تجربتي مع أطفالي في تتبع حملة حليب الصافي: طعمووو طبيعي!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 02:58 مساءً - في تجربة فريدة من نوعها، أطلقت شركة الصافي دانون: حملة طعمووو طبيعي!، والتي تستهدف قلوب الناس، وتشد انتباههم إليها عن طريقة الفكاهة والمرح، ليتعرفوا على منتجاتها، وهم بغاية السعادة.

استخدمت الحملة، جميع منصات التواصل الاجتماعي، على تيك توك، وسناب شات، وX. حتى أنها نشرت نشاطاتها في المتاجر الكبيرة، لتجعل منها مواقف يعيشها الناس في يومياتهم، قبل حلول شهر رمضان، كما حصل مع سيدة تتجول داخل المتجر للتسوق مع طفليها. حيث تروي هذا الجزء المرح من يومها معهم.

عبوة حليب الصافي



اعتدت اصطحاب طفلي معي عندما أرغب في تسوق حاجيات البيت، خصوصاً في رمضان، لا لشي، إلا أنني أفضل تعليمهما، اختيار منتجات يتحملان بشرائها مسؤولية الحفاظ على صحتهما مستقبلاً، فأنا أؤمن أن حجم دماغ الطفل يتضاعف في السنة الأولى من العمر، وبحلول ثلاث سنوات، يصل الدماغ إلى 80% من حجمه عند البلوغ. وخلال هذا النمو يحدث التعلم وذلك من خلال تكرار الأنماط أو الأفعال التي تخلق روابط جديدة وأقوى في الدماغ، إذ تشكل هذه الروابط الأساس لأفكارهم وردود أفعالهم وعاداتهم الغذائية في مرحلة البلوغ.

عندما سمعت طفلي ذو الخمس سنوات، بين ممرات الثلاجة في السوبر ماركت الكبير، يردد بصوت خافت ما يقرأه من عبارات توقف عند عبارة حليب الصافي: طعمووو طبيعي! مقلداً صوت البقرة، فاستفسرت منه، عن سبب ترديده لهذا الصوت، فأشار بأصابعه إلى زاوية كبيرة في الثلاجة، مكتوب عليها، إطلاق حملتنا الجديدة والمميزة من الصافي: طعمووو طبيعي! لفتتني هذه الحملة التي تديرها شركة الصافي، وقررت جمع معلومات عن هذا الحليب قبل تحفيز أطفالي على شرائه، وعلى الفور بدأت عملية البحث على غوغول، من مصادره الموثوقة.

أطلق مشروع الصافي في عام 1981 م على يد الأمير عبد الله الفيصل، وذلك بتأسيس مزرعة ألبان الصافي في وادي السهباء شرق مدينة السيح بمحافظة الخرج على مسافة 120 كم جنوب شرق العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى جميع العمليات المرتبطة بصناعة الألبان، والتي تشمل تربية الأبقار وإنتاج الحليب الخام المصنوع من حليب بقري نقي بنسبة 100%، فالصافي هو مذاق الطبيعية، لأنه يعتمد على مزارع الشركة مباشرةً حيث تمتلك المزرعة الوحيدة المتكاملة، والعلامة التجارية الأصيلة، التي تعتبر من أوائل الشركات السعودية في مجال الحليب الطازج ومشتقاته.

يتميز حليب الصافي بمذاقه الطازج الفريد، كما أنه غني بالكالسيوم والفيتامينات والبروتينات، إذ يحتوي على كمية كبيرة من البروتين والكالسيوم؛ وفيتامين D ما يساعد في تطور ونمو العضلات بالإضافة إلى مدّ الجسم بالطاقة، في حين يقوم الكالسيوم بتقوية العظام والأسنان ما يجعلها صحية أكثر. كما يحتوي حليب الصافي على العديد من الفيتامينات والمعادن، والتي تساعد في تحسين صحتك بشكل عام. فهو العلامة الوحيدة التي تلتزم بجذورها وتُركز على ما تنتجه بأفضل صورة.

حليب الصافي يقوي العضلات



هنا قال ابني الأكبر: "أليس القصد من كلمة طعمووو طبيعي، هو تقليد صوت البقرة، إنه أمر مثير للمرح أن نرى الأبقار تتكلم، هي لا تكذب، لا بد أنها تنقل الحقيقة، تتابع الأم قائلة: "يعاني طفلي من أعراض انسحاب بسيطة، فقد أظهرت الأبحاث أن الأطعمة التي تحتوي على مزيج من الدهون والسكريات تحفز مراكز المكافأة في الدماغ، وقد يكون حليب الصافي "طعامًا مريحًا" خصوصاً أنه يعتمد على الأعلاف الخضراء، لهذا فهو يفي بالغرض. وعلى الرغم من أن اللاكتوز (سكر الحليب) لا يزيد حلاوته عن سكر القصب بنحو 20%، إلا أنه لا يزال قادراً على إشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر، حيث يعد حليب مصدراً جيداً للدهون الطبيعية، وقد يساعد هذا أيضاً في تفسير سبب شيوع منتجات الألبان من حليب الصافي مثل، أجبان: الحلوم، القشقوان، والجبنة الكريمة، وجبنة فيتا، وجبنة الشرائح وجبنة موزاريلا، ولا يفوتكم عصائر الصافي وألبان داناتا، التي تزرع تعزز السعادة في القلوب، بنكهاتها المختلفة. لتدليل حواسكم وعواطفكم، فهي تجمع بين خيرات الطبيعة والمذاق الرائع لتضيف نكهة مميزة وإحساساً مختلفاً إلى كل أفراد عائلتكم في أي وقت من اليوم.. جربوا هذه الخيارات الصحية من الأطعمة، التي ترضي جميع الأذواق".

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يولد الأطفال بتفضيل للأطعمة الحلوة والمالحة، ومن خلال التعرض المتكرر لنكهات أخرى يمكنهم تعلم الاستمتاع بالعديد من الأطعمة والمشروبات، تتابع الأم التي تختار الصافي: "وإذا قررت فسأختار الصافي بنكهة الشوكولاته والفانيليا، لعائلتي فهما غنيان بالفيتامينات والكالسيوم، ومصممين بعبوات مريحة، ومشروبان مثاليان لإشباع لحظات الجوع، وحتى الرغبة الشديدة، في تناول المحليات الصحية أثناء العمل أو قضاء الوقت مع الأصدقاء، ولا بد أن أضيف أن هذه الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة منتجاتها ذات المذاق والفائدة الرائعين (المثبت بالتجارب)، فقد تستهين بعض النساء في فوائد حليب الابقار المبستر والجاهز وذلك لأنه متوفر بكثرة حول العالم؛ لكن اختيار الصافي، الأكثر فائدة، بسبب احتوائه على العديد من المغذيات يساعدك في الحصول على جسم صحي وبشرة أكثر نضارة بالإضافة إلى شعر منساب رائع وجميل؛ يمكنك تحضير العديد من المشروبات اللذيذة مثل الميلكشيك والموكتيل من هذا الحليب النقي. يعد تناول الحليب أمراً غاية في الضرورة بالإضافة الى أنه يحتوي على العديد من الفوائد للكبار والصغار".

منتج من الصافي يناسب احتياجاتكم



في أي وقت باليوم وأينما كنتم هناك دائماً منتج من الصافي يناسب احتياجاتكم، تناولوه بمرح، وتذكروا دائماً كلمة "موووو"، التي تجعل الحملة تجربة جذابة ولا تُنسى... منتجات ألبان "الصافي"، هي الرابح الأكبر في المنافسة بسبب التنويع المثير فيها، فهي ملتزمة بتقديم الجودة والطعم الذي لا يُضاهى. وهذا التميز المتجذر في التراث السعودي يجعل اللبن، بجميع منتجاته مختلفاً وغير قابل للتقليد، بمذاق لا مثيل له.

ترافق الحملة مجموعة متنوعة من المواقف المحلية، بروح فكاهية وخفيفة، لضمان التواصل بشكل عميق مع الجمهور المحلي، وترك انطباع لا يُنسى يعكس مواقفهم اليومية، تابعوها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، على تيك توك، وسناب شات، وX. بالإضافة إلى ذلك، لدينا أنشطة ميدانية واحتفالات مميزة داخل الأسواق قبل حلول شهر رمضان، تضمن لكم الاختيار الصحيح، وتوفر جهودكم في البحث عمّا يناسب عائلاتكم، على موائدكم الرمضانية.

الصافي #طعموووو_طبيعي