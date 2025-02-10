الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تمكّنت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة (صالة الحج والعمرة)، من إعادة النبض لمعتمرة من الجنسية الإندونيسية في العقد السابع من عمرها.

وأوضحت الهيئة أن مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بالمنطقة تلقى بلاغًا يفيد بوجود معتمرة بحالة إغماء داخل الصالة الدولية (المغادرة)، وجرى على الفور توجيه البلاغ للفرقة الإسعافية بصالات المطار، وعند مباشرة حالة المريضة تبيّن أنها حالة توقف قلب وتنفس.

وبيّنت الهيئة أن الفرق الإسعافية الأولية تعاملت مع الحالة وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي حتى عاد لها النبض- ولله الحمد – ، ونقلها فورًا إلى أقرب منشأة صحية لمتابعة حالة المريضة.

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