شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول كمية أقل من الملح تقلل خطر الإصابة بسكتة دماغية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

الصوديوم أحد أهم العناصر الغذائية المهمة والمطلوبة للجسم، ينظم توازن السوائل، يدعم وظائف الأعصاب، والعضلات، يعزز من نسب ضغط الدم، وكانت مؤخرا جمعية القلب الأمريكية قد أوصت بألا يزيد الصوديوم اليومى للفرد عن 2300 مليجرام، وهى نسبة قابلة للزيادة بالطبع بالممارسات الغذائية اليومية.

وأراد الباحثون في الصين معرفة ما إذا كان استبدال الملح ببديل له يساعد في خفض خطر الإصابة بسكتة دماغية ثانية لدى الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية سابقة أم أن هذا الافتراض غير صحيح، ونشروا نتائج الأبحاث في مجلة JAMA Cardiology.

وشمل البحث 600 شخص قرية في شمال الصين سبق أن أصيبوا بسكتة دماغية، وشمل ذلك 15249 شخصاً بمتوسط عمر 64 عاماً؛ وكان أقل بقليل من نصفهم من الإناث، وكان قد عانى المشاركون سابقا من السكتات الدماغية النزفية والإقفارية وغير المحددة.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، واستغرقت خمس سنوات، ومن المعروف أن ملح الطعام القياسي العادي الذي نستخدمه في الطهي المنزلي يحتوي على أكثر من 100% كلوريد الصوديوم.

وتوصل الباحثون إلى نتائج مفادها أن المجموعة التى استخدمت بديل الملح قد شهدت انخفاضًا نسبيًا بنسبة 14% في خطر تكرار السكتة الدماغية، وانخفاضًا بنسبة 12% في خطر الوفاة، خطر أقل بنسبة 21% للوفاة المرتبطة بالسكتة الدماغية، مما يؤكد أن استبدال ملح الطعام ببديل للملح يعد طريقة مثلى للحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مع الإقلاع عن بعض الممارسات مثل التدخين، والخمول والكسل، والبعد عن أي نظام غذائي غني بالسكر والدهون المتحولة والصوديوم.

ونصح الباحثون أيضا، بضرورة ممارسة الرياضة حوالى 150 دقيقة في الأسبوع من الرياضة البسيطة، أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط الأقوى، واضبط النظام الغذائي الصحى لك ولصحتك، وإذا كنت تشرب الصودا فاستبدلها بالماء، وتجنب الأطعمة المعلبة التي تتناولها، وتناول الأطعمة الكاملة مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات بدون إضافة صوديوم.