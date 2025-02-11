متى تخبرين طفلك أنه مصاب بالسرطان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:54 صباحاً - أكبر مخاوف الآباء هو أن يخبروا طفلهم بشأن إصابته بالسرطان وطريقة علاجه. لدى الأطفال مستويات مختلفة من الفهم، وقد يكون من الصعب معرفة المعلومات التي يحتاجون إليها والكلمات التي يجب استخدامها، عندما تخبرين الطفل أنه مصاب بالسرطان.

ماذا أقول للطفل المصاب بالسرطان؟

اطلعي على كتب الأطفال

اطلعي على كتب الأطفال



إذا لم تكوني متأكدة من كيفية البدء، فقومي بإلقاء نظرة على كتب القصص للأطفال. سوف يعطونك فكرة عن كيفية شرح الأشياء ببساطة ووضوح - وبطريقة تجعلها أكثر "طبيعية".

كوني هادئة

كوني هادئة



في حين أنه من غير الممكن التحدث إلى الأطفال الرضع والأطفال الصغار حول إصابتهم بسرطان الأطفال فإن وجودك الهادئ والمطمئن أمر حيوي. تعلمي من المتخصصين طرق اللعب بمهارة لمساعدة الأطفال الصغار على فهم ما يحدث.

كرري ما تقولينه بصدق

كرري ما تقولينه بصدق



اجعلي الأمر بسيطاً وقومي بإخبار طفلك تدريجياً - قد تحتاجين إلى تكرار كل ما تقولينه أو جزء منه عدة مرات، وفي كل الأحوال كوني صادقة بقدر ما تستطيعين.



في اليوم العالمي لسرطان الأطفال: هل تعرفين أعراض الإصابة به؟

ابدئي بسؤال طفلك عما يحدث

ابدئي بسؤال طفلك عما يحدث



يمكن أن تكون نقطة البداية الجيدة هي سؤال طفلك عما يعتقد أنه يحدث، وإذا ما كان هناك شيء يقلقه، اسأليه عما إذا كان هناك أي شيء لم يتمكن من طرحه لكن لا تشعريه أن لديك كل الإجابات، فقط طمئنيه وأخبريه أنك سعيدة للتحدث عن ذلك والإجابة على أي أسئلة أنت على دراية بها.

أعيدي محادثاتك معه

أعيدي محادثاتك معه



تذكري إعادة المحادثات مع نمو طفلك. فالأطفال قد ينسون بعض الأشياء التي قيلت لهم عندما كانوا أصغر سناً.

بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال تعلمي طرق الوقاية

كيف أتحدث مع ابني المراهق عن إصابته بالسرطان؟

التحدث عن الإصابة بالسرطان

إذا كان طفلك مراهقاً أو شاباً، فسوف يحتاج منك أن تكوني موجودة لدعمه والاستماع إليه أيضاً.

أنت ملزمة بحمايته وتفهم عواطفه.

حاولي إجراء محادثات صادقة معه واحترمي قراراته إذا كان يريد اتخاذها بنفسه.

ضعي في اعتبارك أنه قد يشعر بالذنب حيال ما يحدث - خاصة إذا كنت مضطرة إلى أخذ استراحة من العمل أو دفعه إلى العلاج أو دعمه مالياً. حاولي طمأنته بأن هذا ليس خطأه وأنك هنا من أجله.

لماذا الحديث مهم

يشعر الناس أحيانًا أنهم يحمون الأطفال بعدم إخبارهم بتشخيص إصابتهم بالسرطان. ومن الطبيعي أن يرغب المرء في حماية الأطفال من الأخبار الصعبة، لكن قد تكون لديك مخاوف خاصة بك تمنعك من التحدث عنها. قد تشعرين أن التحدث عن السرطان سيجعل الأمر يبدو أكثر واقعية بينما لا تزالين تكافحين لقبوله. لكن شرح ما يحدث قد يجعل الأمور أقل إزعاجًا للأطفال، وغالبًا ما يدرك الأطفال أن شيئًا خطيرًا يؤثر على الأشخاص المقربين منهم. وقد يلاحظون أيضًا تغييرات في مشاعر وسلوك البالغين من حولهم.

هناك العديد من الفوائد للتحدث مع الأطفال والمراهقين:

إن معرفة ما يحدث قد يجعلهم يشعرون بقلق أقل.

فهو يظهر أنك تثقين بهم.

لن تقلقي بشأن سماع محادثاتك مع الآخرين.

يمكن أن يجعلك تشعرين بالقرب والقدرة على دعم بعضكما البعض.

قد يساعدهم ذلك على التعامل بشكل أفضل مع المواقف الصعبة.

من المهم أن تمنحهم الفرصة للتحدث عن مخاوفهم وقلقهم، وطرح الأسئلة. إن التحدث عن السرطان يظهر أنك تثق بهم ويمكن أن يساعدهم على الشعور بمزيد من الأمان.

مخاطر عدم التحدث

قد يكون من الصعب البدء في التحدث مع الأطفال حول السرطان. ولكن إذا لم تتحدث معهم، فقد:

يشعرون بالخوف لأنهم لا يعرفون ما يحدث

الحصول على فكرة خاطئة عما يحدث

الشعور بالوحدة والقلق لعدم وجود أحد يتحدث إليه

يعتقدون أنهم ليسوا مهمين بما يكفي ليتم تضمينهم

غالبًا ما يكتشف الأطفال ما يحدث، حتى لو لم تخبريهم بذلك. على سبيل المثال، قد يسمعون شيئًا من أصدقائهم أو أسرهم، ووقد يتساءلون عما إذا كان بوسعهم الوثوق بك لإخبارهم بأشياء مهمة.

يتعلم الأطفال أيضًا أشياء من التلفاز والإنترنت والمحادثات التي يسمعونها. لكن هذه المعلومات ليست دقيقة دائمًا. إذا لم تتحدث معهم عما يحدث بالفعل، فقد يستمرون في تصديق هذه المعلومات.



ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.