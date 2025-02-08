شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير شائعة لارتفاع ضغط الدم.. وطرق التشخيص السليمة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة ويصاب بها البعض، تصبح في مهب المخاطر إذا أهملت هذه الحالة والارتفاعات المتتالية في قياسات ضغط الدم لديك دون متابعة مع طبيب مختص ودون الالتزام بنظام غذائي صحي مناسب وكذلك نظام رياضي مناسب لمستويات الضغط لديك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي.

فحوصات لتشخيص ارتفاع ضغط الدم بشكل سليم

يعتقد البعض خطأ أن الاختبار السريع لمستويات ضغط الدم هو كافٍ للتأكد من الإصابة بضغط الدم، ولكن يوضح التقرير أن الاختبار الرئيسي الذي يتم إجراؤه لقياس مستويات ضغط الدم هو الاختبار الأساسي في هذا الأمر. ويطلب منك الطبيب حينها إجراء بعض الفحوصات الجانبية مثل فحوصات الدم وفحوصات في البول للتحقق من الحالة جيدًا. وفي بعض الحالات المتقدمة أو وفقًا لرؤية الطبيب قد يطلب بعض الإجراءات المختلفة والفحوصات الأعمق مثل تخطيط لكهرباء القلب وتخطيط لصدى القلب أيضًا وتأثير ضغط الدم على الصحة بشكل عام، وذلك وفقًا للمضاعفات التي يراها الطبيب على الحالة، وفقًا لمستويات العمر والوراثة وغيرها.

ولا شك أن علاج ضغط الدم وارتفاعاته المتتالية يأتي بالمتابعة اللصيقة له وعدم إهمال هذه الارتفاعات مع تعديلات على نمط الحياة مثل ممارسة النشاط البدني الصحي الجيد والمنتظم وتناول طعام صحي خالي من الصوديوم وتقليل تناول الملح والصوديوم والحفاظ على الوزن والاهتمام بالأدوية التي يصفها الطبيب المختص وفقًا للحالة.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

لا شك أن هناك أسباب معروفه لارتفاعات ضغط الدم، ومن أبرزها الأنظمة الغذائية الغنية بالأملاح والصوديوم والدهون المشبعة. ولكن هناك الكثير من الأسباب غير الشائعة وغير المعروفة والتي من بينها:

- الكسل الحاد وعدم القيام بأي نشاط بدني.

- الإصابة بالسكر، أحد أهم الأسباب التي قد تربط بين الإصابة أيضًا بارتفاع ضغط الدم.

- الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم، بجانب الأنظمة الغذائية منخفضة البوتاسيوم بشدة.

- تكرار التهابات الجسم مما يجعله التهابا مزمنا.

- أي اضطرابات هرمونية في الغدة الدرقية قد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم، خاصة فرط النشاط.

- مشاكل النوم والشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم.

- أمراض الكلى المزمنة المختلفة.

- السمنة المفرطة وزيادة الوزن بشكل حاد.

- التعرض لاجهاد بدني ونفسي حاد قد يكون سببا في ارتفاع مستويات ضغط الدم.

- لا شك أن العوامل الجينية والتاريخ العائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم أحد أهم وأبرز الأسباب وأكثرها شيوعا.

- الالتزام بتناول الأطعمة المصنعة والدهون العالية جدا، كلها سبب في ارتفاع ضغط الدم.