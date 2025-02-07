شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في شرب الماء قد يهدد حياتك.. ما الكمية المناسبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

إن شرب الماء أمر حيوي، ولكن الإفراط في تناوله قد يكون خطيرًا، فقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى نقص صوديوم الدم، ما يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر شرب الكثير من الماء، بحسب موقع تايمز ناو.

النصيحة الكلاسيكية هي شرب ثمانية أكواب يوميًا، لكن هذه القاعدة التي تنطبق على الجميع لا يمكن الاعتماد عليها تقريبًا ، تختلف احتياجات الترطيب وفقًا لحجم الجسم ومستوى النشاط وما إذا كنت تتعرق كثيرًا في الجيم أو تشاهد التلفزيون فقط.

في الحالات القصوى، قد يؤدي الإفراط في تناول الماء إلى التسمم المائي، المعروف أيضًا باسم نقص صوديوم الدم - وهي حالة يتم فيها تخفيف توازن الصوديوم في الدم، ما يتسبب في تضخم الخلايا.

وقد تتراوح الأعراض من الارتباك الخفيف إلى النوبات التي تهدد الحياة، وفي الحالات الأكثر مأساوية، مات الناس ببساطة بسبب الإفراط في الشرب وبسرعة كبيرة.

إذن، ما هو المقدار الذي يعتبر أكثر من اللازم؟

لا يوجد رقم سحري واحد، لكن أغلب الخبراء يتفقون على أن تناول ما يزيد على ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء في فترة قصيرة (أو أكثر من عشرة لترات يوميًا) قد يدفع جسمك إلى منطقة خطيرة، وهذا يشبه إغراق كليتيك في نظام الترشيح الخاص بهما.

هل يعني هذا أنه يجب عليك توخي الحذر بشأن الترطيب؟

بالتأكيد لا، ولكن بدلًا من شرب كميات كبيرة دون وعي، استمع إلى جسدك، فالعطش موجود لسبب ما - فهو مقياس الماء الموجود بداخلك، ولون البول مؤشر مفيد آخر.

أهم ما في الأمر هو أن الترطيب أمر ضروري، ولكن التوازن هو كل شيء، اشرب عندما تشعر بالعطش، ولا تفرط في الشرب، ومن أجل كل ما هو مفيد، لا تجبر نفسك على "تحدي الترطيب".

الماء رائع، فقط تذكر مثل كل الأشياء الجيدة في الحياة (الشوكولاتة)، لذا من الأفضل تناوله باعتدال.