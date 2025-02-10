شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فواكه صحية مفيدة لطفلك لبناء عضلات قوية والان مع تفاصيل الخبر

عندما نفكر في بناء عضلات قوية، تتبادر إلى أذهاننا الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض أو الدجاج أو الفاصوليا، ولكن هل تعلم أن بعض الفواكه يمكن أن تلعب أيضًا دورًا مهمًا في نمو العضلات وإصلاحها؟ وفي حين أن الفواكه لا تحتوي على الكثير من البروتين، إلا أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات التي تساعد الجسم على امتصاص البروتين بشكل أفضل وإصلاح العضلات التالفة وتقليل الالتهاب بعد التمرين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 فواكه مذهلة يمكنها دعم نمو العضلات وتجعلك تشعر بالقوة الموز

الموز هو أفضل صديق لممارسي الرياضة، فهذه الفاكهة غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على منع تقلصات العضلات ويدعم انقباضات العضلات بشكل صحيح، ويحتوي الموز أيضًا على الكربوهيدرات التي توفر الطاقة السريعة، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة قبل أو بعد التمرين.

تناول الموز مع زبدة الفول السوداني للحصول على مزيج مثالي من الكربوهيدرات والبروتين خاصة بعد التمرين.

البرتقال

البرتقال غني بفيتامين سي، الذي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الكولاجين وهو بروتين يساعد في الحفاظ على قوة ومرونة العضلات، بالإضافة إلى ذلك، يدعم فيتامين سي تعافي العضلات بشكل أسرع بعد التمرين المكثف عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، تناول عصير البرتقال الطازج بعد التمرين للحفاظ على ترطيب الجسم وتسريع عملية التعافي.

البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم خاص يسمى الباباين، والذي يساعد على تكسير البروتينات وتحسين الهضم، وهذا يعني أن جسمك يمكنه امتصاص البروتينات التي تبني العضلات من الأطعمة الأخرى بكفاءة أكبر، والبابايا غنية بفيتامين أ، الذي يدعم إصلاح أنسجة العضلات، ويمكنك إضافة البابايا إلى وجبات طفلك الغنية بالبروتين لتعظيم فوائدها.

البطيخ

هل تعلم أن الجفاف قد يبطئ تعافي العضلات؟ والبطيخ غني بالماء ويحتوي على حمض أميني يسمى السيترولين، والذي يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل آلام العضلات، وهذا يعني أنه يمكنك التعافي بشكل أسرع والأداء بشكل أفضل في التمرين التالي، استمتع بتناول شريحة من البطيخ بعد التمرين لتبريد وتجديد عضلاتك.

التوت

مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل التهاب العضلات وتسريع عملية التعافي، كما أن هذه الفاكهة الصغيرة غنية بالألياف، مما يحافظ على سلاسة عملية الهضم ويضمن امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بشكل فعال، امزج حفنة من التوت في مخفوق البروتين الخاص لطفلك لتعزيز إصلاح العضلات.

الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم معروف بتقليل آلام العضلات والالتهابات، فهو يساعد على تكسير البروتينات، مما يسهل على جسمك استخدامها لإصلاح العضلات ونموها، بالإضافة إلى ذلك، يعد الأناناس مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، الذي يدعم قوة العضلات، تناول الأناناس الطازج بعد التمرين المكثف لتخفيف آلام العضلات ودعم التعافي.