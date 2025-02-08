شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من تنميل اليدين فور الاستيقاظ؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تنميل اليدين عند الاستيقاظ قد يكون علامة على عدة أمراض أو مشكلات صحية، يوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthline ومنها:

1. متلازمة النفق الرسغي

يحدث نتيجة ضغط العصب الوسطي في الرسغ في اليدين، مما يسبب تنميلًا وخدرًا في الأصابع، خاصة الإبهام والسبابة والوسطى.

2. اعتلال الأعصاب الطرفية

يمكن أن ينتج عن مرض السكري أو نقص الفيتامينات (خاصة B12)، مما يؤدي إلى تلف الأعصاب والشعور بالتنميل.

3. انضغاط الأعصاب العنقية

مشاكل في فقرات الرقبة أو الديسك قد تؤثر على الأعصاب الممتدة إلى اليدين، مما يؤدي إلى الشعور بالتنميل عند النوم بوضعية خاطئة.

4. ضعف الدورة الدموية

النوم بوضعية تضغط على الأوعية الدموية قد يقلل تدفق الدم إلى اليدين، مما يؤدي إلى تنميل مؤقت عند الاستيقاظ.

وحث التقرير علي ضرورة إذا كان التنميل متكررًا أو مصحوبًا بألم أو ضعف عضلي، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.