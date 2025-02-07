شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السكر البريطانية: واحد من كل 5 أشخاص يعانون من المرض لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة السكر البريطانية إن حالات الإصابة بالسكر من النوع الثاني قد وصلت إلى أعلى المستويات على الإطلاق في بريطانيا، وحذر الخبراء من أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعاني من مرض السكر أو مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكر المرتبط بمشاكل النظام الغذائي والسمنة وزيادة الوزن، وأن أكثر من مليون شخص لا يعرفون ولا يدركون إصابتهم بهذه المشكلة وفقًا للتقرير الذي نشر في موقع ذا صن.

وتعد الإصابة بالسكر من النوع الثاني أحد أكثر الإصابات انتشارًا وشيوعًا في المملكة المتحدة نتيجة زيادة الوزن، وهو المسبب الرئيسي للسكتات الدماغية ورفع فرص الإصابة بالعمى وبتر الساق في المملكة المتحدة، وقد تم تشخيص أكثر من 4.6 مليون بريطاني بالإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

وحذرت منظمة مرضى السكر في المملكة المتحدة من الخطر المتزايد لمرض السكر من النوع الثاني وأكدت أنه البوابة لمشاكل صحية أخرى خطيرة وكثيرة، وأن له الكثير من الأعراض منها الشعور بالعطش والرغبة الكبيرة في التبول والتعب العام وأكدت على أنماط الحياة غير الصحية والنظم الغذائية غير الصحية وفقا للتاريخ الجيني والعائلي للإصابة بمرض السكر في العائلة كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني الذي يمنع البنكرياس من إنتاج الأنسولين بكميات كافية للجسم مما يجعله لا يستطيع التعامل مع السكر بشكل سليم في الدم وإتلاف الأوعية الدموية والأعصاب كمضاعفات حقيقية له.

فيما يلى.. نصائح هامة للوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني:

أوضح التقرير مجموعة من النصائح وفقًا لمنظمة السكر البريطانية للوقاية من السكر من النوع الثاني والمتمثلة في:

- الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر وتجنب إضافة السكر للشاي والقهوة والابتعاد عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية واختيار المشروبات الخالية من السكر.

- الاهتمام بتناول الطعام الصحي الغني بالخضروات والفواكه مثل التوت والخضروات والورقية والسبانخ والكرنب والجرجير والتفاح.

- تناول الحبوب الكاملة وكل ما هو كامل مثل الأرز البني والنشويات المصنوعة من القمح الكامل والشوفان بدلاً من الكربوهيدرات المكررة.

- تناول منتجات الألبان الصحية.

- الاهتمام بالمكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن في الطعام بدلا من الأدوية.

- تقليل تناول اللحوم بأنواعها خاصة اللحوم الحمراء والمصنعة والنقانق ولحم الدقن والبقر.