شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق غير متوقعة لتعزيز صحة القلب منها تحريك أصابع قدميك والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، وفي حين أن معظم الناس يعرفون أنه يجب عليهم الالتزام بنظام غذائي صحي وتجنب الأطعمة فائقة المعالجة وممارسة التمارين الرياضية، إلا أن هناك في الواقع بعض الطرق الأقل شهرة لتعزيز صحة قلبك، وقد يكون بعضها ممتع.

ووفقًا لموقع "nypost"، بالرغم من الأهمية الكبيرة لصحة القلب، إلا أنها لا تتعلق فقط بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة، بل إنها تتأثر بمجموعة متنوعة من العادات اليومية التي قد لا تفكر فيها حتى.

بالإضافة إلى تناول الطعام الجيد والحركة بشكل متكرر، فإن تحسين التنفس يمكن أن يوفر فوائد عميقة لوظيفة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

نظرًا لأن القلب والرئتين يعملان جنبًا إلى جنب لتوصيل الأكسجين إلى الجسم، فإن العادات اليومية التي تعمل على تحسين وظائف الرئة - مثل تمارين التنفس العميق والنشاط وتجنب الملوثات - تعد أمرًا أساسيًا للوقاية من أمراض القلب ودعم صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

عادات يومية غير متوقعة يمكنها أن تحسن تنفسك

فيما يلى عادات يومية غير متوقعة يمكنها أن تعمل على تحسين تنفسك وصحة قلبك على المدى الطويل.

حرك أصابع قدميك

حرك أصابع قدميك لمدة 30 ثانية كل ساعة - خاصة إذا كنت تجلس أو تسافر لفترات طويلة من الوقت، فهى طريقة سهلة للحفاظ على الدورة الدموية بجسم، من خلال تحفيز تدفق الدم، فإن تحريك أصابع قدميك يشجع الدورة الدموية بشكل عام ويدعم تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما يلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة الرئة والقلب.

حافظ على عمودك الفقري في وضع مستقيم

عندما تنحني أو تحافظ على وضعية سيئة، يصبح تجويف صدرك مضغوطًا، مما يحد من سعة الرئة ويحد من تدفق الهواء، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل كمية الأكسجين المتداولة في مجرى الدم، مما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لتوفير الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

اضحك كثيرا

أظهرت الدراسات أن الصحة العقلية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على صحة الشخص وعوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في حين أن التوتر، وخاصة الغضب، يزيد من المخاطر، فإن الضحك له تأثير إيجابي على الجهاز القلبي الوعائي.

يساعد الضحك على تحفيز التنفس العميق، مما يزيد من كمية الأكسجين التي يتم تناولها مع خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

عندما تضحك، ينقبض الحجاب الحاجز وعضلات البطن، مما يدفع الهواء خارج الرئتين بقوة أكبر ويشجع على تبادل أكبر للأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

حافظ على ممارسة الامتنان

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين كتبوا رسائل الامتنان كانوا أكثر سعادة وكانوا أكثر رضا عن الحياة،

من خلال تقليل مستويات التوتر، تعمل ممارسة الامتنان على تحسين صحة الرئة والقلب بشكل غير مباشر، حيث أن الإجهاد المزمن يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي يمكن أن تساهم في الالتهاب في الجسم، بما في ذلك الجهاز التنفسي".

من خلال تنمية الشعور بالهدوء والإيجابية من خلال تدوين مذكرات الامتنان اليومية، قد يعاني الأفراد من انخفاض مستويات التوتر والقلق، مما يؤدي إلى أنماط تنفس أكثر استرخاءً وتحسين وظائف الرئة.

التنفس من خلال الشفتين المطبقتين

حاول التنفس من خلال شفتيك المطبقتين يؤدي التنفس من خلال الشفتين المطبقتين إلى إبطاء عملية التنفس وإطالة فترة الزفير، مما يحسن تدفق الهواء ويمنع انهيار مجرى الهواء، وأشار التقرير إلى أن التنفس من خلال الشفتين المطبقتين يمكن أن ينظم كمية الأكسجين التي يتم تناولها أثناء فترات التوتر أو ممارسة الرياضة.

