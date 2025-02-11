“الهلال الأحمر” و”ريسبونس بلس” يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات الإسعافية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اتفاقية تعاون مع شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية ، وذلك للإسهام في خدمة المجتمع وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات الخدمات الطبية الإسعافية.

ونصت اتفاقية التعاون على مباشرة الحالات الإسعافية شرق مدينة الرياض ونقل الحالات للمنشآت الصحية المناسبة، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية كونها شراكة مجتمعية.

وتضمنت بنود الاتفاقية ، تقديم هيئة الهلال الأحمر السعودي، للفرق المشاركة من شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية، التمكين في الخدمة الإسعافية ونقل المعرفة وصقل المهارات ومحاضرات عن البروتوكولات الطبية المعتمدة لدى الهيئة، كما تضمنت الاتفاقية تقديم الشركة الخدمة الطبية الإسعافية ومباشرة الحالات الواردة من التحكم العملياتي وفقًا للبروتوكولات المعمول بها في الهيئة .

وتأتي اتفاقية التعاون تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاعات الخدمات المختلفة، وحرصًا من هيئة الهلال الأحمر على تحقيق أعلى المستويات في الخدمات الطبية الإسعافية للمرضى والمصابين.

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