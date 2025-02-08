أخطاء عند تربية الطفل تجعله شخصية مترددة 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 08:49 صباحاً - عندما يتعلق الأمر بتربية الأبناء، يشغل ببالك كيف تكونين أماً مسؤولة، فأنت تعتنين بطفلك طوال حياتك. وإذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية، فسنرى غالباً كيف يجعل الآباء أطفالهم مستقلين بعد سن معينة، ويستمتع كل منهما بحياته الفردية.

وهم يعتبرون أنها طريقة جيدة لجعل الأطفال مستقلين وأقوياء. ومع ذلك، فإن جوهر التواجد في أسرة مع والديك هو شيء نلاحظه بكثرة في المجتمعات الشرقية، حيث يهتم الآباء والأمهات دائماً برفاهية أطفالهم، بغض النظر عن عمرهم. فهم يساعدون أطفالهم في جميع جوانب الحياة، وهذا قد يجعل الطفل ذا شخصية مترددة، فكيف تتجنب وتتجنبين هذه السلبية في شخصية الطفل، هذا ما ينصحك بها الأطباء والمتخصصون.

في كثير من الأحيان يحث الأطفال آباءهم وأمهاتهم على أن يكونوا أكثر حداثة وأن يتعلموا من أساليب التربية الأخرى. ولكن عندما يغادرون منازلهم، يبدأون في إدراك قيمة منزلهم وأسرهم، لكن ما نلاحظه خلال فترة التربية، إما أن يكون الوالد قلقاً بشأن سلوك طفله، أو أن الطفل غير سعيد بأسلوب تربية والديه.

بحيث يعتقد الأبوان أن ابنهم أصبح خارج نطاق سيطرتهم وأنه لا يطيع أي شيء يقولونه. ولأنه مراهق، تكون مخاوف الوالدين مرتفعة. فهم لا يريدون أن يقع طفلهم فريسة للأخطاء في مثل هذه السن المبكرة.

وغالباً ما تكون المشكلة وراء كل هذا كانت الفجوة بين الأجيال. فما زال الآباء يتبعون الأساليب التقليدية في التربية، حيث يريدون من ابنهم أن يدرس طوال اليوم، وأن يؤدي أداءً جيداً في المدرسة، وأن يتجنب التجمعات الاجتماعية، وكل هذه الأنشطة. فيراقبانه حتى يشعر الطفل بالاختناق.

10 أخطاء في العلاقة بين الوالدين والطفل تجعل شخصيته مترددة

يسعى الآباء دائماً إلى تقديم الأفضل لأطفالهم. فهم يعملون بجد لتزويد أطفالهم بالموارد والمهارات التي لم يتمكن آباؤهم من توفيرها لهم. ومع ذلك، في هذه الرغبة في أن يكونوا أفضل الآباء، يرتكبون العديد من الأخطاء.

وهناك العديد من العيوب في تربية الأبناء والتي تجعل أطفالهم بعيدين عن المجتمع وجاهلين. ورغم أن الآباء والأمهات لا يتعمدون ارتكاب الأخطاء، فإنهم يجدون أن أساليبهم الخاطئة صحيحة، في حين أنها ليست كذلك. وهناك العديد من العيوب في كل أسلوب من أساليب التربية. لا يوجد أسلوب مثالي أو طريقة مثالية للتربية، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن تجنبها، حتى لا تجعل شخصية الطفل مترددة، كما نذكرها لجميع الأمهات.

حماية طفلك بشكل مفرط

حماية طفلك بشكل مفرط



لا شك أن الأمهات هن الأكثر حماية للطفل، وباعتبارك أماً، فمن الطبيعي أن تشعري بالقلق والعناية بطفلك. تصبح أغلب الأمهات متملكات وقلقات بشأن أطفالهن. ومع ذلك، سرعان ما يتحول هذا القلق إلى حلقة مفرغة. حلقة حيث تكون دائماً حول طفلك للتأكد من أنه لا يرتكب أي خطأ. بهذا تربي الأمهات أطفالاً غير مستقرين وغير حاسمين. عندما تصبحين أكثر من اللازم في الحماية، تبدئين في خوض معارك من أجل طفلك. لا يوجد خطأ في حمايتهم، لكن هذه المعارك مخصصة لهم. إذا كنت ستظلين دائماً موجودة لحمايتهم، فلن يتعلموا أي شيء في الحياة. في الأساس، تحلين مشاكلهم وتتخذين قراراتهم وتبقينهم بالقرب من عينيك. ومع ذلك، عندما يكبر الأطفال وينتقلون إلى أماكن مختلفة للتعليم أو العمل، فإنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. نظراً لأنك تحمينهم طوال هذه السنوات، حيث تقل ثقتهم بأنفسهم، فإنهم يخرجون ويبحثون عن شخص يمكنه مساعدتهم الآن. إن الإفراط في حماية طفلك سيجعله ضعيفاً. إذا كنت تريدين أن يصبح طفلك مستقلاً وواثقاً، فأنت بحاجة إلى تركه يعيش حياته وفقاً لشروطه.

التدليل والاستسلام لنوبات الغضب

لقد أصبح من الممارسات الخاطئة في تربية الأطفال تدليله حتى يصبح غير مبالٍ، فهناك العديد من الأمهات اللواتي يلبين مطالب أطفالهم الغامضة للغاية بدافع الحب. حتى يبدو الطفل مغروراً ولا يتمكن من التواصل مع من حوله، وقد يصبح منبوذاً من قبلهم.

حيث توافق الأم على كل مطالبه، حتى غير المنتقية منها، مثل الهاتف المحمول وهو في سن لا تتناسب مع هذا الجهاز بين يديه، بحجة أنه الطفل الوحيد، ويمكنه أن يحصل على ما يريد. اليوم، يستسلم الآباء لنوبات غضب أطفالهم لتجنب رؤيتهم يعانون. لكن هذا يفسدهم، ولا يتعلمون كيفية التحكم في عواطفهم. لكي يتعلم الطفل الفرق بين الصواب والخطأ، عليه أن يرفض بعض الكماليات.

مقارنة أطفالك ببعضهم

أعتقد أن أغلب الأمهات لديهن هذه العادة المتمثلة في مقارنة نجاح طفلهن بنجاح شخص آخر. فهن لا يهتمين بالجهود التي بذلها الطفل، بل يهمهن أكثر عدم فوز الطفل في المنافسة. و هذا هو أكبر عيب في تربية الأطفال. إن عادة مقارنة الطفل باستمرار وإحباطه خلقت شعوراً سيئاً للغاية في ذهن كل طفل. اسألي طفلك، عندما يخسر، على الفور ما إذا كان قد بذل قصارى جهده أو إذا كنت تعتقدين أن هناك مجالاً للتحسين. فمن السهل فهم وتقدير أداء طفلك دون إشراك أطفال آخرين في المشهد. كل طفل لديه بعض نقاط القوة والضعف. بصفتك أحد الوالدين، إذا كنت قادرة على اكتشاف نقاط القوة لدى طفلك، فعليك تغذية هذه القوة دون تذكيره بنقاط ضعفه. قد يكون طفلك رائعاً في اللغة الإنجليزية، لكنه ليس جيداً في الرياضيات. ومع ذلك، قد يواجه المتفوق في الرياضيات صعوبة في اللغة الإنجليزية. لا جدوى من مقارنة الأطفال.

إعطاء وقت إضافي للشاشة

إعطاء وقت إضافي للشاشة



عندما كنا صغاراً، كنا نخرج للعب مع الأصدقاء في المساء.. كنا نستنشق الهواء النقي، ونتواصل اجتماعياً، ونتعلم أشياءً جديدة كل يوم. أعتقد أن الأمهات لعبن الألعاب في سن مبكرة. لم تكن مجرد هواية رائعة فحسب، بل علمتهم أيضاً العديد من دروس الحياة. ومع ذلك، اليوم، نرى الأطفال يلتصقون بالشاشة، وغالباً ما يعطي الآباء والأمهات أطفالهم هواتف محمولة، حتى يتمكنوا من لعب الألعاب وعدم إزعاج والديهم. في الواقع، هناك العديد من الأمهات اللائي يشغلن التلفزيون أثناء إطعام أطفالهن. يحتاج الآباء إلى فهم أن هذه الشاشات تحرق سنوات اللعب الحاسمة جداً لأطفالهن. كما أنها السبب الرئيسي وراء ضعف بصر معظم الأطفال منذ سن مبكرة جداً. اليوم، الأوقات عصيبة بسبب الوباء، ومع ذلك، يمكن القيام بالعديد من الأشياء لاستبدال الشاشات. يمكنك ممارسة الفنون والحرف اليدوية مع الطفل، أو لعب ألعاب الطاولة، أو الرقص معاً، أو مجرد الجلوس على الشرفة. مثل هذه الأنشطة الصغيرة ستجعل طفلك يتمتع بصحة جيدة، جسدياً وعقلياً. وسوف يؤدي ذلك أيضاً إلى تكوين علاقة قوية بين الأبوين والطفل.

إهانة الأطفال علناً

هناك العديد من الآباء والأمهات الذين يشعرون بالفخر عندما يوبّخون ويهينون أطفالهم أمام العامة. نعم، يعتقد العديد من الآباء والأمهات أن إحراج الطفل أو كشف سره أمام الآخرين لن يجعله يكرر خطأه. اسألي نفسك، كيف تشعرين عندما يهينك رئيسك في العمل أمام جميع الموظفين؟ هل تشعر بالتحفيز أم بالإهانة؟

عندما يخطئ طفلك، اطلبي منه أن يتوقف بأدب في الأماكن العامة. يمكنك العودة إلى المنزل والتحدث معه عن شعورك تجاه تصرفاته في الخارج. ومع ذلك، إذا أهنت طفلاً في الأماكن العامة، فسيحدث أحد أمرين. إما أن تكسر ثقته، ولن يتمكن من حضور التجمعات الاجتماعية بسبب الخوف، أو ستجعلين طفلك يكرهك وينتقم منك. لن يتعلم طفلك درساً أبداً من الإحراج العلني. يجب أن تتحدثي معه شخصياً لتجنب جعله يكرهك. لقد رأيت العديد من الأطفال الذين يعانون من عقدة النقص بسبب مثل هذا السلوك القاسي من والديهم. يسعى مثل هؤلاء الأطفال إلى موافقة والديهم حتى قبل الإجابة على سؤال أساسي.

تعليمهم أن الفوز ضروري

منذ سن مبكرة جداً، يتم تحفيز الطفل على تحقيق المركز الأول في الدراسة أو الرياضة أو الأنشطة اللامنهجية. ونادراً ما يقول أي والد "فقط قدّم أفضل ما لديك واستمتع". بل يقول جميع الآباء والأمهات "استعد جيداً وفز بالمنافسة".

حسناُ، لا يوجد ضرر في الفوز أو تحفيز طفلك ليكون الأفضل، ولكن ماذا لو لم يفز؟ يعلم معظم الآباء والأمهات أطفالهم طوال حياتهم الفوز وعدم الخسارة أبداً. ولكن هل من الممكن أن يفوز شخص ما دائماً في الحياة؟ لا، ليس كذلك!

مهما حاولت جاهدة، فلن تفوزي دائماً. ولكن عندما تعلمين أطفالك أن هدفهم الوحيد هو الفوز، فإنهم لا يعرفون ماذا يفعلون عندما يخسرون. فهم يشعرون أنهم فشلوا وأن حياتهم ليست لها هدف. ولا يفهمون كيفية التعامل مع الفشل واتخاذ بعض الخطوات الحاسمة. فالفشل أمر لا مفر منه، أنت تحتاجين إلى تعليم طفلك كيفية الشعور بالألم وإدارته. فإذا فازوا، فسيكون الفوز من نصيبهم، وإذا خسروا، فستكون الخسارة من نصيبهم. وفي كلتا الحالتين، سيتعاملون مع عواطفهم وينمون. وفي الرغبة في الفوز، حفِّزي طفلك على الفوز، ولكن علّميه أيضاً أن يكون مرتاحاً للفشل.

الآباء لا يعتذرون أبداً

الآباء لا يعتذرون أبداً



أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالآباء والأمهات فقط بل بالجميع. فالناس اليوم ليسوا مستعدين أبداً لقبول أخطائهم أو الاعتذار للطفل عنها. فالناس يفضلون إلقاء اللوم الزائف على شخص آخر بدلاً من قبول ارتكابه خطأ ما. ومع ذلك، فإن أحد عوامل التربية الخاطئة هو الذي جعلنا على ما نحن عليه اليوم. كما ترى، لم يعتذر لنا آباؤنا أبداً حتى عندما أخطأوا. كانوا يرتكبون خطأً لكنهم يغطونه بشيء آخر. وهذا جعلنا نشعر بأن الآباء أكبر سناً ولا يجب عليهم الشعور بالأسف. لذلك، عندما أصبحنا آباء فعلنا الشيء نفسه مع أطفالنا. كنا نعتقد أنه لا ينبغي لنا كآباء أن نعتذر، ونحن نواصل هذا التقليد. ومع ذلك، فقد حان الوقت لقبول أخطائنا والاعتذار على الرغم من كوننا أكبر سناً من الأطفال. فالخطأ خطأ، ويحتاج إلى اعتذار. وإذا تقبل الآباء والأمهات خطأهم، فإنهم لا يصبحون صغاراً بل يكسبون المزيد من الاحترام لأطفالهم.

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عدم التواصل مع الآباء بشكل جيد

بعض الأمهات بعيدات عن أبنائهن، فيما يتصل بالتواصل. وأغلب مشاكل التربية تنشأ بسبب فجوة التواصل بين الآباء والأبناء. حيث يخلق أغلب الآباء الرجال تحديداً جواً لا يسمح فيه للأطفال بالتحدث بصراحة عن مشاعرهم وعواطفهم. وهناك العديد من الآباء والأطفال يلجأون لتلقي التدريب. ويقول أغلب الأطفال إنهم غير قادرين على التعبير عن أنفسهم لآبائهم. وما يحدث هو أن فجوة الأجيال تنشأ بين الطفل والوالد. ويصبح من الصعب حقاً كسر هذا الحاجز. وتستمر هذه الفجوة في الاتساع مع مرور الوقت. وعندما يكبر الأطفال، فإنهم لا يجدون ضرورة للتغلب على هذه الفجوة. وعندما يشعرون بأن صوتهم غير مسموع في منزلهم، فإنهم يبدأون في البحث عن شخص في الخارج يمكنهم التحدث معه بصراحة. وإذا تمكن الآباء من خلق جو من التواصل المفتوح، فإن أغلب مشاكل العلاقة بين الوالدين والطفل سوف تختفي.

اتخاذ القرارات عن أطفالهم

الكثير من الأمهات والآباء، على وجه الخصوص حريصون جداً على اتخاذ القرارات نيابة عن أطفالهم. يبدأ الأمر باتخاذ قرارات بسيطة حتى القرارات التي تغير حياة أطفالهم. إذا رأينا في بلدان أخرى، فإن الآباء يسمحون لأطفالهم بالاستقلالية عندما يتعلق الأمر بالحياة واتخاذ القرارات. ومع ذلك، لا يشعر معظم الآباء الشرقيين أبداً أن طفلهم كبير السن أو مستعد لاتخاذ قرارات حياته بنفسه. يتدخل بعض الآباء كثيراً في حياة أطفالهم لدرجة أن أطفالهم يبدأون في الشعور بالاختناق. بعضهم يعانون من مشاكل الصحة النفسية لأن والديهم أجبروهم على دراسة بعينها، و العديد من الزيجات تنهار لأن الأبناء تزوجوا فقط بسبب ضغوط الوالدين. في بعض الأحيان، حتى من دون علم يتخذ الآباء قرارات لأبنائهم مدعين أنها الأفضل لهم. ومع ذلك، ليست كل القرارات التي يتخذونها صحيحة دائماً. يحتاج الآباء والأمهات إلى الثقة في طفلهم وتربيته. يجب أن يعرفوا أنهم ربوا طفلاً قادراً على تشكيل حياته بنفسه.

عدم محاولة فهم الطفل

تكثر شكاوى الأمهات اللواتي يقلن إن أبناءهن لا يفهمونهن، إن أطفالهم لا يفهمونهن. كما أنه ليس جديداً أن نرى الأطفال يشكون من أن والديهم لا يفهمونهم. حسناً، في معظم الأحيان، يعتقد الآباء أنهم متفوقون. ولأنهم أكبر سناً، فإنهم غالباً ما يعتقدون أنهم أكثر خبرة ومعترفاً بهم. وهذا هو السبب في أنهم نادراً ما يحاولون بذل الجهد لفهم وجهة نظر طفلهم. كلما نشأت مشكلة، يفضل الطفل إخفاء الأشياء عن والديه. وذلك لأنه يعتقد أن والديه لن يفهموه. نحن نقنع للأطفال إن والديهم هم أكبر من يتمنون لهم الخير، ويجب عليهم أن يثقوا بهم. ولكن الاختصاصيين ينصحون الآباء أيضاً بتكوين رابطة حيث يأتي الطفل أولاً إليك بمشاكله بدلاً من إخفائها عنك.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص