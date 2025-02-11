شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من الدهون تعتقد أنها سيئة ولكنها ضرورية لصحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

تلعب الدهون الغذائية دورًا مهمًا في صحتك بشكل عام، وفي حين أن الدهون ليست كلها سيئة، عندما تعطي الأولوية لصحة قلبك، يجب أن تعرف النوع الذي يجب تناوله ومتى، وفقًا للخبراء، فيجب أن يكون التوازن موجودًا دائمًا، حيث أن الدهون مهمة بنفس القدر لوظيفة الخلايا، وامتصاص العناصر الغذائية، وتوازن الهرمونات، وحتى تنظيم درجة حرارة الجسم، بحسب موقع "تايمز ناو".

وبالتالي، هذا لا يعني أن الدهون المشبعة يجب أن تكون خارج الحسبان، حيث تحتوي العديد من الأطعمة الغنية بالدهون أيضًا على مغذيات أساسية تعزز صحة القلب بعض هذه تشمل:

زيوت البذور النباتية

هناك العديد من الآراء المثيرة للجدل حول ما إذا كان يجب عليك تضمين زيوت البذور في نظامك الغذائي، وفقًا لخبراء التغذية، فإن الزيوت مثل الذرة والكانولا وعباد الشمس مفيدة لصحتك.

وفقًا للدراسات، فإن استبدال بعض الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة مثل زيوت البذور يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية ومرض السكري من النوع 2.

أثبتت الكثير من الأبحاث أنه عندما يتم تكديس زيوت مختلفة ضد واحدة، فإن زيوت البذور المختلفة تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.

يمكن لزيت الكانولا أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار ونسبة الكوليسترول الكلي إلى الكوليسترول الحميد مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى.

لقد وجدت الدراسات أن العلاقة بين منتجات الألبان كاملة الدسم وخطر الإصابة بأمراض القلب ليست واضحة كما كان يُعتقد ذات يوم.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم مستويات صحية من الكوليسترول، فإن تناول كمية معتدلة من منتجات الألبان، سواء كانت قليلة أو كاملة الدسم، قد لا يؤثر سلبًا على خطر الإصابة بأمراض القلب لديهم.

البيض

لطالما كانت العلاقة بين صحة القلب والبيض معقدة بسبب محتواه من الكوليسترول والدهون المشبعة، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، يجب ألا تتجاهل البيض تمامًا أو تتجنبه - أو تقتصر على تناول البياض فقط لتجنب الدهون الموجودة في صفار البيض.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، لا بأس من الاستمتاع ببيضة أو بيضتين كاملتين يوميًا، بصرف النظر عن كونه مصدرًا قويًا للبروتين، فإن البيض يساعد أيضًا في إعطائك مغذيات صحية مثل الكولين وتقليل الكوليسترول الضار.

تحدث المشكلة الوحيدة مع البيض عندما يقترن بالأطعمة غير الصحية والمشبعة مثل السمنة الصناعي.

يقول خبراء التغذية أن تناول البيض مع الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو يزيد من فوائده الصحية.

ما هي أفضل الدهون لصحة القلب؟

يقترح الأطباء تناول المزيد من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة لتعزيز صحة قلبك، ولهذا أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي:

الأسماك

يوصي خبراء التغذية بتناول 300 جرام على الأقل من الأسماك أسبوعيًا للحصول على قلب قوي وخالٍ من الأمراض. ومع ذلك، تأكد من تناول المزيد من الأسماك البيضاء مثل السلمون والتونة لأنها مصادر رائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

المكسرات

المكسرات مليئة بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

الأفوكادو

يجب تناول الأفوكادو يوميًا لأنه مصدر رائع للدهون غير المشبعة.