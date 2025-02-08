شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من سرطان الجلد.. 5 علامات يجب ألا تتجاهلها أبدًا والان مع تفاصيل الخبر

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، ولكن الاكتشاف المبكر يحسن النتائج، في هذا التقرير نتعرف على علامات تحذيرية لسرطان الجلد يجب عدم تجاهلها، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل لاحظت جرحًا عنيدًا لا يلتئم أو شامة تبدو وكأنها تتغير في الشكل؟ من السهل تجاهل هذه المشكلات الجلدية البسيطة، لكنها قد تكون علامات تحذير مبكرة لسرطان الجلد.

في حين أن سرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، فإن الخبر السار هو أن الاكتشاف المبكر يحسن النتائج بشكل كبير.

علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها لسرطان الجلد 1. الجروح غير الملتئمة

إن القرحة التي ترفض الشفاء لأسابيع وتستمر في إعادة الفتح أو التقشر قد تشير إلى سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية.

وعلى عكس الجروح البسيطة، لا تلتئم هذه الجروح بشكل طبيعي وتتطلب تقييمًا طبيًا.

2. الشامات التي تتغير بمرور الوقت

عادةً ما تكون الشامات غير ضارة، ولكن ظهور شامة جديدة أو تغيرات في شامة موجودة يجب أن تثير علامات تحذيرية. يستخدم أطباء الجلدية قاعدة ABCDE لتحديد الشامات المشبوهة:

A – عدم التماثل: لا يتطابق نصف الشامة مع النصف الآخر.

B – الحدود: حواف غير منتظمة أو غير واضحة أو ممزقة.

C – اللون: ألوان متعددة داخل نفس الشامة.

D – القطر: أكبر من 6 مم (بحجم ممحاة قلم رصاص تقريبًا).

E – التطور: أي تغيير في الحجم أو الشكل أو اللون أو الملمس بمرور الوقت.

إذا لاحظت أيًا من هذه التغييرات، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية دون تأخير.

3. الحكة المستمرة

يمكن أن تكون الحكة المستمرة أو الرقة أو الانزعاج في بقعة معينة أكثر من مجرد تهيج.

إذا استمرت هذه الأعراض دون سبب واضح، فإنها تستحق نظرة فاحصة.

4. بقع حمراء أو متقشرة

يمكن أن تكون بقع الجلد التي تظل خشنة ومتقشرة ولا تتحسن بالمرطبات أو العلاجات المتاحة دون وصفة طبية علامات مبكرة على سرطان الخلايا الحرشفية.

غالبًا ما تشبه هذه البقع الإكزيما أو الصدفية ولكنها لا تستجيب للعلاجات المعتادة.

5. كتل أو عقيدات غير عادية

قد تكون الكتل الجديدة المرتفعة التي تبدو لامعة أو لؤلؤية أو شمعية مؤشرًا على سرطان الخلايا القاعدية، في حين قد تشير النتوءات الخشنة والمتقشرة إلى سرطان الخلايا الحرشفية.

تتطور هذه غالبًا في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه والرقبة والذراعين.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يمكن أن تساعد الفحوصات الذاتية المنتظمة في اكتشاف التغييرات في وقت مبكر.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية على الفور، سرطان الجلد في مرحلة مبكرة قابل للعلاج بدرجة كبيرة، لذا لا تنتظر حتى تتفاقم الأعراض.

نصائح الوقاية من سرطان الجلد

هل تريد تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد؟ اتبع هذه الخطوات المدعومة من قبل الخبراء:

- استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف (عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى) يوميًا، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

- حد من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (10 صباحًا - 4 مساءً).

- ارتدِ ملابس واقية والقبعات والنظارات الشمسية.

- قم بإجراء فحوصات منتظمة للجلد واطلب المشورة الطبية للتغيرات غير العادية.