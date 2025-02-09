شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: لهذه الأسباب يجب أن يمتنع المراهقون عن القهوة والشاى والان مع تفاصيل الخبر

أظهر استطلاع للرأي أصدره مستشفى "CS Mott Hospital" بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ما يقرب من 25% من الآباء يقولون إن أبناءهم المراهقين يستهلكون الكافيين بشكل يومي. وفقاً للنتائج، كانت المشروبات الغازية على رأس المشروبات الغنية بالكافيين التي يستهلكها المراهقون. فيما كان ثلث المشاركين يشرب أطفالهما المراهقين القهوة والشاي، و22% يتناول أطفالهما مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين بنسب عالية ومركزة، وذلك حسب موقع health الطبى.

فيما يتعلق برأي الخبراء وتعليقهم على هذه النتائج، فقد نشرت مجموعة من التوصيات الجديدة في برنامج مؤسسة "هيلثي إيترينج ريسيرش"، والذي ضم آراء باحثين وخبراء في جامعة ديوك. واستعانت المؤسسة بخبراء في علم التغذية وعلم الأنظمة الغذائية، الذين أكدوا أن الكافيين منبه للجهاز العصبي المركزي يسبب اليقظة والنشاط، وغالباً ما تظهر تأثيراته في التنبيه في غضون ساعة من تناوله.

الآثار الجانبية للكافيين على المراهقين والأطفال

وأوضحت ميجان لوت من برنامج أبحاث الأكل الصحي في معهد ديوك للصحة العالمية، أن الكافيين له تأثيرات مختلفة على أجسام الأطفال والمراهقين نظراً لأن أدمغتهم صغيرة وتتطور بسرعة كبيرة مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات السلبية الناجمة عن استهلاك الكافيين.

وأوضحت بعض الآثار الجانبية له أنه يؤثر بشكل واضح على طبيعة النوم ومستويات ضغط الدم، كما أنه يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية العقلية بشكل خاص لدى الكثير من الأطفال والمراهقين أيضاً، فضلاً عن تأكيدها أن الأطفال الذين يشربون الكافيين يعانون من مشاكل صحية وضعف في الوظائف الإدراكية، كما أنها تسبب لهم اضطرابات معوية وأرق شديد، وتقلبات مزاج وصداع حاد.

مشروبات صحية وأخرى ضارة للمراهقين

وأكد الخبراء بمؤسسة أكاديمية التغذية وعلم الأنظمة والأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية القلب الأمريكية، أن الأطفال والمراهقين يجب أن يلتزموا بالمشروبات العادية البسيطة التي تحسن من وظائف الجسم مثل الحليب العادي الصحي والحليب المبستر والماء، كما يجب أن يحدوا من استهلاك بعض أنواع المشروبات مثل الحليب المحلى بالنكهات والحليب النباتي والعصير، فضلاً عن تجنب المشروبات التي تحتوي على المحليات الصناعية والمشروبات الرياضية ومشروبات الدايت ومشروبات الصودا، ومشروبات الطاقة ومشروبات الكافيين بأنواعها.