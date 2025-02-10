شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاته الداكنة.. كيف تتناولها بشكل صحى دون أضرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

الشيكولاته الداكنة مليئة بالفوائد الصحية التي تشمل تعزيز صحة القلب، والحفاظ على صحتك خالية من التوتر، وتعزيز مستويات المناعة، وغيرها، وفي حين يُحظر تناول الشوكولاتة باعتبارها طعامًا عالي السعرات الحرارية، يقول الخبراء إنه لا ينبغي لك أن تحرم نفسك منها تمامًا، حتى لا تشعر بالذنب، وتفرط في تناولها بشكل أكبر، بدلًا من ذلك، حاول وضع بعض الشروط لعلاقتك بالشيكولاتة، بحسب موقع تايمز ناو.

تذوق الشيكولاتة الداكنة، التي تحتوي على أكثر من 80% من الكاكاو وأقل سكرًا، واستمتع بها دون الشعور بالذنب.

فوائد الشيكولاته

تتضمن بعض الفوائد الصحية للشيكولاتة ما يلي:

تعزز صحة القلب

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم، وتقليل خطر التجلط، وزيادة تدفق الدم إلى قلبك، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والوفاة بسبب أمراض القلب.

تعزز المناعة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على نسبة عالية من الفلافونول الذي يمنع جهاز المناعة من العمل بشكل زائد ويقلل من الإجهاد التأكسدي - وهو خلل تسببه الخلايا في مكافحة الجذور الحرة وهو سبب شائع للعديد من الأمراض.

مكافحة مرض السكري

تحمي مادة الإبيكاتشين الموجودة بشكل طبيعي في الشوكولاتة الخلايا وتجعلها أقوى وتدعم العمليات التي تساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل، مما يساعد على منع أو مكافحة هذا المرض المنهك.

تحسن وظائف المخ

تحتوي الشوكولاتة على نسبة كبيرة من الفلافونول الذي له تأثير إيجابي على وظائف المخ، بما في ذلك تحسين الصحة الإدراكية، والوعي البصري المكاني، وتقوية الذاكرة. ورغم أن الأبحاث لا تزال جارية، فإن أحد أسباب ذلك قد يكون أن الفلافونول يزيد من تدفق الدم إلى المخ.

تعزز الدورة الدموية للأكسجين

تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على مادة الإبيكاتشين، التي تعمل على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك في الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل كمية الأكسجين التي تستخدمها أثناء ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الشدة.

وهذا يسمح للرياضي بالحفاظ على كثافة التمرين لفترة أطول.

تقلل من التوتر

يعتبر التوتر السبب الرئيسي وراء العديد من الأمراض، لذا فإن تناول قطعة أو قطعتين من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يساعدك على الشعور بالسعادة.

ووفقًا للخبراء، بعد تناول الشوكولاتة الداكنة، ستشعر بانخفاض مستويات هرمون التوتر الكورتيزول.

ويرتبط أيضًا بتأثيرات الشوكولاتة الداكنة على صحة القلب، حيث يعتبر التوتر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الشوكولاتة الداكنة

يقول الخبراء أنه عند تناول الشوكولاتة الداكنة، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك دائمًا معرفتها:

كلما زاد محتوى الكاكاو، زادت كمية الفلافونول المفيدة في الشوكولاتة. تناول قطعة واحدة فقط كنوع من المكافأة من حين لآخر.

تحقق دائمًا من الملصق لتكون على دراية بمحتوى السعرات الحرارية والدهون والسكر الموجودة في الشوكولاتة.

كن حذرا إذا كنت تعاني من مشكلة الحموضة أو الصداع النصفي، حيث يمكن للشوكولاتة أن تؤدي إلى ذلك.

