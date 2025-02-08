شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج تساقط الشعر والثعلبة والان مع تفاصيل الخبر

فراغات فروة الرأس وتساقط الشعر يمكن علاجهما ببعض النصائح وفقا تقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبى، والذى أوضح أنه على سبيل المثال، الأشخاص المصابون بالثعلبة يمكنهم استخدام علاجات مناعية محددة لإرجاع إنبات الشعر فى الأماكن المصابة، ومن يعانون من التساقط العادى أو أسباب أخرى يمكن أن يعود ببعض تحفيز إنبات الشعر فى الأماكن الصلعاء.

أما من يعانون من مشاكل وراثية مثل الصلع الوراثى أو الثعلبة الأندروجينية، فإن خيارات زراعة الشعر هى الحل الأمثل لها. ولذلك فالإنبات مرة أخرى يعتمد على علاج المسبب، وعلى عوامل مثل مدة تساقط الشعر وصحة فروة الرأس بشكل عام، فضلا عن ضرورة الاهتمام بأن بمجرد تلف بصيلات الشعر لا يمكن إعادة نمو هذه الشعرة مرة أخرى. لذلك لا بد من اكتشاف المسببات لتساقط الشعر مبكرًا وعلاجها مبكرًا قبل تلف البصيلات، وذلك وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وهناك بعض النصائح البسيطة التى يمكن أن تعيد نمو الشعر فى بعض الحالات، فى المناطق الصلعاء: الحفاظ على صحة فروة الرأس:

الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وصحية مما يعزز من نمو الشعر ومنع انسداد بصيلات الشعر. لذا يجب الحفاظ على الرأس نظيفة من خلال غسلها بشكل متكرر بشامبو مناسب لها وتقشير مرة وأحدة فى الأسبوع للتخلص من كل الخلايا الميتة، ويجب عدم الإفراط فى استخدام منظفات الشعر إلا وفقًا لرؤية طبيب مختص يحدد الأنواع المسموحة.

نظام غذائى صحي:

لا بد من الاهتمام باتباع نظام غذاء صحى متوازن مغذى لفروة الرأس والشعر بشكل عام، ويتضمن الكثير من الأغذية المناسبة لهذه الحالة، وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة دراماثولوجى براكتيكال، لأن عملية الأيض تؤثر بشكل كبير فى بصيلات الشعر ونموها وسوء التغذية يقلل من سلامتها، وبالتإلى لا بد من تناول الحديد الموجود فى الخضراوات الورقية والأسماك والبيض والدواجن والتوت والخضراوات بجميع أنواعها والتركيز على المغذيات التى تحتوى على فيتامين د والأوميجا 3.

تدليك فروة الرأس:

أحد أهم التقنيات التى تزيد من كثافة الشعر وتعمل على تقليل التوتر وتزيد من فرص انبات الشعر مرة أخرى. يجب تدليك فروة الرأس بلطف بأطراف الأصابع لمدة من خمسة إلى 10 دقائق يوميا باستخدام الزيوت الطبية الصحية مثل الخروع وجوز الهند وتجنب ألفرق والتدليك بقسوة. ولا بد من الحفاظ على هذه العادة يوميا.

الكولاجين:

الكولاجين هام جدا لانبات الشعر فى المناطق الصلعاء. فلا بد من استخدام المنتجات التى تحتوى عليه، لأنه نوع من البروتين الذى يحفز خلايا الشعر. يمكن استخدام الشامبو والبلسم بالكولاجين وفرق الرأس بانتظام عند استخدامها. وكذلك الكولاجين الذى يؤخذ عن طريق ألفم مفيد لهذه الحالة أيضا، مما يدعم نمو الشعر الصحي.