للحامل: خطورة القطط وكل ما تحتاجين معرفته لحماية نفسك وجنينك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - القطط من الحيوانات الأليفة التي يُحبها الكثيرون وبسهولة يدخلونها لعائلتهم؛ نظرًا لتمتع هذه الحيوانات بخصائص مميزة من حيث الهدوء والذكاء والود، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا، ومع ذلك قد تواجه بعض النساء الحوامل قلقًا حيال وجود قطة في المنزل أثناء فترة الحمل، وهنا يدور سؤال حول الخطر الحقيقي الذي من الممكن أن يهدد ارتباط صحة المرأة الحامل بالقطط، وهل هناك تدابير وقائية يمكن اتخاذها لتجنب أي مشكلات محتملة؟

الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ النساء والتوليد يشرح بشكل مفصل جميع الجوانب المتعلقة بالعلاقة بين القطط والمرأة الحامل، مع التركيز على المخاطر المحتملة، والنصائح التي يجب إتباعها، وذكر لبعض الفوائد التي قد تحققها المرأة الحامل من تواجد القطط في منزلها، وكيفية العناية بها بشكل آمن أثناء فترة الحمل.

المخاطر التي قد تشكلها القطط للحامل:

القطط لا تشكل تهديداً للحامل دائمًا

معظم القطط لا تشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المرأة الحامل، إلا أن هناك بعض الأمراض والعدوى التي يمكن أن تنتقل من القطط إلى الإنسان، وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل.

داء التوكسوبلازما (Toxoplasmosis)

يُعتبر داء التوكسوبلازما من أبرز المخاطر التي قد تُنقل من القطط إلى الإنسان، وهو مرض طفيلي ناتج عن طفيل ينتقل هذا الطفيل إلى الإنسان عندما يتعرض الشخص لبراز القطط المصابة؛ حيث يمكن أن يحتوي براز القطط المصابة على بيوض الطفيلي، التي قد تكون ملوثة.

بالنسبة للمرأة الحامل، يمكن أن يكون داء التوكسوبلازما خطيرًا جدًا، فإذا أصيبت المرأة الحامل بهذا الطفيلي، فقد يؤثر ذلك على الجنين ويتسبب في مضاعفات خطيرة مثل الإجهاض، أو الولادة المبكرة، أو حتى تشوهات خلقية.

كيفية تجنب خطر داء التوكسوبلازما

صندوق الفضلات للقطط

تجنب تنظيف صندوق الفضلات:

من الأفضل أن تتجنب النساء الحوامل تنظيف صندوق فضلات القطط، لأنه أكثر مكان يحتمل وجود بيوض الطفيلي، وإذا كنتِ مضطرة للقيام بذلك، تأكدي من ارتداء قفازات وقناع واقٍ وتنظيف يديكِ جيدًا بعد ذلك.

الحفاظ على النظافة الشخصية:

يجب أن تحرصي على غسل يديكِ جيدًا بعد ملامسة القطط أو أي شيء قد يكون ملوثًا ببراز القطط، كما يجب تجنب لمس الوجه أو الفم بعد التعامل مع القطط.

التأكد من صحة القطط:

يُنصح بالحرص على أخذ القطط للفحص البيطري الدوري للتأكد من أنها خالية من الطفيليات.

مرض خدش القطط (Cat Scratch Disease)

مرض خدش القطط هو مرض بكتيري ينقله القطط إلى البشر عن طريق الخدوش أو العضات، يمكن أن يتسبب في أعراض مثل: الحمى، تورم الغدد الليمفاوية، وألم في مكان الإصابة، و عادة ما تكون هذه العدوى غير خطيرة بالنسبة لمعظم الناس، و لكنها تكون مصدر قلق للمرأة الحامل.

على الرغم من أن مرض خدش القطط ليس من الأمراض التي تؤثر مباشرة على الحمل أو الجنين، إلا أن أي عدوى يمكن أن تكون مصدر قلق إذا تم إهمالها، خاصة إذا كانت الأم الحامل تعاني من ضعف في جهاز المناعة.

كيف تتجنبين خطر مرض خدش القطط؟

تجنب اللعب الخشن مع القطط:

من الأفضل تجنب اللعب الذي قد يتسبب في خدش أو عض القطط، خاصة إذا كانت القطة نشطة جدًا أو تلعب بعنف.

الحفاظ على نظافة القطط:

يجب التأكد من أن القطط في منزلك قد تلقت التطعيمات اللازمة للفحص ضد البكتيريا المسببة لهذا المرض.

غسل الجروح فورًا:

إذا تعرضت لأي خدش أو عضة من قطة، يجب غسل الجرح جيدًا بالماء والصابون، ومراجعة الطبيب إذا ظهرت أعراض غير طبيعية.

الحساسية من القطط

بعض الحوامل لديها حساسية تجاه القطط

بالرغم من أن الحساسية من القطط ليست مرضًا معديًا، إلا أن بعض النساء الحوامل قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحساسية نتيجة لتغيرات هرمونية تحدث أثناء الحمل.

إذا كانت المرأة الحامل تعاني من حساسية تجاه القطط، فإن التفاعل مع شعر القطط أو المواد المسببة للحساسية قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل السعال، العطس، أو ضيق التنفس.

أعراض حساسية الصدر وماهي الأسباب؟

كيف تتجنبين الحساسية من القطط؟

جهاز تنقية الهواء يقلل من المواد المثيرة للحساسية

تقليل التفاعل المباشر مع القطط إذا كنتِ تعانين من حساسية، والحفاظ على المنزل نظيفًا من الشعر.

استخدام جهاز تنقية الهواء في المنزل يساعد على تقليل المواد المثيرة للحساسية.

استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب، إذا كنتِ تشعرين بأعراض حساسية شديدة.

الفوائد التي تجنيها الحامل من تواجد القطط في المنزل:

رغم المخاطر التي قد تم الإشارة إليها، إلا أن تربية القطط في المنزل قد توفر العديد من الفوائد للمرأة الحامل، سواء من الناحية النفسية أو الصحية مثل:



تعزيز الحالة النفسية والاسترخاء

تعد القطط من الحيوانات التي تتمتع بقدرة على تهدئة الأعصاب والتخفيف من التوتر والقلق.

كثير من النساء الحوامل يعانين من مشاعر القلق أو التوتر بسبب التغيرات الجسدية والنفسية التي تحدث أثناء الحمل.

تواجد القطة في المنزل يساعد على تقليل مستويات التوتر وتحقيق الشعور بالراحة النفسية.

تحسين الحالة المزاجية للحامل

تعتبر القطط من الحيوانات التي تجذب الانتباه بفضل تصرفاتها اللطيفة، مما يمكن أن يساعد في تحسين مزاج المرأة الحامل، وتفاعل المرأة مع قطة منزلية قد يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الأوكسيتوسين، مما يعزز الشعور بالراحة والرفاهية.

تعزيز النشاط البدني

إحدى الفوائد الأخرى لتربية القطط هي أن المرأة الحامل قد تزداد نشاطًا بدنيًا من خلال اللعب مع القطط أو الاهتمام بها، و على الرغم من أن النشاط البدني هو أمر ينبغي أن يكون معتدلاً أثناء الحمل، فإن تحريك القطط أو اللعب معها قد يشجع على مزيد من الحركة، مما يساعد على تعزيز الدورة الدموية.

نصائح للمرأة الحامل عند العناية بالقطط

تطعيم القطط

اتباع إجراءات النظافة اليومية: تأكدي من تنظيف صندوق الفضلات بشكل دوري، ويُفضل أن يتولى شخص آخر هذه المهمة إذا كان ذلك ممكنًا.

التأكد من تطعيم القطط: تأكدي من أن قطتك قد تلقت جميع اللقاحات اللازمة من الطبيب البيطري.

المتابعة مع الطبيب: إذا كنتِ تشعرين بأي أعراض غير طبيعية، أو كنتِ قلقة بشأن صحة حملك بسبب وجود القطة في المنزل، استشيري طبيبك للحصول على النصائح المناسبة.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.