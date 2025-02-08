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في فصل الشتاء، يميل معظمنا إلى الرغبة في تناول الأطعمة الساخنة والدافئة وتكون مغذية تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية التى يحتاجها، ويمكن أن يساعد تناول المرق الدافئ في أن يجعل الوجبة أكثر إشباعًا مع تخفيف العدوى الموسمية في الشتاء مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ومع ذلك، فإن فوائده لا تتوقف عند هذا الحد، وهو ما يوضحه تقرير "Food-ndtv".

فيما يلى.. 3 فوائد أقل شهرة لتناول المرق الدافئ في الشتاء يدعم صحة المفاصل

قد تؤدي التغيرات في الطقس خلال فصل الشتاء أحيانًا إلى تيبس المفاصل أو زيادة حدة الألم، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل، حيث يحتوي المرق الدافئ، خاصةً المرق المصنوع من الدجاج أو لحم الضأن، على الكثير من الجيلاتين والكولاجين، وقد تدعم هذه المركبات صحة المفاصل بعدة طرق، مثل تحسين المرونة وتقليل الالتهاب ودعم إصلاح الغضاريف، ويعد احتساء المرق الدافئ طريقة جيدة لتخفيف ذلك والحفاظ على شعور المفاصل بمزيد من الحركة.

يعزز الترطيب مع التغذية الإضافية

مع الطقس البارد، من السهل أن ننسى شرب كمية كافية من السوائل، ومع ذلك، يمكن أن يكون المرق الدافئ طريقة لذيذة للمساعدة في ترطيب جسمك مع الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وبدلاً من الماء العادي، يوفر المرق العناصر الغذائية المهمة التي تشمل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، تساعد هذه المعادن جسمك على تجديد الإلكتروليتات، ودعم جهاز المناعة والحفاظ على ترطيبك جيدًا وهو أمر مهم للغاية خاصة عندما تكون أجسامنا عرضة للجفاف.

يعزز النوم بشكل أفضل

تناول بعض المرق الدافئ يمنحك جسمك الراحة الكافية ويهيئه للنوم بعد الحصول على الدفء الذى يريح بدوره عضلاتك، حيث أن الأحماض الأمينية الموجودة في المرق، وخاصة الجلايسين، معروفة بقدرتها على تشجيع النوم العميق والمساعدة في تحسين جودته.