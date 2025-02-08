كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 10:27 صباحاً - تنتظر كل الأمهات سماع صرخة الحياة حين يتدحرج المولود من رحم الأم إلى الخارج، حيث تستقبله بفرحة عارمة ويستمر بكاء المولود قليلاً ويبدأ في التعود على الحياة الجديدة، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون البكاء طبيعياً ويعني أن الطفل ينمو بشكل جيد، حتى إن بعض الجدات يكن فرحات بسماع نوبات البكاء للرضع، ولكن يجب ألا تستمر تلك النوبات من دون محاولات لتخفيفها.

من الضروري أن تعرف الأم نوعاً من البكاء الذي يصيب مولودها، وقد خصص له الأطباء مصطلحاً مميزاً تم استيقاؤه من خصائص ستة مشتركة له، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة سهام عبد الوهاب، حيث أشارت إلى ما هو البكاء البنفسجي عند المولود وطرق التعامل معه، وكذلك أسبابه وأوقات حدوثه ومتى يكون بكاء المولود مقلقاً بشكل عام في الآتي:

تعريف البكاء البنفسجي عند المولود

البكاء البنفسجي عند المولود

اعلمي أن مصطلح " البكاء البنفسجي " هو المصطلح العلمي الذي دشنه طبيب الأطفال "رونالد بار"، وهي فترة بكاء طبيعية عند كل المواليد، وتشير إلى أن المولود يمر بحالة من النمو الطبيعي، حيث إن عدم بكاء الطفل بهذه الطريقة يجب أن يثير قلق الأم ويبدأ البكاء البنفسجي والمعروف علمياً باسم "purple crying " منذ لحظة الولادة التي تشير لمرحلة نمو طبيعي تحدث عادة وتستمر حتى عمر ثلاثة أشهر، وهناك بعض المواليد الذين يبدأ معهم البكاء البنفسجي في عمر أسبوعين، وقد أطلق عليه اسم البكاء البنفسجي أو الأرجواني لأن وجه المولود يتحول إلى أحد هذين اللونين عند البكاء.

لاحظي أن كل حرف من مسمى البكاء البنفسجي يشير إلى معلومة مهمة حول هذا النوع من البكاء وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح لوصف خصائص ستة مشتركة تحدث معه، فمثلاً حرف الP يشير إلى وصول المولود إلى ذروة البكاء أو ما يعرف بـ "peak of crying".

اعلمي أن حرف الـ U يشير إلى أن بكاء المولود بهذه الطريقة هو بكاء غير متوقع وهو اختصار لمصطلح " unxpected"، فيما يشير حرف الـ R إلى رفض المولود لكل طرق ووسائل التهدئة وهو اختصار لمصطلح " resist soothing"، ويشير حرف الـ P الثاني في الكلمة إلى كلمة " pain" أي الألم، فيما يشير حرف الـ L إلى حالة من استمرار البكاء لفترة طويلة تمتد إلى ساعات وهي اختصار لكلمة " long lasting"، أما الحرف الأخير في الكلمة وهو حرف الـ E فهو يشير إلى فترة المساء" evening" حيث ينتشر وقت حدوث البكاء البنفسجي في ذلك الوقت غالباً وحسب الدراسات والإحصائيات التي أجريت على المواليد.

نصائح للتعامل مع البكاء البنفسجي عند المولود

أم تهدىء مولودها

عودي نفسك وبناء على نصيحة الأطباء أن تمر فترة البكاء البنفسجي بشكل عادي بالنسبة لك لأنها تدل على نمو طفلك الطبيعي، ويجب أن تطمئن الأم إليها رغم مشقتها.

اطلبي المساعدة من الآخرين لكي يقوموا بحمل المولود بدلاً منك لكي تحصلي على فترات راحة، ويمكن للأب أن يقوم بهذا الدور لأنك يجب أن تعرفي بالشراكة معه أن لاحلول مع هذا النوع من البكاء ولكن يجب التعامل معه على أنه مرحلة وسوف تنتهي.

قومي بحمل مولودك برفق وتحدثي معه بهدوء ويمكنك التحدث معه همساً، وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لتهدئة بكاء حديثي الولادة، وكذلك اهتمي بعملية التكريع لتخليصه من الهواء والغازات ويفيد حمله بشكل عمودي، ولكن المهم ألا يشعر المولود أنك قد أصبحت عصبية ونافذة الصبر لأن هذا الشعور سوف ينتقل له بطريقة آلية ويصبح من الصعب أن توقفي نوبة البكاء البنفسجي وقد تستمر معه حتى الصباح.

تفحصي المنطقة المحيطة بالمولود لكي تتأكدي أنه ليس هناك أي مثيرات تساعد على زيادة حدة البكاء البنفسجي لدى مولودك والذي سينتهي تلقائياً طالما ليست هناك شعرة ملتفة حول إصبع المولود مثلاً أو وجود حشرات في فراشه أو أنه منزعج من بلل حفاضه وربما بسبب شعوره بالبرد أو الحر، ويجب أن تقيسي عدد طبقات ملابسه بحيث تكون مناسبة للأجواء المحيطة به.

كيف تكتشفين أن مولودك يبكي بسبب المغص؟

أم تكرع مولودها

لاحظي أن عليك أن تعرفي احتياجات الطفل الرضيع من لغة جسده، فمثلاً يقوم طفلك الرضيع بشد قبضتي يديه بسبب شعوره بالمغص وهذه الإشارة الجسدية ضمن لغة جسد مولودك يجب أن تفهميها جيداً وتحاولي أن يكون التعامل معها جيداً، وفي بعض الأحيان تكون نوبة المغص شديدة؛ فسوف تلاحظين أن مولودك يقوم بثني ساقيه ثم يقوم بجذبهما نحو بطنه وهذه الإشارة الأخرى من إشارات جسد المولود تدل على إصابة المولود بالمغص.

توقعي أن يكون بكاء مولودك حديث الولادة بسبب المغص مؤلماً و شديداً، بحيث لا يتوقف ويكون على شكل نوبة يومية، بمعنى أن هذا النوع من البكاء يتخذ وتيرة واحدة من الارتفاع ولا ينخفض، ويكون بسبب شعور المولود المزعج والمتراكم والمؤلم بالألم، ويقل هذا البكاء حين تقومين بتغيير هيئة الطفل بحيث يصبح نائماً على بطنه، وبحيث يلامس منتصف بطنه منطقة منتصف ركبتك ولكن برقة وحنو، فسوف تجدين أن الرضيع قد توقف عن البكاء المرتفع والمزعج فوراً، والملاحظ حسب دراسات الأطباء أن البكاء عند الرضع الصغار بسبب المغص يبدأ ويزداد في فترات المساء وبشكل يومي وينتهي مع الشهر الرابع من عمرهم تقريباً.

توقعي أن بكاء المولود المصاب بالمغص يكون من الصعب إيقافه، وعلى الرغم من صغر سن مولودك فأنت سوف تلاحظين أنه من الصعب بالنسبة لك إرضاء طفلك رغم كل المحاولات التي تقومين بها مثل محاولة تنويمه فسوف تجدينه يقوم بحركات تعني أنه لا يريد أن يوضع على السرير أو لا يتقبل الهدهدة والتربيت عليه، كما أنه يزداد بكاءً حين يقترب منه أحد غيرك.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.