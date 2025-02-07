شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ قبل إجرائه بيومين.. ما هى تحضيرات المنظار الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

المنظار الهضمي هو إجراء طبي يساعد الطبيب علي الاكتشاف والرؤية داخل المعدة والأمعاء الدقيقة باستخدام أنبوب مرن مضاء، وهذا وفقا لموقع healthline.

وأكد التقرير انه إذا كنت بحاجة إلى إجراء المنظار الهضمي، هناك بعض التحضيرات اللازمة لنجاح المنظار ومنها: قبل المنظار بيومين

1. تجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالزيت.

2. تجنب الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل.

3. تجنب الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه.

قبل المنظار الهضمي بـ24 ساعة:

1. تناول طعام خفيف مثل الأرز والخضراوات المسلوقة.

2. تجنب الأطعمة الصلبة مثل اللحم والسمك.

قبل الإجراء ب 12 ساعة:

1. تناول سواءل كتير مثل الماء والشاي.

2. تجنب الأطعمة الصلبة.

قبل الإجراء بساعة:

1. تناول الماء فقط.

2. تجنب الأدوية ما لم يكن ذلك ضروريًا.

بعد إجراء منظار الجهاز الهضمي

1. الراحة لمدة ساعة أو ساعتين.

2. تناول الطعام الخفيف مثل الأرز والخضراوات المسلوقة.

3. تجنب الأطعمة الصلبة لمدة 24 ساعة.

وشدد التقرير على ضرورة القيام بهذه التحضيرات اللازمة لإجراء المنظار الهضمي، و يجب أن تتبع هذه التحضيرات بدقة لضمان سلامتك ونجاح الإجراء.