الوقت

إذا أدركت أنك نسيت تناول الجرعة في غضون ساعات قليلة، فتناولها بمجرد أن تتذكر ذلك، فعلى سبيل المثال، إذا كانت جرعتك المعتادة في الساعة 8 صباحًا، فمن الأفضل تناولها بحلول الساعة 11 صباحًا، فإذا كان موعد الجرعة التالية قريبًا، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر كالمعتاد، فتناول جرعتين متقاربتين قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير.

3. راقب أعراضك

بعد نسيان تناول جرعة، من الضروري مراقبة شعورك طوال اليوم، فيجب الانتباه إلى أي أعراض غير عادية، مثل الدوخة أو الصداع أو التعب غير المعتاد، وقد يشير هذا إلى أن ضغط دمك متقلب أو انخفض إلى مستويات منخفضة للغاية، فإذا كنت تشعر بالانزعاج، فمن الجيد دائمًا أن تفحص ضغط دمك.التحقق من ضغط الدم الخاص بكفي المنزل إذا كان لديك شاشة متاحة.

4. اتصل بطبيبك

إذا لم تكن متأكدًا مما يجب عليك فعله بعد نسيان تناول جرعة، أو إذا وجدت نفسك تفوت جرعات بشكل متكرر، فمن المهم التواصل مع طبيبك، فقد يعدل طبيبك الوصفة الطبية الخاصة بك أو يوصي باستراتيجيات لمساعدتك على تذكر تناول الدواء، مثل ضبط تذكيرات على هاتفك أو استخدام منظم حبوب منع الحمل.

5. منع الأخطاء المستقبلية

إن الاتساق أمر بالغ الأهمية لإدارة ضغط الدم بشكل فعال، فإن نسيان تناول الجرعات من حين لآخر أمر مفهوم، ولكن من المهم اتخاذ خطوات لمنع حدوث ذلك في المستقبل، فتتمثل إحدى أبسط الطرق للبقاء على المسار الصحيح في دمج أدويتك في روتينك اليومي، فإذا كنت عرضة للنسيان، فإن ضبط المنبهات على هاتفك أو استخدام تطبيق تذكير بالأدوية يمكن أن يكون أداة مفيدة، كما يمكن لمنظمات الحبوب التي تحتوي على حجرات لكل يوم من أيام الأسبوع أن تضمن لك عدم نسيان جرعة.

