شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للبقوليات.. فوائد لا تتوقعها لطبق الفول والان مع تفاصيل الخبر

البقوليات أفضل وأهم أنواع الطعام التي يجب أن تدخل في نظامك الغذائي بشكل محسوب ومدروس، للاستفادة التامة من فوائدها لصحية، بالتزامن مع الاحتفال -اليوم الإثنين- باليوم العالمى للبقوليات، صرحت الدكتورة صفاء توفيق أستاذ التغذية المعهد القومى للتغذية، لـ"الخليج 365" بأن البقوليات هي المصدر الأهم للبروتين، وأهميتها في النظام الغذائى اليومى كبيرة، وعلى رأسها بلا منازع "الفول"، ذاك الطبق الشعبى الأبرز على مائدة الصباح.

البقوليات الصحية وعلى رأسها الفول

تابعت مؤكدة: "3 ملاعق من الفول تعادل فائدة قطعة من اللحم بحجم قبضة اليد"، لأن الفول يحتوى على كم هائل من البروتين النباتى، وهو البروتين المعزز لصحة العظام والعضلات، والمعزز للطاقة وله الكثير من الفوائد من أهمها تحسين مستويات سكر الدم بخفضها ومعادلتها، لذا يعد الفول طعام آمن وصحى لمرضى السكربنسب معتدلة متوازنة، فضلاً عن أنه يحسن من عملية الهضم والامتصاص، ويعزز من مستويات المناعة ويحسن من مستوى الكوليسترول في الدم.

وتابعت "صفاء" مؤكدة أن البقوليات تحتوى على كم هائل من الألياف، والفول بشكل خاص، يحتوى على ألياف غذائية جيدة للغاية، الذى يجعله سببا في تقليل امتصاص الدهون، وبالتالي انقاص الوزن بسهولة، لذا يعد الفول من الأكلات التى يجب إدخالها فى أنظمة الريجيم المتبعة بهدف إنقاص الوزن، كما أن خصائصه تعمل على تقليل مستوى الالتهابات في الجسم.

الفول والهضم

تعمل البقوليات وعلى رأسها الفول والحمص والترمس، على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والامتصاص الجيد للطعام، والبقوليات بأنواعها والفول بشكل خاص، يحتوى أحماض تعزز من عمل بكتيريا الأمعاء المسماة "فلورا" تلك البكتيريا التي تتحول لبكتيريا نافعة وحميدة بتناول الطعام الصحى كالبقوليات، مما يعزز من حركية المعدة، وتسهيل عملية الامتصاص للطعام، ولكن يعانى البعض بسبب حركية المعدة الزائدة من والتقلصات والغازات والانتفاخات بعد تناول الفول، ويمكن التغلب على هذه الأعراض بعدة نصائح منها:

- طهى الفول طهيًا جيدًا ويمكن خفقه لإذابة القشرة المفيدة.

- إضافة زيت الزيتون الصحى والكمون الهاضم، القليل منهما يعزز قيمة الفول.

- تناوله دون الإكثار من كميته، مع نص رغيف أسمر لا أكثر.

- تناول الخضروات الصحية بجانبه، الغنية بالألياف مثل الورقيات.