شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تلصق جفونها لإبقائها مفتوحة بسبب حالة نادرة للغاية.. اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

اضطرت امرأة بريطانية إلى لصق جفونها لإبقائها مفتوحة ولا تستطيع الرمش بعد إصابتها بحالة نادرة للغاية، ووفقًا للأطباء، فإن تيا لي ستريمر، التي اعتقدت أنها مصابة بحمى القش عندما استيقظت ذات يوم بجفون متدلية، كانت تعاني من تشنج الجفن، بحسب موقع تايمز ناو.

ولا تستطيع الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا فتح أي من عينيها بسبب هذه الحالة - وهي مشكلة عصبية غير سرطانية تسبب تشنجات جفن لا يمكن السيطرة عليها، تُعرف أيضًا باسم تشنج الجفن الأساسي الحميد.

كما أعطى الأطباء في مستشفى ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة حقن البوتوكس لتيا لي في جفونها ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من فتح عينيها بدون الحقن.

عندما تزول هذه التأثيرات بعد بضعة أسابيع، فإن الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها الرؤية هي عن طريق لصق جفونها أو إبقاء عينيها مفتوحتين بيديها.

لا يوجد علاج لهذه الحالة

تقول تيا لي إنه على الرغم من فعالية حقن البوتوكس، فإن ضوء الشمس، ومصابيح السيارات، وشاشات الكمبيوتر تحفز عينيها على الإغلاق تلقائيًا.

تشنج الجفن هو حالة تتطور فيها العضلات المحيطة بالجفون إلى تشنج لا إرادي، ما يتسبب في ارتعاش الجفون أو رفرفتها أو رمشها بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وفي الحالات الشديدة، قد لا يتمكن المصابون من فتح أعينهم بسبب تقلصات الجفن المفرطة، ولا يوجد علاج لهذه الحالة حاليًا.

وقالت تيا لي "أعلم أنها عصبية لكن الأطباء لا يعرفون ما الذي يسببها، ما يجعل الأمر أسوأ بالنسبة لي، لأنه إذا تمكنوا من القول إنها ناجمة عن هذا، أعتقد أن هذا سيجعلني أشعر بقدر أقل من الظلام، أن يُقال لي إنني أعاني من هذا لبقية حياتي ولا أعرف السبب هو أمر صعب التعامل معه".

وأضافت: "لم أكن أتعامل بشكل جيد، لقد وصفوا لي مضادات الاكتئاب في منتصف الأمر. لم أكن أتعايش معهم. لقد جربت العلاج؛ وجربت العلاج بالتنويم المغناطيسي ولكن لا شيء كان مفيدًا".

ما هو تشنج الجفن؟

تشنج الجفن هو نوع من ارتعاش العين حيث ترتعش العضلات الموجودة في عينيك أو حولها والتي تفتحها وتغلقها بسرعة ولا يمكن التحكم فيها. في الحالات الشديدة، يمكن أن تجبر التشنجات عينيك على الإغلاق، مما يحد من قدرتك على الرؤية. وفقًا للأبحاث، فإن الحالة عصبية بشكل أساسي.

وفقا للأطباء، يحدث تشنج الجفن بسبب مشاكل تتعلق بواحدة مما يلي:

العقد القاعدية

إنه جزء من الدماغ يساعد في تنسيق الحركات. ووفقًا للخبراء، فإن النشاط غير المعتاد في العقد القاعدية يسبب أو يساهم في تشنج الجفن.

العصب القحفي السابع

ينقل العصب القحفي أو العصب القحفي السابع الإشارات العصبية من الدماغ إلى العضلات في الجفون. ومع ذلك، تحدث هذه الحالة إذا تم تنشيط الخلايا في العصب الوجهي على الرغم من أن الدماغ لا يرسل إشارات من خلالها.

علامات وأعراض تشنج الجفن

على الرغم من أن ارتعاش الجفن هو العرض الوحيد لتشنج الجفن، إلا أن هناك بعض العلامات الأخرى المرتبطة بكيفية رمش عينيك، والتي تشمل:

درجة ومدة التشنجات

تشير هذه إلى مدى استمرار التشنجات في إغلاق عينيك ومدة استمرار التشنجات.

أنت ترمش أكثر من معظم الناس

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من تشنج الجفن يرمشون مرات أكثر في الدقيقة، حتى عندما لا تظهر عليهم أي علامات ملحوظة للتشنجات.

يؤثر على كلتا العينين

يعد ارتعاش العين من جانب واحد أمرًا نادرًا في حالة تشنج الجفن.

لا يمكنك السيطرة عليه

وفقا للأطباء فإن تشنج الجفن هو اضطراب حركي تكون فيه الحركة لا إرادية، مما يعني أنك لا تستطيع التحكم في الحركات أو إيقافها بوعي أثناء حدوثها.

لا تشنجات عشوائية

ستكون تشنجات الجفن مصحوبة بنمط ما بدلاً من مجرد الانثناء.