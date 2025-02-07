125 ممارسًا صحيًا يختتمون برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتم 125 ممارسًا صحيًا اليوم مشاركتهم في برنامج “تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي”، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بمقر الجامعة.

ومكّن من خلال مساراته التدريبة, الأطباء والمختصين والممارسين في القطاع الصحي بالمهارات اللازمة لتحليل وإدارة البيانات من خلال تطبيقات عملية متخصصة، بما يسهم في تعزيز دور البيانات في المجال الصحي، ويعزز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين مختلف جوانب الرعاية الصحية.

ويستهدف البرنامج تنمية معارف ومهارات العاملين في القطاع الصحي في علم البيانات؛ بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية ودعم اتخاذ القرارات السليمة, كما يعزز مهارات الطواقم الطبية وفرق العمل في المجال الصحي بتقنيات تعلم الآلة، بما يمكّنهم من بناء نماذج تنبؤية فعّالة وتحليل البيانات وتشخيص الحالات الطبية بدقة أكبر.

وتضمن البرنامج مسارات تدريبية متخصصة تشمل: علم البيانات وإدارتها لمختصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون للمختصين في مجال الرعاية الصحية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج المستمرة التي تنظمها “سدايا” لدعم القطاع الصحي وتعزيز قدرات الكوادر الطبية باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، من خلال تزويد المتخصصين بالمعرفة والخبرات التي تسهم في تطوير وتحسين النظام الصحي في المملكة باستخدام البيانات الطبية والذكاء الاصطناعي.

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