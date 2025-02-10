شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفيتامينات الواجب تناولها يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

أحد أكثر الأسئلة شيوعًا حول الفيتامينات هو "ما الفيتامينات التي يجب أن أتناولها كل يوم؟" ستكون هذه الإجابة مختلفة بالنسبة للجميع، ولكن لدينا بعض الإرشادات والتوصيات حول ما يجب البحث عنه عند تحديد روتين الفيتامينات اليومي الخاص بك، بحسب موقع تايمز ناو.

الدليل النهائي للفيتامينات التي يجب أن تتناولها يوميا

تتمثل إحدى أفضل الطرق للعناية بصحتك في التأكد من حصول جسمك على العناصر الغذائية الأساسية يوميًا، الفيتامينات هي مركبات عضوية لا تساعد جسمك على النمو والعمل فحسب، بل تمنحك أيضًا الطاقة وتحافظ على صحتك، وفقًا للخبراء، يمكن أن تساعدك الفيتامينات المتعددة اليومية - بصرف النظر عن النظام الغذائي الصحي - في ذلك.

لكن السؤال الأكبر الذي يدور في أذهان الجميع هو الفيتامينات المناسبة للاستهلاك اليومي.

فيتامينات ب

فيتامين ب المركب، كما يُعرف شعبيًا، فيتامينات ب قابلة للذوبان في الماء، مما يعني أنها تذوب في الماء ولا تخزن في الجسم، تشمل فيتامينات ب هذه:

الثيامين أو فيتامين ب1

الريبوفلافين أو فيتامين ب2

النياسين أو فيتامين ب3

حمض البانتوثنيك أو فيتامين ب5

البيريدوكسين أو فيتامين ب6

البيوتين أو فيتامين ب7

حمض الفوليك وحمض الفوليك أو فيتامين ب9

الكوبالامين أو فيتامين ب12

تأتي جميع فيتامينات ب هذه من مصادر غذائية مختلفة ولها خصائص فريدة يستخدمها جسمك لأغراض مختلفة، مثل تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم وظائف المخ والجهاز العصبي ومنحك الطاقة.

فيتامين أ

يتم تخزين فيتامين أ في جسمك في الكبد والأنسجة الدهنية وهو قابل للذوبان تمامًا في الماء. يساعد فيتامين أ الجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح وهو مهم للتكاثر والرؤية الطبيعية والنمو والتطور، إنه مضاد للأكسدة مهم يحمي خلايا جسمك من المنتجات الثانوية السامة لعملية التمثيل الغذائي ويحسن صحة الجلد،

وتتضمن مكملات فيتامين أ مكملات فيتامين واحدة، وفي معظم الفيتامينات المتعددة، وكذلك في شكل أسيتات الريتينيل، أو بالميتات الريتينيل، أو بروفيتامين أ بيتا كاروتين، أو مزيج منها.

وفقًا للأطباء، فإن الكميات اليومية الموصى بها من فيتامين أ هي:

للمراهقين الذكور وما فوق: 900 ميكروجرام (مكافئ نشاط الريتينول)

للمراهقات الإناث وما فوق: 700 ميكروجرام

للنساء الحوامل في سن 19 عامًا وما فوق: 770 ميكروجرام

للنساء المرضعات في سن 19 عامًا وما فوق: 1300 ميكروجرام

يقول الخبراء إنه من المهم تناول فيتامين أ فقط من خلال الجرعة، حيث إن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب تشوهات الجنين والحالات الطبية الموجودة عند الولادة.

فيتامين هـ

فيتامين هـ، المعروف أيضًا باسم ألفا توكوفيرول، هو أيضًا فيتامين قابل للذوبان في الدهون ومضاد للأكسدة قوي، ويحمي خلايا جسمك من الجذور الحرة ويساعد في تقوية مستويات المناعة لديك جنبًا إلى جنب مع تخثر الدم وتنظيم الجينات.

تحتوي مكملات فيتامين هـ عادةً على ألفا توكوفيرول فقط، على الرغم من توفر المنتجات المختلطة. تشمل الجرعات الموصى بها من فيتامين هـ:

للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا: 15 مجم

للنساء المرضعات: 19 مجم

فيتامين سي

يساعد هذا المضاد للأكسدة على تعزيز جهاز المناعة لديك، وخاصة أثناء التغيرات الجوية، عندما تكون هناك احتمالات عالية للإصابة بالمرض، كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين ويعزز صحة الجلد والأنسجة، ومن بين أكثر أشكال فيتامين سي المتوفرة على نطاق واسع حمض الأسكوربيك، والذي يُباع كمكمل فردي وممزوج بفيتامينات ومعادن أخرى. الجرعات الموصى بها من فيتامين سي هي:

للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وما فوق: 90 مجم

للإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وما فوق: 75 مجم

للنساء الحوامل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وما فوق: 85 مجم

للنساء المرضعات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وما فوق: 120 مجم