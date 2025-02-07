شكرا لقرائتكم خبر عن تناول كبار السن هذا المشروب قبل المشى يحميهم من شيخوخة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

تناول البنجر له العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن إحدى الفوائد الجديدة لتناول البنجر ستثير إعجابك أكثر، حيث وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ويك فورست أن شرب عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة يمكن أن يكون له فوائد مضادة لشيخوخة الدماغ، وخاصة لدى كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

شملت الدراسة 26 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا فأكثر والذين تناولوا جرعة من البنجر قبل المشي على جهاز المشي ثلاث مرات أسبوعيًا، وكان هدف فريق البحث هو استكشاف طرق لتعزيز التأثيرات الإيجابية المعروفة للتمرين على شيخوخة الدماغ، وقاموا بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث تلقى نصفهم جرعة من البنجر تحتوي على 560 مليجرامًا من النترات والنصف الآخر حصل على نسخة وهمية مع محتوى ضئيل من النترات.

نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة التدريبية القصيرة لكبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم هو أنه بالمقارنة بالتمرين وحده، فإن إضافة عصير البنجر إلى التمرين أدى إلى اتصال دماغي يشبه إلى حد كبير ما تراه لدى البالغين الأصغر سنًا.

تم اختيار المشاركين في الدراسة على وجه التحديد لأنهم لم يمارسوا الرياضة بانتظام، وكانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولم يتناولوا أكثر من دواءين لحالتهم، وقد تناولوا مكمل عصير جذر البنجر قبل ساعة واحدة من إكمال المشي على جهاز المشي لمدة 50 دقيقة، وأكسيد النيتريك هو جزيء قوي حقًا، حيث يذهب إلى مناطق الجسم التي تعاني من نقص الأكسجين، أو التي تحتاج إلى الأكسجين، والدماغ هو مصدر كبير للأكسجين في جسمك، حيث يتم تحويل النترات الغذائية، الموجودة بكثرة في البنجر، إلى نتريت ثم أكسيد النيتريك (NO) عند تناولها.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن أكسيد النيتريك يمكن أن يعزز أداء التمارين الرياضية لدى الأفراد من جميع الأعمار عن طريق زيادة تدفق الدم في الجسم، وفقًا للباحثين، وأكسيد النيتريك مادة كيميائية قوية للغاية، حيث يقول مؤلفو الدراسة "ينتقل هذا العصير إلى أجزاء الجسم التي تعاني من نقص الأكسجين، أو التي تحتاج إلى الأكسجين، والدماغ هو مصدر كبير للأكسجين في جسمك".

وكشف البحث أن الجمع بين عصير البنجر والتمارين الرياضية يوفر المزيد من الأكسجين للدماغ، مما يخلق ظروفًا تقوي منطقة النشاط الحركي في الدماغ، وبعد التمرين، أظهرت المجموعة التي تلقت عصير البنجر الفعلي مستويات أعلى بكثير من النترات والنتريت مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

وقد تم التعرف سابقًا على فوائد البنجر الصحية، حيث أشارت الأبحاث السابقة إلى أن البنجر قد يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين أداء التمارين الرياضية والقدرة على التحمل، وتتناول الدراسة على وجه التحديد مادة النترات، وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في البنجر وقد ثبت أنها تزيد من تدفق الدم في الجسم وتحسن أداء التمارين الرياضية.