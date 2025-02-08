شكرا لقرائتكم خبر عن العودة للمدارس.. نصائح لحماية طفلك من عدوى "حشرات الرأس" والان مع تفاصيل الخبر

تعد الإصابة بحشرات الشعر "القمل والصيبان" من الأمور المزعجة التى قد يتعرض لها الطفل داخل المدرسة، بسبب تواجده وسط عدد كبير من الأطفال فى نفس الوقت، فى ظل السرعة التى تنتشر بها تلك الحشرات من طفل لآخر.

ومن حشرات الشعر "القمل" هى حشرات طفيلية صغيرة بحجم "حبة السمسم" تعيش على مص دم الإنسان داخل فروة الرأس، وعند الإصابة بها تبيض يوميا داخل الرأس من 4 إلى 5 بيضات، والتى تسمى بـ"الصيبان"، وبحسب موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فإن ملايين من الأطفال حول العالم يصابون بعدوى "قمل الرأس" سنويا، وتعد أيضا مشكلة موسمية نظرا لانتشار تلك العدوى بشكل مكثف خلال فترات الدراسة، بغض النظر عن مدى نظافة الطفل الشخصية، حيث إن التعامل مع شخص مصاب هو المصدر الرئيسى للعدوى.

أعراض إصابة الطفل بـ"القمل"

وبحسب موقع" Premier medical" ترتفع معدلات الإصابة بالقمل فى الأطفال من عمر 3 إلى 11 عاما، وتنتقل العدوى عن طريق ملامسة الرأس أو باستخدام فرش أو إكسسوارات الشعر أو القبعات الخاصة بشكل مصاب، وتوجد عدد من العلامات التى تظهر الإصابة بتلك العدوى.

وتعتبر الحكة الشديدة فى فروة الرأس هى العرض الرئيسى للإصابة بالقمل، وقد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع قبل أن يبدأ المصاب فى الشعور الحكة، وتعتبر مناطق حول الأذنين وحول مؤخرة العنق هى أكثر الأماكن التى تظهر فيها الإصابة.

العلاج اللازم فى حالة اكتشاف القمل

يجب فحص شعر الطفل بشكل دورى عن طريق تقسم الشعر لأقسام والجلوس تحت ضوء ساطع، نظرا لأن الصيبان "بيض القمل" بعد فقسه، يكون لونه فاتح بما يصعب من عملية اكتشافه.

وفى حالة إكتشاف إصابة الطفل، يتم إتباع عدد من الخطوات، وهى:

وضع الدواء المخصص لعلاج القمل لمده كافية مع تقسيم الشعر وتمشيطه بمشط ضيق لإزالة الحشرات، ويجب أن يراعى من يقوم بتلك العملية وقاية نفسه من العدوى.

غسل الشعر بالشامبو العلاجى المخصص لهذا الغرض.

غسل الملابس والملاءات الخاصة بالطفل بدرجات حرارة عالية، للتأكد من عدم وجود بيض للقمل يعرضه للعدوى مرة أخرى.

نقع الأمشاط وفرش الشعر الخاصة بالطفل فى ماء مغلى لمدة لا تقل عن 10 دقائق.الاستمرار فى تمشيط الشعر ومتابعته لمدة 3 أسابيع على الأقل للتأكد من عدم وجود بيض متبقية للقمل، مع تكرار العلاج عند الحاجة.

كيفية وقاية الطفل من العدوى

يجب أن يتعلم الطفل وقاية نفسه من عدوى حشرات الشعر، عن طريق الاستخدام الأغراض الشخصية الخاصة بالأخرين، وتحديدا التى تلامس الرأس، مثل فرش الشعر والأمشاط وإكسسوارات الشعر والقبعات والأوشحة والمناشف، وتعد سماعات الأذن أيضا من الأغراض التى يمكن أن تنقل العدوى لأنها تسمح للقمل بالزحف من رأس لآخر.

وفى حالة معرفة وجود إصابة داخل محيط الطفل، يجب التحقق فورا من شعر الطفل للتأكد من عدم إصابته، وفحص ملابسه والمناشف الخاصة به، كذلك التشديد على عدم استخدامه لأغراض الآخرين.