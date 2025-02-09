تعليم الأطفال القراءة والكتابة بطرق وإستراتيجيات فعّالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 08:50 صباحاً - يعد تعلم القراءة مبكراً للأطفال جانباً مهماً يجب تنميته في العمر ما بين 5-6 سنوات، أو في مرحلة رياض الأطفال، فعلى عكس ما يعتقده بعض الآباء فإن تعلّم القراءة تتطلّب إرشاداً دقيقاً وتعليماً لبعض المهارات والإستراتيجيات المحددة، و في المقابل فإن الطرق المُتبعة لغرس هذه المهارات البسيطة والواضحة تبدأ بالتعرض المبكر للغة المكتوبة والقصص، وذلك بدءاً من سن ما قبل الروضة.

وفيما يلي عدد من الفوائد والطرق الفعالة لتعلم الأطفال القراءة خلال مرحلة الروضة والأخطاء التي يقع فيها الآباء وفقاً لموقع "raisingchildren"

فوائد تعلم الأطفال القراءة في سن مبكرة

فوائد تعلم الأطفال القراءة في مرحلة رياض الأطفال -الصورة من موقع Freepik

إليكِ بعض فوائد تعلم الأطفال القراءة في مرحلة رياض الأطفال وهي كالتالي:

تدريب أطفال الروضة على تعلم القراءة، يزيد قدراتهم المعرفية والتواصل الاجتماعي.

تعليم الأطفال القراءة منذ سن مبكرة له فوائد عديدة لنموهم.

يعد الاستماع مهارة يجب أن يتمتع بها الأطفال حتى قبل أن يبدأوا القراءة فإن التفاعلات اللفظية مثل القراءة والتحدث بين الآباء والأطفال يمكن أن تحسن المهارات اللغوية وارتفاع معدل الذكاء. يعد تعلم القراءة في مرحلة الروضة خطوة مهمة في صقل مهاراتهم المعرفية واللغوية.

قراءة كتب رياض الأطفال يمكن أن تجعلهم يعرفون ويفهمون الكثير من المفردات الجديدة فقد تحتوي تلك الكتب على العديد من الكلمات التي قد لا يتحدث بها الأطفال لذلك، فإن قراءة الكتب للأطفال يمكن أن يساعدهم على فهم العديد من المصطلحات أو المفردات التي لم يسمعونها من قبل.

يعد تعلم القراءة لأطفال رياض الأطفال أيضاً وسيلة لتدريب القدرة على التركيز والاستماع ويرتبط هذا ارتباطاً وثيقاً بقدرة الطفل على الانتباه للأشياء

من خلال قراءة الكتب للأطفال، يحصل الآباء والأطفال على المزيد من الوقت معاً وسيشعر الأطفال أيضاً بالحب والرعاية.

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طرق فعالة لتعلّم القراءة لأطفال الروضة

فيما يلي عدة طرق فعالة لتعلم القراءة لأطفال الروضة:

الخطوة الأولى في تعليم طفلك الصغير القراءة هي إدخال أصوات الحروف، فبدلاً من إعطاء أمثلة للكلمات، يجب على الأمهات تعليم كيفية نطق الحرف واحداً تلو الآخر. على سبيل المثال، علمي طفلك الصغير أن يقول حرف الراء بصوت عالٍ وبعد ذلك، يمكنك إعطاء أمثلة على الكلمات التي تبدأ بحرف الراء، مثل "رمل".

أحد المفاتيح الأساسية لتعلم القراءة لأطفال الروضة هو القراءة بهدوء دون تسرع. سيكون من الأفضل للأطفال الاسترخاء والتركيز على الكتاب الذي يقرأونه بدلاً من الشعور بالإجبار والضغط لفهمه بسرعة.

في عملية تعلم القراءة لأطفال الروضة، تحتاج الأمهات والآباء إلى توجيههم ببطء وتدريب الأطفال على تكرار الكلمات التي قرأوها للتو مع الإشارة إلى الكلمات بأصابعهم حتى يعرفوا ما يقرؤونه.

يجب أن يبدأ تعليم أطفال رياض الأطفال التعرف إلى الحروف المتصلة والمنفصلة لأن الحروف المنفصلة لها شكل أكثر تميزاً وتختلف عن الحروف المتصلة، ويتم ذلك حتى يتمكن الأطفال من التمييز بين حرف وآخر أثناء القراءة والكتابة بشكل صحيح في المستقبل.

الصوتيات هي طريقة لتعليم الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء للأطفال كأساس لتعلم القراءة. يعلم منهج الصوتيات الأطفال قراءة الكلمات التي لم يفهموها بعد من خلال النظر إلى كل حرف.

على الرغم من أن الصوتيات تُسهل على الأطفال التعرف إلى الكلمات، إلا أن الأطفال يحتاجون أيضاً إلى حفظ الكلمات التي يرونها. لذلك، من المهم تحسين مهارات الأطفال في نطق الكلمات أثناء النظر إليها ومعرفة حروفها.

تعليم الأطفال كيفية قراءة أسمائهم، حيث يمكن للأمهات تقديم ورقة تحمل لقب طفلهن الصغير أو الاسم الكامل والبدء في تعليمه التهجئة والنطق.

بعد القراءة مع الطفل يجب على الأم سؤاله عن محتويات الكتاب للتأكد من أن الطفل يفهم ما تم قرأته.

الحديث يختلف عن القراءة. ومع ذلك، كلما تحدث الأطفال في كثير من الأحيان، زاد عدد الكلمات التي يستوعبونها في الذاكرة. وهذا يسهل عليهم أيضاً إنشاء جمل بكلمات جديدة.

إن تعليم الأطفال تعلم القراءة لا يتم دائماً من خلال قراءة كتب القصص. يمكن للأمهات توفير الألعاب حتى يتمكن طفلك من الاستمتاع بها أكثر. إحداها هي لعبة مطابقة الكلمات والصور، حيث يتم إعطاء طفلك عدة صور مع الكلمات في أماكن مختلفة.

أخطاء الوالدين عند قراءة الكتب للأطفال

قراءة الكتب من الأشياء التي يجب تعليمها للأطفال لما لها من فوائد عديدة إلا أنه في المقابل هناك بعض الأخطاء التي يقوم بها الآباء أثناء تعليم أطفالهم القراءة وهي كالتالي:

عدم قراءة العنوان واسم المؤلف

من المهم إعداد عقل طفلك حول ما ستقرأينه لذلك، قومي بتوفير جميع أنواع المعلومات بدءاً من العنوان وحتى اسم مؤلف الكتاب فإن عنوان الكتاب يمهد الطريق للكتاب بأكمله ويقدم الفكرة الرئيسية للقصة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن إخبار الأطفال عن المؤلفين يمكن أن يحفز الأطفال على أن يكونوا مثلهم عند الكبر.

عدم طرح الأسئلة

تحليل مشاعر الشخصيات من أفضل طرق التعلم - الصورة من موقع AdobeStock

عند قراءة القصص الخيالية، فإن إحدى أفضل طرق التعلم للأطفال هي تعلم كيفية تحليل مشاعر الشخصيات وأفعالها من خلال النظر إلى الوجوه ولغة الجسد في الرسومات وقد يسأل طفلك عن شعور الشخصيات أو كيف يساعدون الشخصيات الأخرى. عندما يبدأ الأطفال في الانجراف بالقصة، فسوف يربطون مشاعر الشخصيات أو تصرفاتها بحياتهم الخاصة، ويمكن للأمهات طرح أسئلة حول القصة قبل وأثناء وبعد القراءة لمراقبة فهم الطفل.

تجاهل أهمية الصور

تحتوي كتب الأطفال على صور ورسوم توضيحية مثيرة للاهتمام مع كلمات قليلة، ويمكن للصور أيضاً أن تحكي قصة في حد ذاتها لذا عند القراءة للأطفال، ناقشي معهم ما يرونه في الصور. سيساعد ذلك الأطفال على "قراءة الصور" وهي إحدى أولى الطرق التي يقرأ بها الأطفال الكتب بشكل مستقل.

اختيار الكتاب الخطأ

عادةً ما يكون الأطفال الصغار على استعداد لقراءة الكتب إذا كانت الكتب الموجودة لديهم من أنواع الكتب التي يهتمون بها، فقد يساعد قراءة الكتب للأطفال لمدة 20 دقيقة على الأقل في تغير حياة طفلك الصغير لذلك، لا تفوتين عادة قراءة الكتب لطفلك لتصبح ضمن روتينهم اليومي.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.