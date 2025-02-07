شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 100 بمتلازمة غيلان باريه في الهند.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

توفى شخص فى الهند بعد إصابته بمتلازمة غيلان باريه فيما أصيب 100 آخرون بنفس المرض العصبى النادر، ومتلازمة غيلان باريه تعتبر من أمراض اضطراب الجهاز المناعي النادرة، التي تصيب الجهاز العصبي وقد يصل الأمر لتعرض الشخص المصاب للشلل، فيقوم الجهاز المناعي بمحاربة الخلايا العصبية الطرفية، وذلك وفقًا لتقرير مفصل نشر على موقع "هيلث شوتس" المعني بالصحة العامة.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا الاضطراب أو تلك المتلازمة لها بعض الأعراض المميزة، حيث إنها عبارة عن اضطراب عصبي نادر يؤثر على الجهاز العصبي، ما يسبب العديد من المشكلات في الحركة والإحساس والقلب وحتى في الجهاز التنفسي، بدءًا من القدمين واليدين وصولاً إلى انتشار الضعف العام وصعوبات في تحريك المفاصل والأطراف، مع شعور بالخدر والوخز، وتتفاقم الأعراض تدريجيًا خلال الفترة ما بين الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع من الإصابة.

من أبرز أعراض متلازمة غيلان باريه

1. مشكلات في الإبصار، مما يؤدي إلى ازدواج الرؤية وصعوبات في تحريك العينين، نظرًا لتأثيرها على الأعصاب والعضلات المحيطة بالعينين.

2. آلام في العمود الفقري والأطراف، خاصة في الذراعين والساقين، بالإضافة إلى آلام تشبه الوجع والطعن، مع انزعاج مستمر وعدم القدرة على أداء الواجبات اليومية.

3. مشكلات في الجهاز الهضمي، حيث تؤدي في بعض الحالات إلى حدوث إسهال وعدم القدرة على التحكم في المثانة وخلل في حركات الأمعاء.

4. السعال المصحوب بصعوبات في التنفس.

5. الشلل وصعوبات في الحركة وضعف في الساقين، مما يؤثر على حركة الذراعين وقد يؤدي إلى الشلل التام.

6. مشكلات في معدل ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، حيث يكون مستوى ضغط الدم إما مرتفعًا أو منخفضًا مع عدم انتظام ملحوظ في ضربات القلب.

7. مشكلات حادة في التنفس، حيث تؤثر على العضلات المتحكمة في التنفس، مما يؤدي شعور الشخص بالاختناق وضيق في التنفس.

8. صعوبات في الحديث والكلام، مع عدم القدرة على البلع لدى بعض الأشخاص، مما يجعلهم يعانون من صعوبات في بلع الطعام والمشروبات.

9. شعور بالوخز في القدمين واليدين، يشبه وخز الإبر، بالإضافة إلى الذراعين والجزء العلوي من