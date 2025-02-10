شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حقائق عن مرض الصرع.. ابتعد عن الخرافات والان مع تفاصيل الخبر

الصرع هو اضطراب مزمن في المخ يمكن أن يؤدي إلى نوبات، ناجمة عن نوبات قصيرة من النشاط الكهربائي غير الطبيعي في المخ، ومع ذلك، فإن بعض الأساطير والوصمات المرتبطة بهذه الحالة تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة.

ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على بعض الأساطير والخرافات حول النوبات والصرع.

الأسطورة: النوبة تعني فقدان الوعي

الحقيقة : تنقسم النوبات إلى جزئية ومعممة، قد يكون في النوبة الجزئية فقدان الاستجابة أو فقدان الوعي، وفي النوبة المعممة حركات توترية ارتجاجية في جميع الأطراف.

الأسطورة: النوبات الصرعية تعرقل الحياة الطبيعية

الحقيقة : إن النوبات والصرع يعطلان الوظائف عالية الخطورة مثل وظائف الطيارين والسائقين وسائقي القطارات والوظائف التي تتطلب استخدام الآلات الثقيلة، ولكن ليس لهما أي تأثير على الأنشطة اليومية.

أسطورة: النوبات واللسان

الحقيقة : تؤدي النوبة إلى حركة غير منضبطة لأجزاء مختلفة من الجسم، وأثناء النوبة، قد يتراجع اللسان إلى الخلف ويؤدي إلى الاختناق الجزئي، عض اللسان والنزيف الفموي أكثر شيوعًا، ولتجنب الاختناق، يُنصح بقلب الشخص إلى أحد الجانبين أثناء النوبة.

الأسطورة: النوبات والمرض العقلي

الحقيقة : قد تتجلى النوبات كظاهرة مقصودة مرتبطة بعصاب القلق، ولكن لا تتجلى النوبات المرتبطة بالقلق في شكل عض اللسان أو سلس البول وتستمر مع ظاهرة حركية غير محددة أو نوباتية.

الأسطورة: النوبات والنشاط البدني

الحقيقة : يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصرع تجنب السباحة وتسلق الجبال والسباقات والأنشطة المغامرة المرتبطة بإصابة جسدية كبيرة.

الأسطورة: النوبات والعلاج

الحقيقة : يعتمد علاج النوبات على العمر والنوع والتكرار ونتائج التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ وتخطيط كهربية الدماغ. قد يتم تعديل الأدوية مع تقدم العمر. حوالي 85% من النوبات يتم التحكم فيها تمامًا بالأدوية، و70% من الحالات أصبحت خالية من النوبات وتتوقف عن تناول الأدوية تدريجيًا، 5% من حالات النوبات تحتاج إلى أدوية مدى الحياة.

الأسطورة: الإسعافات الأولية أثناء النوبة

الحقيقة : يجب إبقاء الشخص المصاب بنوبة الصرع في وضعية الاستلقاء على الظهر على أحد الجانبين مع توجيه الرأس لأسفل وإمالته، ويجب القيام بذلك لتجنب الاختناق باللعاب والإصابة الجسدية والصدمات للأطراف أو الجسم.

الأسطورة: النوبات والإنجاب

الحقيقة : لا تؤثر النوبات والأدوية المستخدمة لعلاج النوبات على الإنجاب والحياة الأسرية. هناك احتمالات تتراوح بين 3% و5% لحدوث تشوهات خلقية أثناء الحمل لدى الإناث المصابات بالصرع اللاتي يتناولن العديد من الأدوية المضادة للصرع، وبالتالي فإن 97% من حالات الحمل آمنة.

الأسطورة: النوبات، ومتوسط العمر المتوقع والموت

الحقيقة : لا تؤثر النوبات الصرعية بشكل مباشر على متوسط العمر المتوقع. يمكن أن تحدث الوفاة بسبب الاختناق أو السكتة القلبية أو السقوط أو إصابة الرأس أثناء النوبة، لكن فرص حدوث ذلك ضئيلة.