في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.. هدايا علمية لطفلتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:31 صباحاً - عادةً ما تحصل الباحثات على منح أقل قيمة من التي يحصل عليها أقرانهنَّ من الرجال، وعلى الرغم من أنَّ نسبة الباحثات تبلغ 33,3% من مجمل الباحثين، فإنَّ 12% فقط من أعضاء الأكاديميات الوطنية للعلوم من النساء. لذلك خصصت الأمم المتحدة 11 فبراير اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم بما يحقق الخطط العامة الموجهة نحو المستقبل، فكوني أنت السباقة بدعم دماغ طفلتك وتوجيهها العلمي إلى البحث والاختراع، وكما تحتفلين بيوم المرأة العالمي مع طفلتك، احتفلي معها باليوم الدولي للفتاة في ميدان العلوم، من خلال اختيار هديتك من قائمة أفضل الهدايا العلمية للأطفال.



يجب أن تكون الهدايا ممتعة، لكن يمكنها أيضًا تشجيع ابنتك الصغيرة على التعلم، بدءاً من من إعداد التجارب إلى زراعة البلورات واللعب بالضوء، لكن تأكدي أنها آمنة.

1 - ابتكار حيوانات من الكريستال

اللعبة عبارة عن صندوق من بلورات الكريستال



اللعبة عبارة عن صندوق من بلورات الكريستال، وهي تجربة علمية كلاسيكية، تتيح لطفلتك من سن 10 سنوات فما فوق إبداع حيوان حيث تنمو البلورات في غضون يوم واحد، ويمكن لعالمتك الصغيرة الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة الكريستالية لسنوات قادمة.

هل تعلمين أن هناك يوماً دولياً للطفلة.. وهل تعرفين موعده؟

2 - صندوق المختبر الكيميائي

صندوق المختبر الكيميائي



يمكن لمختبر الكيمياء هذا الموجود في صندوق أن يساعد طفلتك من سن 8 إلى 10 سنوات. في إجراء ما يصل إلى 40 تجربة. واستخدامه لاستكشاف التفاعلات الكيميائية، والتعرف على ديناميكيات السوائل وضغط الهواء، وتجربة شرائط الأس الهيدروجيني. تأتي هذه المجموعة مع جميع الأدوات التي تحتاجها، وإرشادات سهلة الاتباع وتفسيرات علمية حقيقية لكل شيء.

3- دروس إرشادية في الـLEGO

يأتي مع اللعبة تطبيق يجعل البرمجة ممتعة وسهلة



يتيح نظام SPIKE لطفلتك فوق 10 أعوام تصميم وبناء الروبوتات والأجهزة الديناميكية والنماذج التفاعلية الأخرى، يحتوي النظام على أكثر من 40 درسًا إرشاديًا وتعليمات بناء خطوة بخطوة، يأتي مع اللعبة تطبيق يجعل البرمجة ممتعة وسهلة!.

4 – لعبة المرح البصري

لعبة المرح البصري



يمكن للبنات اللعب بالضوء عند اختيار هذا العلم البصري، المصنوع من الخشب والبلاستيك، ويتميز هذا الإعداد بثماني تجارب مختلفة وهو مصمم للأطفال من سن 4 سنوات فما فوق. تحتوي هذه المجموعة على عنصر الابتكار والإبداع، لذا خططي لساعات من المرح تقضيها طفلتك عند شراء هذا المنتج.

أفكار مبتكرة لقضاء يوم مميز مع ابنتك

5 - مجموعة المطبخ

يمكن القيام بتجارب المطبخ باستخدام هذه المجموعة الملونة



تلهم مجموعة KiwiCo العالمات الصغيرات بالإبداع فهي تجمع بين اللعب والعلم والفن، بالإضافة إلى أنها تتميز دائمًا بنشاط عملي، وهذه الهدية تعد خياراً جيداً، حيث يمكن القيام بتجارب المطبخ باستخدام هذه المجموعة الملونة.

6 - مجموعة لزوجة البراكين

خلاصة البركان لتشكيل الأحجار الكريمة



تؤدي مجموعة Ultimate Science المكونة من 17 قطعة للكيمياء والفيزياء وغرض المتعة لطفلتك الصغيرة التي تجاوزت الـ8 أعوام فما فوق، حيث تستخدم هذه المجموعة من الوحل واللزوجة، خلاصة البركان لتشكيل الأحجار الكريمة.

7 – المجهر الناطق

يأتي هذا المجهر الناطق مع كل ما تحتاجه طفلتك لرؤية الحشرات عن قرب



يأتي هذا المجهر الناطق مع كل ما تحتاجه ابنتك الصغيرة لرؤية الحشرات عن قرب، مع 12 شريحة من الحشرات! هذا المجهر مثالي للأعمار من 3 إلى 6 سنوات، وسوف يعلم الأطفال حقائق ممتعة عن المخلوقات أثناء استكشافهم لها بتفصيل كبير.

9 - مجموعة الطاقة الشمسية

مجموعة الطاقة الشمسية



هذه المجموعة يحتاجها الكبار لإنجاز مشاريعهم في البيت، ويمكن تعليم البنات أساسيات الإلكترونيات والدوائر والطاقة الشمسية، من خلالها، من السهل متابعة الدليل الموضح خطوة بخطوة سواء كنت والدا أو أما نرسم مستقبلاً علميا لطفلتها.

10 - حديقة الفراشات

شاهدي يرقاتك وهي تنمو، وتخرج أجنحتها وتتحول إلى فراشات جميلة



ألعاب STEM لجميع الأعمار، وستشجع ابنتك على الاستكشاف والفهم والاستلهام من عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما عليك سوى شراء 5 يرقات، عبر الإنترنت، مع طعامها المغذي. ثم شاهدي يرقاتك وهي تنمو، وتخرج أجنحتها وتتحول إلى فراشات جميلة، ثم دعي طفلتك تطلقها في الطبيعة!.



ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.