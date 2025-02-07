أسباب الدوخة عند الأطفال ومتى تكون مقلقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - تعد الدوخة من الأعراض المزعجة التي تصيب الكثير من الأطفال وتسبب لهم الشعور بعدم الثبات أو الدوران، ويمكن أن تختلف شدة الدوخة ومدتها وقد تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

على الجانب الآخر لا تزال الدوخة العرضية طبيعية، خاصة إذا استمرت مؤقتاً ويمكن أن تهدأ مع حصول الطفل على قسط من الراحة القصيرة أو تناول الدواء وفي المقابل، إذا كان الطفل يشكو في كثير من الأحيان من الدوخة المستمرة والتي قد تصل حتى إلى فقدان الوعي، فيجب على الوالدين معرفة السبب على الفور. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث " العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب الدوخة عند الأطفال.

الإصابة بالجفاف

إحدى علامات الجفاف عند الأطفال هي الدوخة -الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يصاب الطفل بالجفاف في أي وقت لأسباب مختلفة، كالإصابة ببعض الأمراض مثل الحمى أو الإسهال أو القيء أو بسبب ممارسة يعض الأنشطة كاللعب لفترة طويلة في الشمس الحارقة، مما يتسبب في إصابة الطفل بأعراض الدوار، ويمكن علاج الجفاف الخفيف على الفور عن طريق تناول المزيد من السوائل خاصة عند تواجد الطفل في الخارج، أما إذا كانت أعراض الجفاف شديدة وتسببها في بعض الأعراض المزعجة كفقدان وعي الطفل، يجب التوجه على الفور إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

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فقر الدم

الدوخة التي تصيب الطفل يمكن أن تشير إلى إصابته بأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وتنجم هذه الحالة عن افتقار الجسم إلى الحديد، بحيث لا تحتوي خلايا الدم الحمراء لدى الطفل على كمية كافية من الهيموجلوبين لنقل الأكسجين إلى الدماغ.

على الجانب الآخر يظهر فقر الدم تدريجياً وربما يشكو الطفل في البداية من دوخة متكررة، ثم تظهر أعراض أخرى لفقر الدم، مثل:

ضعف الجسم والتعب بسهولة.

شحوب الجلد، خاصة حول اليدين والأظافر والجفون.

انخفاض الشهية.

الرغبة في تناول شيء غريب، مثل مكعبات الثلج.

سرعة الغضب.

القلب ينبض بشكل أسرع.

مشاكل معرفية مثل انخفاض التركيز والذاكرة، مما يؤثر على قدرات الأطفال على التعلم.

لذلك، يجب على الآباء التأكد من تلبية احتياجات طفلهم اليومية من الحديد وفيتامين C والتي بدورها يمكن أن تمنع إصابته بأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

اضطرابات القلق

لايصاب البالغون بأعراض اضطرابات القلق فحسب، بل قد يصاب بها الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة، مثل العنف المنزلي وطلاق الوالدين، والكوارث الطبيعية وغيرها.

على الجانب الآخر الأطفال الذين يعانون من اضطرابات القلق قد يشكون في كثير من الأحيان من الدوخة لأنهم قد يجدون صعوبة في النوم، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لاضطرابات القلق سرعة الغضب والشعور بالقلق وفي كثير من الأحيان من صعوبة التركيز.

فقدان التوازن

فقدان التوازن يعد من الأعراض الرئيسية للدوخة، وقد يصاب به الطفل بسبب الأذن الوسطى أو الدماغ، وقد تشمل أعراض فقدان التوازن الأخرى التي قد يعاني منها الأطفال ما يلي:

الغثيان والقيء.

التعرق المستمر.

ضعف الجسم.

صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن.

وجود مشاكل في السمع.

شحوب الوجه.

رأرأة (حركة العين غير طبيعية).

عدم تناول الطعام الكافي

عدم تناول الطعام الكافي يسبب الدوخة للطفل-الصورة من موقع Freepik

الدوخة لدى الأطفال غالباً ما تكون ناجمة عن عدم تناول الطفل لكمية كافية من الطعام أو إهمال تناول الوجبات الخفيفة، مما يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم، على الجانب الآخر تعد قلة النوم سبباً آخر من أسباب إصابة الطفل بأعراض الدوخة.

الوقوف لفترة طويلة

يمكن أن يصاب الطفل بأعراض الدوخة نتيجة الوقوف بعد الجلوس لفترة طويلة، لذا من المهم مراجعة الطبيب على الفور إذا كان طفلك كثيراً ما يصاب بالدوار ويفقد وعيه، حتى ولو لبضع ثوانٍ فقط، لأن ذلك يعد علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.

كيف تتخلصين من دوخة الطفل؟

عادة، يعتمد علاج الدوخة على السبب الكامن وراءها. إليك أهم علاجات الدوخة لدى طفلك وهي كالتالي:

الراحة الكافية، قلة النوم تعد هي أحد مسببات الدوخة، لذلك يجب أن ينام الطفل لمدة 6-8 ساعات حتى لا يصاب بالدوار المفاجئ.

قلة النوم تعد هي أحد مسببات الدوخة، لذلك يجب أن ينام الطفل لمدة 6-8 ساعات حتى لا يصاب بالدوار المفاجئ. تناول السوائل، يجب أن يتناول الطفل ما يقرب من 2 لتر من الماء يومياً لتلبية احتياجاته اليومية من السوائل في الجسم.

يجب أن يتناول الطفل ما يقرب من 2 لتر من الماء يومياً لتلبية احتياجاته اليومية من السوائل في الجسم. أطعمة لعلاج الدوخة للتخلص من الدوخة لدى الطفل، يمكن تقديم الموز أو الشوكولاتة لزيادة الطاقة وسكر الدم. لأن الدوخة يمكن أن تكون ناجمة عن نقص مستويات السكر في الدم في الجسم.

للتخلص من الدوخة لدى الطفل، يمكن تقديم الموز أو الشوكولاتة لزيادة الطاقة وسكر الدم. لأن الدوخة يمكن أن تكون ناجمة عن نقص مستويات السكر في الدم في الجسم. ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسن جهاز المناعة، وتحسن تدفق الدم.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

إذا استمرت الدوخة، بل ورافقتها أعراض أخرى، مثل الحمى والقيء فإن أفضل طريقة هي فحص طفلك لدى الطبيب.

عدم التبول لأكثر من 8 ساعات، والبول داكن اللون، وجفاف الفم بشدة، وعدم وجود دموع.

الدوخة الناتجة عن التعرض للحرارة، أو الوقوف لفترات طويلة، أو قلة تناول السوائل ولا تختفي الدوخة بعد ساعتين من الراحة والسوائل.

استمرار الدوخة لأكثر من 3 أيام.

ألم في الأذن أو انسدادها.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.