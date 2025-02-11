إياك وتجاهلها: علامات مبكرة لأضطرابات وظائف المخ لدى الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:31 صباحاً - يجب أن تكون الأمهات على دراية ببعض العلامات التي تشير إلى أن وظائف دماغ أطفالهن لا تتطور على النحو الأمثل، فتعد الدماغ هي العضو المركزي في الجسم المسؤول عن التحكم في جميع وظائفه تقريباً، من التفكير إلى الحركة، ويمكن التعرف على علامات التشوهات في نمو الدماغ عند ولادة الطفل، والتي ستتسبب في تأخير نموه وتطوره، فيجب للتأكد ما إذا كان دماغ طفلك لا تتطور، القيام بإجراء فحص مبكر له والتعرف على الأعراض. إليك وفقًا لموقع "هيلث لاين" ما هي اضطرابات وظائف المخ عند الأطفال وأهم أسبابها وأعراضها.

ما هي اضطرابات وظائف المخ عند الأطفال؟

يمكن أن تؤثر بعض الأمراض على وظائف دماغ الطفل - الصورة من موقع AdobeStock

اضطرابات وظائف الدماغ هي حالة يكون فيها الخلل في نمو دماغ الطفل مرتبطًا بالمرض أو الإصابة أو أي تاريخ صحي آخر. يجب أن يخضع الأطفال الذين يعانون من اضطرابات دماغية لفحص شامل.

تشمل اضطرابات الدماغ الحالات الوراثية والطبية، بالإضافة إلى إصابات الدماغ والأمراض الأخرى ذات الصلة التي تؤثر على وظائف دماغ الطفل ونموه سواء في الرحم أو أثناء مرحلة الطفولة.

يمكن أن تؤثر الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة على وظائف دماغ الطفل. يمكن أن يكون لضعف وظائف المخ تأثير على سلوك الطفل وشخصيته وقدرته على معالجة المعلومات.

غالبًا ما ترتبط اضطرابات الدماغ لدى الأطفال أيضًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد وصعوبات التعلم وصعوبة التواصل الاجتماعي والاكتئاب واضطرابات القلق.

يجب متابعة اضطرابات الدماغ المتعلقة بالصحة العقلية مع طبيب أو طبيب أعصاب؛ لعلاج المشاكل النفسية العصبية لدى الطفل.

يمكن أن تحدث تشوهات في نمو الدماغ أيضًا لدى الأطفال الذين يعانون من صغر الرأس؛ لأنه يكون سببًا في فشل دماغ الطفل في النمو أثناء الحمل.

ربما تودين التعرف إلى أغذية هامة لا تستغنين عنها لتغذية مخ طفلك وتنشيطه وتقوية

أسباب عدم تطور الدماغ عند الأطفال

يمكن أن يكون سبب التشوهات في نمو دماغ الأطفال عوامل صحية مختلفة.

إليك عدة عوامل تؤدي إلى عدم نمو دماغ الطفل بشكل طبيعي:

الجينات التي تسبب ضعف وظائف المخ لدى الأطفال، يمكن أن تكون موروثة في العائلات أو تحدث تلقائيًا، وبعض الجينات أو الطفرات الجينية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من أمراض الدماغ.

التي تسبب ضعف وظائف المخ لدى الأطفال، يمكن أن تكون موروثة في العائلات أو تحدث تلقائيًا، وبعض الجينات أو الطفرات الجينية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من أمراض الدماغ. التعرض للسموم من البيئة والإشعاع طويل الأمد، يمكن أن يسبب ضعف نمو الدماغ لدى الطفل، وسيزيد من خطر الإصابة بعدد من أمراض الدماغ مثل أورام الدماغ.

من البيئة والإشعاع طويل الأمد، يمكن أن يسبب ضعف نمو الدماغ لدى الطفل، وسيزيد من خطر الإصابة بعدد من أمراض الدماغ مثل أورام الدماغ. مهاجمة الجهاز المناعي، يمكن أن تحدث أمراض الدماغ المناعية الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا أخرى في جسم الطفل.

يمكن أن تحدث أمراض الدماغ المناعية الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا أخرى في جسم الطفل. العدوى تعد أيضًا سببًا لتشوهات نمو الدماغ، أو الاضطرابات العصبية لدى الأطفال. تسبب البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الأخرى أمراض الدماغ مثل التهاب السحايا.

تعد أيضًا سببًا لتشوهات نمو الدماغ، أو الاضطرابات العصبية لدى الأطفال. تسبب البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الأخرى أمراض الدماغ مثل التهاب السحايا. الحوادث والإصابات تعد السبب الرئيسي لمعظم إصابات الدماغ، ويمكن أن تؤدي إصابة إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات وظائف الدماغ الأخرى مثل الصرع ومرض الزهايمر.

السبب الرئيسي لمعظم إصابات الدماغ، ويمكن أن تؤدي إصابة إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات وظائف الدماغ الأخرى مثل الصرع ومرض الزهايمر. عادات غير صحية، ترتبط اضطرابات وظائف المخ، مثل السكتة الدماغية ارتباطًا وثيقًا بأنماط الحياة غير الصحية، مثل سوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة.

أعراض عدم نمو الدماغ عند الأطفال

يرتبط ضعف وظائف المخ ارتباطًا وثيقًا بتأخر النمو لدى الأطفال. هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن دماغ الطفل لا يتطور بشكل طبيعي:

الاضطرابات الحركية الإجمالية

يظهر الطفل حركات غير متكافئة أو غير متوازنة بين الأجزاء اليمنى واليسرى من الجسم.

استمرار ردود الفعل البدائية التي تظهر من مرحلة الطفولة إلى أكثر من 6 أشهر من العمر.

يعاني الأطفال من فرط أو نقص التوتر أو اضطرابات في توتر العضلات.

يعاني الأطفال من فرط أو نقص المنعكسات، أو ضعف ردود أفعال الجسم.

يظهر الطفل حركات غير منضبطة.

الاضطرابات الحركية الدقيقة

لا يزال الأطفال يستوعبون الأشياء بعد أن يبلغوا 4 أشهر من العمر.

استخدام يد واحدة أو استخدام إحدى اليدين قبل أن يبلغ الطفل عامًا واحدًا.

نظرة الطفل أو رؤيته غير متناسقة.

لا يزال الأطفال يحبون القيام بالاستكشاف من خلال الفم، مثل وضع الألعاب في أفواههم بعد عمر 14 شهرًا.

اضطرابات النطق واللغة

لا يستطيع الأطفال تكوين عبارات أو مجموعة من الكلمات ذات معنى بعد عمر السنتين.

لا يزال كلام الطفل غير واضح ولا يمكن فهمه عند عمر 30 شهرًا.

لا يستطيع الطفل الإشارة إلى شيء يثير اهتمامه في عمر 20 شهرًا.

لا يستطيع الأطفال التواصل مع الآخرين من حولهم في عمر 20 شهرًا.

عدم الاستجابة للأصوات مثل عدم الاستجابة فعليًا عند النداء.

تكرير كلمات الآخرين كثيراً بعد بلوغه 30 شهرًا من العمر.

الاضطرابات الاجتماعية والعاطفية

تظهر اضطرابات الدماغ غير المتطورة لدى الأطفال في المشكلات الاجتماعية والعاطفية التي تحدث في كل من الفئات العمرية التالية:

6 أشهر : نادراً ما يبتسم أو يعبر عن مشاعر الفرح.

: نادراً ما يبتسم أو يعبر عن مشاعر الفرح. 9 أشهر : نادراً ما يصدر أصواتاً ويظهر تعبيرات الوجه.

: نادراً ما يصدر أصواتاً ويظهر تعبيرات الوجه. 12 شهرًا : لا يستجيب عند مناداته باسمه.

: لا يستجيب عند مناداته باسمه. 15 شهرًا : لا يستطيع قول الكلمات بعد.

: لا يستطيع قول الكلمات بعد. 18 شهرًا : لا يستطيع اللعب التظاهري بعد.

: لا يستطيع اللعب التظاهري بعد. 24 شهرًا : غير قادر بعد على إنشاء عبارة من كلمتين لهما معنى.

: غير قادر بعد على إنشاء عبارة من كلمتين لهما معنى. مختلف الأعمار: غياب الثرثرة والتحدث ومهارات التفاعل الاجتماعي الأخرى.

تشخيص عدم تطور الدماغ عند الأطفال

يمكن تشخيص عدم تطور الدماع عن طريق قياس محيط الرأس -الصورة من موقع AdobeStock

اختبارات حركية وحسية وانعكاسية إذا أظهر الطفل علامات تشوهات في نمو الدماغ، فيجب إجراء مزيد من الفحص مع طبيب أعصاب أو أخصائي أمراض الأعصاب. يشمل الفحص العصبي اختبارات حركية وحسية وانعكاسية وتفكيرية لتقييم السمع والبصر والتوازن لدى الطفل المريض.

إذا أظهر الطفل علامات تشوهات في نمو الدماغ، فيجب إجراء مزيد من الفحص مع طبيب أعصاب أو أخصائي أمراض الأعصاب. يشمل الفحص العصبي اختبارات حركية وحسية وانعكاسية وتفكيرية لتقييم السمع والبصر والتوازن لدى الطفل المريض. قياس محيط الرأس يمكن تشخيص عدم تطور الدماغ عن طريق التقاط صور لدماغ الطفل المريض باستخدام المعدات الطبية للتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي كما سيقوم الطبيب أيضًا بفحص السائل الموجود في الدماغ والحبل الشوكي للبحث عن نزيف الدماغ والعدوى ومشاكل أخرى.

يمكن تشخيص عدم تطور الدماغ عن طريق التقاط صور لدماغ الطفل المريض باستخدام المعدات الطبية للتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي كما سيقوم الطبيب أيضًا بفحص السائل الموجود في الدماغ والحبل الشوكي للبحث عن نزيف الدماغ والعدوى ومشاكل أخرى. خزعات يمكن إجراء خزعات لمعرفة ما إذا كان الطفل يعاني من ورم سرطاني أم غير سرطاني. يتم إجراء الاختبارات المعملية مثل اختبارات الدم والبول والبراز.

نصائح للوقاية من اضطرابات نمو الدماغ عند الأطفال

المدخول الغذائي من أجل الوقاية من اضطرابات نمو الدماغ، يجب على الأمهات الانتباه إلى المدخول الغذائي لأطفالهن منذ سن مبكرة حيث يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 6 أشهر إلى الحصول على حليب الثدي حتى يتم تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية دائمًا. عندما يصل الطفل إلى عمر 6 أشهر أو أكثر، تحتاج الأمهات إلى تقديم الأطعمة التكميلية مع حليب الثدي.

من أجل الوقاية من اضطرابات نمو الدماغ، يجب على الأمهات الانتباه إلى المدخول الغذائي لأطفالهن منذ سن مبكرة حيث يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 6 أشهر إلى الحصول على حليب الثدي حتى يتم تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية دائمًا. عندما يصل الطفل إلى عمر 6 أشهر أو أكثر، تحتاج الأمهات إلى تقديم الأطعمة التكميلية مع حليب الثدي. إعطاء الحليب الذي يحتوي على حمض الدوكوساهيكسانويك عندما يبلغ عمرك سنة واحدة أو أكثر، يمكنك استكمال المدخول الغذائي اليومي لطفلك

الذي يحتوي على حمض الدوكوساهيكسانويك عندما يبلغ عمرك سنة واحدة أو أكثر، يمكنك استكمال المدخول الغذائي اليومي لطفلك صحة الجهاز الهضمي يجب الانتباه إليها وذلك لوجود اتصال ثنائي بين الدماغ والأعصاب التي تنظم وظيفة الجهاز الهضمي.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.