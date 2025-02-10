علامات تُخبرك بحاجة طفلك إلى نظارة طبية.. إليك كيفية اختيارها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 10:27 صباحاً - معظم الأطفال الصغار لا يستطيعون الرؤية بوضوح وتُعتبر هذه الحالة طبيعية، لذلك لا يحتاجون إلى نظارات طبية وفي المقابل قد يُصاب بعض الأطفال بمشاكل في الرؤية، وقد تظهر عليهم علامات أنهم بحاجة إلى نظارات طبية لتحسين الرؤية، لذلك يجب إجراء فحوصات العيون للأطفال منذ سن مبكرة لأن مشاكل الرؤية لها تأثير على تعليم الأطفال وحياتهم الاجتماعية. إليك وفقاً لموقع "هيلث" لماذا يحتاج الأطفال الصغار إلى ارتداء النظارات والطريقة الصحيحة لاختيار النظارات للأطفال.

لماذا يحتاج الأطفال الصغار إلى ارتداء النظارات؟

يعرف معظم الأطفال مخاطر استخدام بعض الأجهزة لفترة طويلة كاستخدام الهواتف الذكية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على قدرات الرؤية لدى الأطفال وفي المقابل، ليس هذا فحسب، بل هناك العديد من الأسباب المرضية التي يمكن أن تجعل الأطفال الصغار بحاجة إلى ارتداء النظارات، وهي كالتالي:

قصر النظر

الأطفال الذين يعانون من قصر النظر عليهم ارتداء النظارات - الصورة من موقع AdobeStock

إذا كان أحد الوالدين أو كليهما يعاني من قصر النظر، فقد يكون لدى الطفل القدرة على الإصابة بقصر النظر وفي المقابل، يمكن أيضاً أن تنجم هذه الحالة عن عادة الطفل في التحديق في الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة أو القراءة في مكان مظلم.

ونتيجة لذلك، تصبح الأشياء التي تراها العين ضبابية ويتعين على الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة ارتداء النظارات للمساعدة في تحسين رؤيتهم على الرغم من أنهم لا يزالون صغاراً.

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طول النظر

على عكس قصر النظر، فإن الأطفال الذين يعانون من طول النظر يجدون صعوبةً في رؤية الأشياء القريبة بوضوح ويمكن للأطباء عادةً علاج أحد أمراض العيون لدى الأطفال الصغار فقط من خلال ارتداء النظارات الطبية والتي ستساعد الأطفال على استعادة التركيز على الأشياء التي كانت تبدو ضبابية في السابق وفي هذه الحالة، لن يتخذ الطبيب أي إجراء طبي لعلاج مشاكل الرؤية، وسينتظر حتى يبلغ الطفل عمر 21 عاماً.

الإصابة بالحول

الحول هي حالة لا تتم فيها محاذاة العينين أو لا تعملان معاً بانسجام ويمكن أن يتسبب هذا في تجاهل الدماغ للصور من عين واحدة وتشمل الأسباب الرئيسية للحول عند الأطفال بعض العوامل الوراثية، أو التشوهات في عضلات العين، أو بعض المشاكل العصبية التي تؤثر على التحكم في حركات العين.

غالباً ما يحتاج الأطفال المصابون بالحول إلى ارتداء نظارات لتصحيح الخطأ الانكساري الأساسي، والمساعدة في محاذاة العينين، وتقليل خطر الإصابة بضعف الرؤية.

الاستجماتيزم

ينتج الاستجماتيزم عن اختلافات في انحناء سطح العين وبدلاً من أن تكون على شكل كرة مستديرة تماماً، فإن عين الطفل المصاب بالاستجماتيزم لها منحنى أكبر على جانب واحد.

لذا فإن النظارات الموصوفة للاستجماتيزم لها منحنى عدسة أعمق في اتجاه واحد منه في الاتجاه المعاكس، وذلك لأنه عندما يكون لدى الطفل عيون لها جوانب منحنية خطيرة للغاية، فإن رؤيته ستظهر ضبابية عند النظر إلى التفاصيل الدقيقة، لذلك يحتاج إلى ارتداء النظارات.

علامات تُشير إلى حاجة الطفل للنظارات

يعاني الأطفال من أعراض الصداع النصفي أو الصداع بسبب ضعف الرؤية - الصورة من موقع Freepik

لمساعدتك في اكتشاف حالة عيون طفلك، سيكون من الجيد أيضاً أن تكوني على دراية بالعلامات التي تُشير إلى حاجة طفلك إلى ارتداء النظارات، بما في ذلك ما يلي.

فرك العين يعد علامة على حاجة طفلك للنظارات فعندما يفعل الأطفال ذلك، فيعد ذلك علامة على أن أعينهم متعبة لأنهم يجدون صعوبة في رؤية الأشياء.

يعد علامة على حاجة طفلك للنظارات فعندما يفعل الأطفال ذلك، فيعد ذلك علامة على أن أعينهم متعبة لأنهم يجدون صعوبة في رؤية الأشياء. الصداع في بعض الحالات، يعاني الأطفال أيضاً من أعراض الصداع النصفي أو الصداع بسبب ضعف الرؤية.

في بعض الحالات، يعاني الأطفال أيضاً من أعراض الصداع النصفي أو الصداع بسبب ضعف الرؤية. صعوبة القراءة إذا رأيت طفلك يعاني من صعوبة في القراءة، فمن الممكن أن يكون لديه مشاكل في الرؤية. عادةً ما يكرر الأطفال نفس السطر مرتين، أو يستخدمون أصابعهم لمتابعة القراءة بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الأطفال صعوبة في القراءة من خلال البحث المستمر عن الطريقة المناسبة للقراءة، وهذا يجعل رأسه يتحرك ذهاباً وإياباً أو يستمر في تحريك كتابه.

إذا رأيت طفلك يعاني من صعوبة في القراءة، فمن الممكن أن يكون لديه مشاكل في الرؤية. عادةً ما يكرر الأطفال نفس السطر مرتين، أو يستخدمون أصابعهم لمتابعة القراءة بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الأطفال صعوبة في القراءة من خلال البحث المستمر عن الطريقة المناسبة للقراءة، وهذا يجعل رأسه يتحرك ذهاباً وإياباً أو يستمر في تحريك كتابه. الجلوس قرب التلفزيون إذا كان لدى طفلك عادة الجلوس بالقرب من التلفزيون، فقد يكون ذلك علامة على أن الطفل يواجه صعوبة في رؤية الأشياء وإذا فعل الطفل ذلك، ستصبح عيناه أكثر توتراً لأن الجلوس بالقرب من الشاشة يمكن أن يسبب إجهاداً إضافياً للعين.

إذا كان لدى طفلك عادة الجلوس بالقرب من التلفزيون، فقد يكون ذلك علامة على أن الطفل يواجه صعوبة في رؤية الأشياء وإذا فعل الطفل ذلك، ستصبح عيناه أكثر توتراً لأن الجلوس بالقرب من الشاشة يمكن أن يسبب إجهاداً إضافياً للعين. الصف الأمامي معظم الأطفال سيختارون الجلوس في الصف الخلفي في المدرسة ومع ذلك، عندما يختار الطفل فجأة الجلوس في الصف الأمامي، فقد يكون ذلك بسبب عدم قدرة عينيه على الرؤية بوضوح، ويمكن أن يكون هذا علامة على أن طفلك يعاني من صعوبة في الرؤية.

معظم الأطفال سيختارون الجلوس في الصف الخلفي في المدرسة ومع ذلك، عندما يختار الطفل فجأة الجلوس في الصف الأمامي، فقد يكون ذلك بسبب عدم قدرة عينيه على الرؤية بوضوح، ويمكن أن يكون هذا علامة على أن طفلك يعاني من صعوبة في الرؤية. انكسار العين إن تغطية عين واحدة باليد يمكن أن تكون أيضاً علامة على أن الطفل بحاجة إلى ارتداء النظارات وعادةً ما يقوم طفلك بذلك عندما يقرأ أو يشاهد شيئاً ما، ويتم إغلاق عين واحدة لمنع الرؤية غير الواضحة التي تُزعج الطفل وبشكل عام، يعاني الأطفال الذين يخضعون لهذا الإجراء في كثير من الأحيان من مشاكل انكسار العين، مثل قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم.

إن تغطية عين واحدة باليد يمكن أن تكون أيضاً علامة على أن الطفل بحاجة إلى ارتداء النظارات وعادةً ما يقوم طفلك بذلك عندما يقرأ أو يشاهد شيئاً ما، ويتم إغلاق عين واحدة لمنع الرؤية غير الواضحة التي تُزعج الطفل وبشكل عام، يعاني الأطفال الذين يخضعون لهذا الإجراء في كثير من الأحيان من مشاكل انكسار العين، مثل قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم. صعوبة في التركيز يعد التحديق علامة على أن عيون طفلك تواجه صعوبة في التركيز على الأشياء، وهذه الحالة ستؤدي في النهاية إلى استمرار الطفل في الحول في كل مرة يريد أن يرى شيئاً بوضوح، لذا إذا وجدت طفلك يقوم بهذه الحركة، فهذه على الأرجح علامة على أنه يحتاج إلى ارتداء النظارات.

يعد التحديق علامة على أن عيون طفلك تواجه صعوبة في التركيز على الأشياء، وهذه الحالة ستؤدي في النهاية إلى استمرار الطفل في الحول في كل مرة يريد أن يرى شيئاً بوضوح، لذا إذا وجدت طفلك يقوم بهذه الحركة، فهذه على الأرجح علامة على أنه يحتاج إلى ارتداء النظارات. عضلات العين قد تكون إمالة الرأس علامة على أن طفلك يحتاج إلى ارتداء النظارات، حيث يمكن أن يحدث هذا بسبب خطأ في عضلات العين (الحول) أو تدلي الجفون، ويمكن أن يؤدي وجود بعض اضطرابات العين إلى تعطيل محاذاة الرؤية وتتيح إمالة الرأس للطفل رؤية الأجزاء المحجوبة بالجفون، بالإضافة إلى ذلك، تساعد حركة الرأس هذه في تقليل حدوث الرؤية المزدوجة.

الطريقة الصحيحة لاختيار النظارات الأطفال

اختيار النظارات المناسبة للأطفال مهم جداً لضمان الراحة ووضوح الرؤية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال غالباً ما يكونون نشيطين. وإليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها عند اختيار النظارات للأطفال.

تعليم الأطفال ارتداءها من السهل أن تتعرض العدسات وإطارات النظارات للتلف والكسر لذلك، من المهم تعليم الأطفال كيفية ارتدائها وحملها بشكل صحيح ويجب اختيار إطار خفيف ومتين، مثل البلاستيك أو المعدن المرن لأن غالباً ما تكون النظارات المصممة خصيصاً للأطفال أكثر متانة وأكثر أماناً في حالة سقوطها.

من السهل أن تتعرض العدسات وإطارات النظارات للتلف والكسر لذلك، من المهم تعليم الأطفال كيفية ارتدائها وحملها بشكل صحيح ويجب اختيار إطار خفيف ومتين، مثل البلاستيك أو المعدن المرن لأن غالباً ما تكون النظارات المصممة خصيصاً للأطفال أكثر متانة وأكثر أماناً في حالة سقوطها. حجم الأطار تأكدي أيضاً من أن حجم الإطار يناسب شكل وجه الطفل، حتى لا يسبب عدم الراحة، وإذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه مادة موجودة في إطار النظارة، أخبري الطبيب على الفور.

تأكدي أيضاً من أن حجم الإطار يناسب شكل وجه الطفل، حتى لا يسبب عدم الراحة، وإذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه مادة موجودة في إطار النظارة، أخبري الطبيب على الفور. عدسات متينة اختاري عدسات مقاومة للكسر المصنوعة من البولي كربونات أو التريفكس، خاصة إذا كان طفلك نشطاً بدنياً في كثير من الأحيان ويوصى أيضاً بشدة باستخدام العدسات ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والعدسات المضادة للانعكاس لتقليل الوهج والعدسات الفوتوكرومية التي يمكنها التكيف مع ضوء الشمس.

اختاري عدسات مقاومة للكسر المصنوعة من البولي كربونات أو التريفكس، خاصة إذا كان طفلك نشطاً بدنياً في كثير من الأحيان ويوصى أيضاً بشدة باستخدام العدسات ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والعدسات المضادة للانعكاس لتقليل الوهج والعدسات الفوتوكرومية التي يمكنها التكيف مع ضوء الشمس. نمط النظارة دعي طفلك يختار نمط النظارات الذي يفضله، حيث يمكن للنظارات ذات الألوان والتصاميم المتنوعة أن تجعل الأطفال أكثر راحة عند ارتدائها.

دعي طفلك يختار نمط النظارات الذي يفضله، حيث يمكن للنظارات ذات الألوان والتصاميم المتنوعة أن تجعل الأطفال أكثر راحة عند ارتدائها. فحوصات مستمرة تأكدي من حصول طفلك على فحوصات منتظمة للعين، بدءاً من سن مبكرة، وحتى في وقت مبكر يصل إلى 6 أشهر للكشف عن مشاكل الرؤية مثل قصر النظر، طول النظر، أو غيرها من مشاكل العين، والتي قد تتطلب ارتداء النظارات.

تأكدي من حصول طفلك على فحوصات منتظمة للعين، بدءاً من سن مبكرة، وحتى في وقت مبكر يصل إلى 6 أشهر للكشف عن مشاكل الرؤية مثل قصر النظر، طول النظر، أو غيرها من مشاكل العين، والتي قد تتطلب ارتداء النظارات. صحة عين الطفل بعد اختيار النظارة المناسبة لطفلك، من المهم أيضاً الحفاظ على صحة عين الطفل ونظافة النظارة، حتى لا تتفاقم مشاكل الرؤية لدى الطفل.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.