مؤتمر الشرق الأوسط للغدد والسكري والسمنة يسلط الضوء على الاستراتيجيات العلاجية المتكاملة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مؤتمر الشرق الأوسط للغدد والسكري والسمنة، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للسكري والسمنة، تحت شعار “ما وراء فقدان الوزن”، خلال جلساته العلمية اليوم على الإستراتيجيات العلاجية المتكاملة، التي تأخذ في الاعتبار جميع جوانب الرعاية الصحية للمرضى، بما في ذلك الوقاية من المضاعفات التي قد تنجم عن السكري، مع تعزيز التعاون بين متخصصي الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء والصيادلة، للوصول إلى حلول علاجية مبتكرة ترتكز على تحسين القيمة الصحية للمرضى في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وناقش المؤتمر عبر محاوره الرئيسية التطورات الحديثة في التشخيص والعلاج، حيث سيتم عرض أحدث الأبحاث والتقنيات المتاحة في تشخيص السمنة والسكري، والعلاجات المبتكرة والفعّالة، إضافة إلى الأدوية والعلاج الجراحي، مثل جراحة السمنة، وأثرها في تحسين صحة المرضى وتخفيف المضاعفات الناتجة عن السمنة، واستعراض العلاجات الدوائية الحديثة، والجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى، وكيفية التعامل مع التحديات المرتبطة بالضغوط النفسية التي يواجهها المرضى نتيجة السمنة والسكري.

وسلط المؤتمر الضوء على أهمية الوقاية من السمنة والسكري من خلال التوعية المجتمعية، وأهمية تغيير أنماط الحياة والغذاء، وفحص و توسيع المفاهيم للتحديات الحالية والتطورات في تشخيص وعلاج السكري والسمنة، وتفصيل إستراتيجيات الإدارة المعاصرة بأمراض القلب المرتبطة بالسمنة وتقديم نهج شامل لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، واستكشاف حدود إدراة اضطرابات الغدد الصماء وذلك لتوضيح الدور الناشئ للعلاجات المساعدة في مرض السكري من النوع الأول.

من جهة أخرى شهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضور وتواجد عدد كبير من الزوار للاطلاع على ما يحتويه المعرض من أجهزة وأدوات طبيّة ومشاركة العديد من الجهات الطبية المختصة في المعرض.

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