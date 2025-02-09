شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات غير شائعة لمرض السكر تظهر على اليد والقدم والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم جسمك سكر الدم (جلوكوز الدم) كمصدر رئيسي للطاقة، ويتطور مرض السكر عندما يكون هذا المستوى مرتفعًا جدًا، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كان 4٪ من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر مصابين بمرض السكري في عام 2022، وهي حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ويأتي مرض السكر في نوعين

الأول، عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين إذا كنت مصابًا بداء السكر من النوع الأول، وعلى الرغم من أنه يمكنك الإصابة بالمرض في أي عمر، إلا أن الأطباء يحددونه عادةً عند الأطفال والشباب، وهذا النوع يحتاج إلى الأنسولين يوميًا.

أم الثانى، وهو النوع الأكثر انتشارًا من مرض السكري، النوع 2، يحدث بسبب الاستخدام غير السليم للأنسولين من قبل الجسم، وسبب ذلك قد يكون زيادة الوزن أو وجود أفراد آخرين في العائلة مصابين بمرض السكر من النوع 2، وهى عوامل تزيد من خطر إصابتك بهذه الحالة.

ويمكن أن يسبب مرض السكر العديد من المضاعفات، بما في ذلك أمراض الكلى وتلف الأعصاب واعتلال الشبكية، ويعتبر التشخيص المبكر من خلال التعرف على الأعراض أمر بالغ الأهمية لإدارة الحالة بشكل فعال، حيث يمكن أن تظهر مستويات السكر المرتفعة في الدم من خلال أعراض مختلفة في الأطراف، وخاصة في اليدين والقدمين.

فيما يلى.. 5 علامات غير شائعة لمرض السكر تظهر على اليد والقدم: جفاف الجلد التالف

تعتبر أحد علامات مرض السكر هو جفاف الجلد وتشققه، وخاصة حول الأصابع والكعبين، بسبب الجفاف المرتبط بمرض السكر.

إحساس بالوخز أو الاعتلال العصبي المحيطى

وهو نوع من تلف الأعصاب في الأطراف، وهو مؤشر آخر لارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تسبب هذه الحالة وخزًا مستمرًا أو خدرًا أو إحساسًا بالوخز في اليدين والقدمين.

الأعصاب الحساسة

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة إلى زيادة حساسية الأعصاب في اليدين والقدمين، مما يؤدي إلى زيادة الانزعاج من الأنشطة غير الضارة عادةً مثل ارتداء الأحذية أو الكتابة.

التهابات الجلد

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وخاصة في أيديهم وأقدامهم، وقد تلتئم الجروح البسيطة والقطوع والبثور بشكل أبطأ من المعتاد وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب ضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

مسامير القدم

تشكل مسامير القدمين، أحد الأعراض الأخرى لارتفاع سكر الدم المستمر، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى سماكة الجلد وتصلبه حيث يحاول الجسم حماية نفسه، مع إمكانية تفاقم الحالة إذا ظلت مستويات سكر الدم مرتفعة.

ويسمح التعرف المبكر على هذه الأعراض بالتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يساعد في منع المضاعفات الأكثر شدة والمرتبطة بمرض السكري.