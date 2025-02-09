شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكلى.. أطعمة من مطبخك تساعد على منع المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

تعد أمراض الكلى من الأمراض المزمنة التى تستلزم معها اتباع نظام غذائى صحى، للحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمريض.

ويوجد العديد من الأطعمة المتوافرة التى يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لمريض الكلى، لكن الكميات التي يمكن تناولها من كل نوع تعتمد على الحالة الصحية للمريض، وفقًا لما يقرره الطبيب المعالج له.

4 أطعمة مفيدة لمرضى الكلى

وبحسب مقالة نشرها موقع "National kidney foundation" الأمريكي، يوجد 4 أطعمة تحقق فائدة كبيرة لمرضى الكلى عند إضافتها لنظامهم الغذائى وهى:

الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا إضافة ممتازة للحفاظ على صحة الكليتين، نظرا لأنها منخفضة الدهون وغنية بالألياف التى تسبب الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتحتوى على البروتين ومعادن الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وتوفر الفاصوليا ما يتراوح بين 6 إلى 8 جرام من البروتين النباتى، وثلث الإحتياجات اليومية من الحديد، كذلك لا يمتص الجسم البوتاسيوم والفوسفور الموجودين فى الفاصوليا بسهولة، على عكس ما يحدث عند تناول اللحوم، الأمر الذى يناسب المرضى الذين بحاجة لتناول كميات منخفضة من البوتاسيوم.

الخضروات الجذرية

تعتبر الخضروات الجذرية مثل الجزر والبطاطس والبطاطا والبنجر خيارا مناسبا لمرضى الكلى، وذلك لأن الألياف الموجودة فيها تساعد على الهضم وتشعر بالشبع، بجانب أنها منخفضة السعرات الحرارية وتمد الجسم بفيتامينات C وA وB، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد.

التفاح

يحتوى التفاح على نسب منخفضة من البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم، مما يجعلها فاكهة صديقة لمرضى الكلى.

الزبادى

يحمل الزبادى العديد من الفوائد الكبرى لمرضى الكلى، لإحتوائه على فيتامين ب12 الذى يمد الجسم بالطاقة، بجانب الكالسيوم والفوسفور لتقوية العظام، والبروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء.

هل يمكن إضافة العصائر إلى النظام الغذائى الخاص بمرضى الكلى؟

رغم الفوائد الخاصة بتناول العصائر، تحديدا العصائر الطبيعية، على رأسها ترطيب الجسم، ومده بالفيتامينات والمعادن اللازمة، لكن فى حالة ضعف وظائف الكلى، قد يتطلب الأمر الحد من تناول السوائل، وهو ما يعنى تحديد كمية السوائل التي يمكن للمريض تناولها يوميا، بما يجعل من الصعب الإعتماد على العصائر الداخل النظام الغذائى الخاص بمرضى الكلى.

وتحتوى الكثير من أنواع العصائر أيضا على البوتاسيوم، مثل البرتقال والموز والمانجو والفراولة، وهو من العناصر التى يجب على المريض الحد من تناولها، وذلك لأن الكلى لا تستطيع تصفيتها من الجسم بشكل طبيعى، ويفضل فى تلك الحالة تناول الفاكهة كثمرة بدلا من العصير، وفقا للكميات التي يحددها الطبيب المعالج لكل مريض بحسب حالته الصحية.