شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين وأشياء أخرى.. دراسات تكشف أسباب سرطان الرئة عند غير المدخنين والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان على مستوى العالم بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، حيث كان مسؤولًا عن حوالي 1.8 مليون حالة وفاة في عام 2022، وفى العام نفسه تم تسجيل حوالي 2.5 مليون حالة جديدة من سرطان الرئة، وهو ما يمثل حوالي 12% من جميع حالات السرطان الجديدة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وكشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "لانسيت" للطب التنفسي عن زيادة في حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين، وربطت هذه الزيادة بالتعرض لتلوث الهواء، وأشارت الدراسة، التي صدرت في اليوم العالمي للسرطان، إلى الانتشار المتزايد لسرطان الغدة الدرقية، وهو نوع فرعي من سرطان الرئة، وقد أصبح شائعًا بشكل متزايد بين الأفراد الذين لم يدخنوا أبدًا.

ماذا تقول الدراسة الجديدة؟

وجد باحثون من الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، وهي وكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن سرطان الرئة كان خامس أكبر سبب رئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم بين أولئك الذين لم يدخنوا أبدًا، وكانت تلك الحالات عبارة عن سرطان غدي، وهو الأكثر انتشارًا من بين الأنواع الفرعية الأربعة لسرطان الرئة، لدى كلًا من الرجال والنساء.

ووفقًا للدراسة، ارتبط ما يقرب من 200 ألف حالة من سرطان الغدة الدرقية في جميع أنحاء العالم في عام 2022 بالتعرض لتلوث الهواء، مما يشير إلى وجود علاقة سببية بين تلوث الهواء وخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وقد قام باحثون من الوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية بتحليل البيانات من المرصد العالمي للسرطان 2022، وفحصوا حالات سرطان الرئة عبر أربعة أنواع فرعية، وهم سرطان الغدة الدرقية، وسرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الخلايا الصغيرة، وسرطان الخلايا الكبيرة، وكان هناك تقدير بنحو 1.6 مليون حالة جديدة من سرطان الرئة لدى الرجال في عام 2022، مقابل حوالي 910 ألف حالة من سرطان الرئة لدى النساء .

وأشار الباحثون إلى أنه مع انخفاض انتشار التدخين في العديد من البلدان، كان العامل الأكبر المساهم في حالات سرطان الرئة هذه هو تلوث الهواء، وذكرت الدراسة "يمكن اعتبار تلوث الهواء عاملاً مهمًا يفسر جزئيًا الغلبة الناشئة لسرطان الغدة الدرقية الذي يمثل 53٪ إلى 70٪ من حالات سرطان الرئة بين الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا في جميع أنحاء العالم"، وفي عام 2022، شكل سرطان الغدة الدرقية 45.6٪ من حالات سرطان الرئة الجديدة بين الرجال (717211 حالة) و59.7٪ بين النساء (541971 حالة).

ووفقًا لصحيفة The Sun البريطانية، نقلًا عن تصريحات الدكتور فريدي براي، رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لبحوث السرطان والمؤلف الرئيسي للدراسة "إذا زادت النسبة العالمية لسرطان الغدة الدرقية المنسوبة إلى تلوث الهواء المحيط، فإن ذلك يعتمد على النجاح النسبي للاستراتيجيات المستقبلية للحد من استهلاك التبغ وتلوث الهواء على مستوى العالم".