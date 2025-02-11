فريق بحثي من جامعة جازان يفوز بمنحة لتطوير أجسام مضادة لبكتيريا الكلبسيلا الرئوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - فاز فريق بحثي من جامعة جازان بكلية الصيدلة بدعم بحثي يتجاوز المليون ريال من المعهد الوطني السعودي للصحة، في دراسة بعنوان “تطوير أجسام مضادة مناعية تعمل على تفكيك الأغشية الحيوية لبكتيريا الكلبسيلا الرئوية”.

ويضم الفريق البحثي 4 باحثين برئاسة الدكتور محمد مفرح البراتي المتخصص في التحليل الحيوي الطبي بكلية الصيدلة، ومشاركة الدكتور محمد علي بكاري المتخصص في التقنية الحيوية الصيدلية بكلية الصيدلة، والدكتورة مريم حلوي من قسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة، والدكتور علي حنبشي المتخصص بقسم علوم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.

وبيّن الدكتور البراتي أن بكتيريا الكلبسيلا الرئوية المُقاوِمة للمضادات الحيوية من أكبر المخاطر التي تُهدد قطاع الرعاية الصحية في العالم، ونعمل في الدراسة البحثية على تقييم الخطر الذي تُشكِّله مقاومة الأدوية المتعددة لدى البكتيريا سالبة الجرام في المملكة العربية السعودية، إذ تقوم الدراسة بإجراء تحاليل مُفصَّلة للإصابة بالبكتيريا المُقاوِمة للأدوية، وإجراء اختبارات صيدلانية للأجسام المضادة المناعية لهذه البكتيريا، والعمل على اكتشاف تركيبة دوائية ناجحة للقضاء على البكتيريا التي تنشأ عادة في المستشفيات.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لتميز منسوبي جامعة جازان من أعضاء هيئة تدريس وطلابها في مجالات الأدوية الصيدلانية والتقنيات الحيوية، التي مكنتهم من الفوز بجوائز ومنح دولية، منها منحة “مودرنا” العالمية لتطوير صناعة اللقاحات، والدعم البحثي الأخير.

يُشار إلى أن المعهد الوطني السعودي للصحة يعمل على تمكين التجارب السريرية والأبحاث الانتقالية لضمان جودتها وكفاءة مخرجاتها، وتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية والإشراف على تنفيذها، وكذلك تقديم برامج تدريبية وتطويرية داعمة للباحثين من مختلف التخصصات الصحية، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لقيادة الأبحاث الصحية في المملكة.

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