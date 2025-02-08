شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد انخفاض الهيموجلوبين لديك.. وطرق طبيعية لزيادة نسبته والان مع تفاصيل الخبر

ينتج فقر الدم نتيجة انخفاض الهيموجلوبين، فـ انخفاض الهيموجلوبين له الكثير من العلامات التي تؤكد الإصابة بهذه المشكلة، وفقًا لتقرير نشره في موقع هيلث شوتس الطبي.

أعراض نقص الهيموجلوبين

بعض الأعراض والعلامات تكشف الإصابة بنقص في الهيموجلوبين والتي لا يجب تجاهلها مطلقًا:

- الضعف العام والتعب والأوجاع بالجسم.

- آلام بالصدر.

- تغير في شكل البشرة وشحوبها.

- صداع والألم بالرأس.

- أظافر متكسرة وضعيفة.

- مشاكل في التركيز والتذكر.

- عدم القدرة على النوم.

- دوار وبرودة في الأطراف.

- سرعة ضربات القلب.

- قد يتورم اللسان أو يؤلمك في بعض الأحيان.

علاج مشكلة نقص الهيموجلوبين بشكل طبيعي يمكن علاج مشكلة نقص الهيموجلوبين بشكل طبيعي، من خلال مجموعة من النصائح - فيتامين ب 12

أحد أهم الفيتامينات والمكملات التي تعزز مستويات الهيموجلوبين في الدم. فإذا ضمنت بعض الأطعمة التي تزيد من نسب هذا الفيتامين إلى نظامك الغذائي، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة سوج جورنال، فقد ضمنت زيادة نسب الهيموجلوبين.

ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين: الحبوب المدعمة والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان، لأنها تزيد من عدد خلايا الدم لديك وتحسن من مستويات الهيموجلوبين، وفقًا للدراسة.

- ترطيب الجسم

رطب جسمك جيدًا بالكثير من المياه، الذي يعزز من نسب الهيموجلوبين، فقلة المياه وضعف الترطيب تخفض من ضغط الدم، وبالتالي قد يصل الأمر إلى الإصابة بالجفاف والإسهال الشديد، مما قد يؤدي إلى فقر الدم. لذا لا بد من شرب الكثير من السوائل الصحية والمياه، وهو الاهتمام بالترطيب الأمثل وتوزيع أكواب المياه على مدار اليوم.

- فيتامين أ

الاهتمام بتضمين الأغذية التي تحتوي على هذا النوع من الفيتامينات، التي تزيد من مستويات الهيموجلوبين في الجسم، مثل البطاطا والسبانخ والجزر، فهو يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم بنسبة 26% ويزيد من مستويات الهيموجلوبين بشكل واضح.

- تناول الحديد

لا شك أن زيادة نسبة الحديد تزيد من خلايا الدم الحمراء وتكوينها، وبالتالي تزيد نسب الهيموجلوبين، والأطعمة الغنية بالحديد كثيرة ومتنوعة، يجب الاعتماد عليها بكميات، مثل الخضروات والبيض والفاصوليا والبقوليات واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات الورقية والبذور والمكسرات.

- فيتامين سي

لا بد من الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال والبروكلي والطماطم والبابايا والفلفل والجريب فروت، وذلك لأنها تزيد من مستويات الهيموجلوبين في الدم.