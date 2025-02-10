شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحتاج طفل "فرط الحركة" لـ"شادو تيتشر"؟.. طبيب نفسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

يعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات العقلية التي تصيب الأطفال، والتي يعانى بسببها الطفل بدرجات مختلفة من قلة التركيز وصعوبات التعلم، بجانب النشاط البدنى المفرط.

وفى بعض الحالات تظهر الحاجة إلى وجود مدرس مساعد، أو ما يعرف بـ"الشادو تيتشر"، لمساعدة الطفل على التحصيل الدراسى، لكن هل يحتاج كل طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى مدرس مساعد.

أنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، هو مرض عضوى يصيب المخ، وتوجد 3 أنواع من المرض، وهى:



-الفرط الحركى

-قلة الإنتباه

-الفرط الحركى وقلة الإنتباه



وأشار إلى أن 90% من الحالات المصابة بالمرض تشفى بعد عام واحد فقط من بدء تلقى العلاج، و2% تشفى بعد العام الأول، في حين أن 8% من الحالات هي التي تحتاج استمرار العلاج بشكل دائم.

وأضاف أن نسبة كبيرة من الحالات تقترب من النصف، لا تحتاج للأدوية بعد توقفهم عن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات، مثل الحلويات المختلفة وأنواع الشوكولاتة والمياه الغازية، بالتزامن مع مواصلتها للعلاج السلوكى.

حالات "فرط الحركة" التى تحتاج لـ"شادو تيتشر"

وفيما يتعلق بمدى حاجة الأطفال المصابين بالإضطراب إلى مدرس مساعد، أو ما يعرف بـ"شادو تيتشر"، لمساعدتهم على التحصيل الدراسى داخل المدرسة، نظرا لمواجهتهم لصعوبات التعلم، أوضح فرويز أن ليس كل الأطفال المصابون بالاضطراب يحتاجون إلى اتخاذ هذا الإجراء، لأن ذلك يعتمد على شدة المرض، لأن الحالات المصابة بمراحل متقدمة من هذا الاضطراب التي تعانى من صعوبات شديدة بالتعلم لا تتجاوز نسبتها 3% فقط من إجمالي المصابين.

وقال إن تحديد إذا كان الطفل بحاجة إلى مدرس مساعد أم لا، هو مسئولية الطبيب النفسى المعالج، وليس المدرسة، لأن ذلك الأمر يحتاج إلى اختبارات نفسية محددة يقوم بها الطبيب لقياس درجة الانتباه لدى الطفل.



وهناك عدد من الأعراض الظاهرة لفرط الحركة منها:

-فرط نشاط الجسم.

-الاندفاعية

-عدم الانتباه

-التململ الدائم والمفرط

-سلوكيات مكررة مثل لف الشعر وقضم الأظافر

ويجود أيضا أعراض غير شائعة لفرط الحركة وتشتت الانتباه منها:

- الإرهاق الشديد

-عدم القدرة على إدراك الوقت ومروره

-الإصابة بالقلق الاجتماعى

-الاضطرابات الحادة فى النوم