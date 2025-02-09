شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة أمريكية تنصح بتناول الأفوكادو مع الطماطم.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

الأفوكادو والطماطم من أكثر الأطعمة المحبوبة في العالم، ولكل منهما مجموعة خاصة من العناصر الغذائية، وأشارت طبيبة أمريكية تدعى كريستي ليونج، على موقع التواصل الاجتماعى "X" فوائد تناول الأفوكادو مع الطماطم، وفقًا لما أشار إليه موقع "تايمز أوف إنديا".

قالت الطبيبة الأمريكية إنه عندما تأكل الأفوكادو مع الطماطم، فإنك تمتص 7 أضعاف الليكوبين المفيد لصحة القلب والموجود بشكل أساسى في الطماطم، والليكوبين، هو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أنه يحتاج إلى الدهون ليتم امتصاصه بكفاءة، لذلك تساعد الدهون الصحية في الأفوكادو جسمك على امتصاص الليكوبين أكثر من تناول الطماطم وحدها.

تحتوي الطماطم على فيتامينات A، D، E، K وكلها تتطلب الدهون لامتصاصها، حيث يوفر الأفوكادو الدهون اللازمة، ما يضمن لجسمك الاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية الموجودة في الطماطم، حيث تحتوي الطماطم على سكريات طبيعية، ولكن عند إقرانها بالدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو، فإنها تخلق استجابة سكرية متوازنة، وهذا بدوره يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويعزز مستويات الطاقة المستدامة.

وأشارت الدكتورة ليونج، أنه يمكن أن يحقق زيت الزيتون نفس التأثير للأفوكادو عند إضافته للطماطم، حيث تحيط الدهون بالليكوبين وتشكل بنية أكثر استقرارًا تساعدك على امتصاصه بشكل أفضل.

فوائد إضافية ترتبط بالليكوبين الموجود في الطماطم

لقد ارتبط الليكوبين أيضًا انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة، وعند إضافة الأفوكادو يعزز امتصاص الليكوبين مما يزيد من هذه التأثيرات الوقائية، كما يحتوي كلًا من الأفوكادو والطماطم على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكر، حيث تعمل الألياف الموجودة في الأفوكادو على تعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، بينما تساعد الطماطم في الهضم من خلال توفير الترطيب والألياف، ومن ثم يدعمان معًا الهضم السلس ويمنعان الإمساك.

ويوفر الأفوكادو دهونًا صحية تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أن الطماطم منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالعناصر الغذائية، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن والحفاظ عليه.